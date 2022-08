Bateu, Ganhou do Santander: o que é e como participar pelo aplicativo

A Bateu, Ganhou é uma campanha feita pelo banco Santander e que permite aos clientes receber pontos, milhas ou crédito extra na fatura diretamente pelo celular. Na promoção, é necessário estipular metas para compras feitas no cartão de crédito - e, ao serem cumpridas, elas geram esses bônus. A premiação varia de acordo com o cartão do cliente, e as metas são definidas via análise individual de cada perfil. A inscrição e acompanhamento são feitos pelos apps Santander e Way , disponíveis para Android e iPhone ( iOS ).

Vale mencionar que a campanha é gratuita e válida para os meses de agosto, setembro e outubro. Nas linhas a seguir, saiba mais sobre o Bateu, Ganhou e como participar da promoção pelos aplicativos. É importante frisar que não é necessário cumprir com as metas todos os meses para receber a premiação.

O que é o Bateu, Ganhou do Santander?

O Bateu, Ganhou é uma promoção do Santander em que clientes precisam estipular metas para compras no cartão de crédito para, depois, trocar esses objetivos por pontos, milhas ou crédito na fatura. Há três metas que podem ser escolhidas nos apps, e elas variam de acordo com o seu nível de consumo. Dependendo do cartão participante, o usuário pode receber milhas para ter descontos em viagens e hospedagens, dinheiro de volta na fatura ou pontos para trocar por produtos e serviços.

A consulta das premiações ocorre no mês subsequente. Assim, os participantes de agosto podem visualizar os prêmios recebidos a partir de 20/09/2022. Já a consulta de setembro ocorre a partir de 20/10/2022, e assim por diante. A promoção é válida para os próximos meses de 2022, e, até o momento, não tem previsão de renovação.

Depois de bater as metas, o cliente deve fazer o resgate entre os dias 22/11/2022 e 02/12/2022. Já o pagamento vai variar de acordo com o benefício concedido. Pontos Esfera Extras serão creditados a partir de 23/12/2022, enquanto as Milhas Smiles Extras virão até 27/12/2022. Milhas Advantage extras serão pagas a partir de 28/12/2022, e o pagamento dos Pontos Decolar Extra ocorre até 30/12/2022 - que é também a data limite para a concessão de crédito na fatura.

Quem pode participar da promoção? Como me inscrever?

A promoção é aberta a todos os clientes maiores de 18 anos. É necessário ainda ter cadastro em pessoa física, e ser titular de um cartão de crédito Santander com limite de pelo menos R$ 100, e que tenha sido emitido até 05/10/2022. Não é obrigatório que o cartão acumule originalmente pontos nos programas disponíveis. Por outro lado, existem alguns cartões que não são elegíveis. São eles Reward, Shell, Premium, Vivo, American Express e Santander básico.

Para participar, é necessário entrar no app Santander ou Way e escolher uma das três metas disponíveis para o seu perfil até o 20º dia de agosto, setembro ou outubro. Para isso, abra o aplicativo, vá até Menu > Cartões > Promoção Bateu Ganhou. Já no app Way, toque em Ofertas > Promoção Bateu Ganhou > Participar. Até a data limite de cada mês, o usuário ainda pode alterar sua meta. Depois de fazer sua escolha, é só concentrar todas as suas compras nos cartões Santander.

Quais são as diferenças entre os cartões?

Cada cartão participante receberá uma pontuação diferente pelas compras realizadas nas campanhas, maior do que o valor que é concedido normalmente. Vale chamar atenção para os cartões Santander 1, 2 e 3, já que, neles, somente as operações em reais realizadas presencialmente vão gerar pontos extras.

Ainda, as pontuações variam de acordo com o modelo do seu cartão. Para verificar os bônus que o seu pode gerar, consulte o site oficial da promoção ("https://www.santander.com.br/campanhas/bateu-ganhou", sem aspas).

Tem algum prazo limite para participar?

Como mencionado anteriormente, o cliente tem até o dia 20 de cada mês para definir sua meta e participar da promoção. O período total de duração da campanha vai de 01/08/2022 a 31/10/2022. Além disso, existem alguns prazos referentes às emissões dos cartões que são muito importantes.

Caso tenha contratado um dos cartões Santander entre 22/07/2022 e 31/07/2022, sua participação só poderá se iniciar 10 dias úteis após a contratação. Aqueles que adquiriram o produto entre 01/08/2022 e 05/10/2022 só estarão livres para se inscrever quatro dias úteis após a contratação. Por fim, se você adquiriu o cartão a partir de 06/10/2022, não terá direito a participar da campanha.

Como resgato meus pontos? E no que posso usar

Toda a participação na campanha ocorre por meio dos aplicativos Santander e Way, incluindo o resgate dos prêmios. Então, se você bater a meta em algum dos meses, o próximo passo é acessar um dos apps entre os dias 22/11/2022 e 02/12/2022 para solicitar o resgate - aqui, vale mencionar que ele não ocorre de forma automática. Feito isso, você vai receber sua premiação até o fim de dezembro.

Os pontos e milhas extras podem ser usados para trocar ou obter descontos em produtos, serviços, passagens áreas e até hospedagem. Tudo vai depender do tipo de campanha a que o seu cartão estiver vinculado.

