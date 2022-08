Cadeira gamer barata: 7 modelos para comprar a partir de R$ 519

Já a Fortrek Blackfire traz encosto com um apoio embutido para apoiar a cabeça e acolchoamento robusto por valores que partem de R$ 741. Outra alternativa é a Pichau Premium Donek, que conta com sistema de reclinação de até 165 graus e apoio para braços por cerca de R$ 928. Veja a seguir sete cadeiras gamer baratas para comprar no Brasil em 2022.

A cadeira gamer é um dos componentes mais importantes do setup

1. TGT Heron – a partir de R$ 539

A Heron, da TGT, apresenta design na cor preta com acabamentos em um tom pastel de rosa. A cadeira apresenta almofadas anatômicas para apoiar tanto a lombar quanto a nuca, o que pode ser bastante útil durante extensas horas de jogo. O material de cobertura da cadeira consiste em tecido sintético estofado com espuma. O assento possui uma espessura robusta, detalhe que pode proporcionar conforto ao usuário, além de acomodar até 120 kg. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 539.

Já o encosto, também estofado, possui capacidade de inclinação em até 135 graus. O acessório ainda conta com uma alavanca para aumentar a altura do assento e traz acolchoamento em tecido sintético nos suportes de braço. O fornecedor disponibiliza o modelo em outras duas cores, sendo azul com preto, e vermelho com preto. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de montagem. Porém, criticam o excesso de barulho das rodinhas durante a movimentação do usuário.

Prós: presença de almofadas

presença de almofadas Contras: o barulho das rodinhas pode incomodar

2 de 8 TGT Heron oferece almofadas para encaixe anatômico da lombar e nuca — Foto: Divulgação/TGT TGT Heron oferece almofadas para encaixe anatômico da lombar e nuca — Foto: Divulgação/TGT

A cadeira Naja, da Snake, oferta um encosto de material sintético com acabamento em losangos, o que pode ser útil para encaixar as costas com mais conforto. A cadeira é inteiramente preta, com exceção de pequenos acabamentos destacados em branco. O encosto ainda oferece um apoio de cabeça que se projeta da região superior, útil para proporcionar maior conforto ao usuário. Enquanto os braços da cadeira ofertam apoios acolchoados, o assento fornece uma camada robusta de estofado e suporta até 135 kg. Ela é vendida por cerca de R$ 711.

A cadeira ainda tem uma alavanca para alterar a altura e rodízios de borracha para garantir uma usabilidade silenciosa do item. O fornecedor dispõe de outras cores do mesmo modelo, como preto com branco, preto com verde e preto com vermelho. Avaliado com uma nota e 4,1 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o conforto trazido pelas camadas de acolchoamento e a facilidade para montar a cadeira. Porém, reclamam da qualidade, pois a cadeira apresenta barulhos incômodos com pouco tempo de uso.

Prós: suporta até 135 kg

suporta até 135 kg Contras: ausência de almofada para apoiar a lombar

3 de 8 Cadeira gamer Snake Naja tem um design robusto — Foto: Divulgação/Snake Cadeira gamer Snake Naja tem um design robusto — Foto: Divulgação/Snake

O modelo CGR-02, da XZONE, disponibiliza revestimento em tecido sintético preto e fosco, com detalhes em verde. A parte interna do assento fornece um estofamento repleto de orifícios minúsculos, que ajudam o design a ser mais respirável e proporcionar toque mais fresco. O encosto possibilita uma reclinação de até 120 graus e dispõe de um apoio embutido para acomodar a nuca durante as horas de jogo. Esta opção é vista por cerca de R$ 719.

Tanto o suporte dos braços quanto o assento fornecem uma camada espessa de acolchoamento em material sintético para melhorar a experiência de uso. A cadeira promete acomodar confortavelmente até 135 kg. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam as instruções claras do manual de montagem. Todavia, relatam que o encosto da cabeça apenas atende pessoas baixas.

Prós: contém reclinação de encosto em até 120 graus

contém reclinação de encosto em até 120 graus Contras: ausência de almofada para a lombar

4 de 8 XZONE CGR-02 oferece uma cor preto com acabamentos detalhados em verde — Foto: Divulgação/XZONE XZONE CGR-02 oferece uma cor preto com acabamentos detalhados em verde — Foto: Divulgação/XZONE

4. Fortrek Blackfire – a partir de R$ 741

A Blackfire, da Fortrek, também fornece um encosto com um apoio embutido para apoiar a cabeça, além de conter uma costura diferenciada que pode promover maior conforto para a região das costas. Diferente do resto do corpo, que apresenta design em preto, o suporte dos braços desponta uma confecção prateada chamativa e conserva acolchoamento bastante robusto para apoiar os braços confortavelmente. O produto é comercializado por cifras a partir de R$ 741.

O assento acomoda até 120 kg e todo o revestimento da cadeira foi confeccionado em tecido sintético respirável. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o conforto proporcionado pelo acolchoamento. No entanto, destacam negativamente a montagem, que pode ser um pouco complicada.

Prós: apoio embutido para a nuca

apoio embutido para a nuca Contras: ausência de almofada para apoiar a lombar

5 de 8 Fortrek Blackfire apresenta um design de costura que pode aumentar o conforto do encosto — Foto: Divulgação/Fortrek Fortrek Blackfire apresenta um design de costura que pode aumentar o conforto do encosto — Foto: Divulgação/Fortrek

5. Dazz Elite – a partir de R$ 799

A cadeira Elite, da Dazz, configura design inteiramente preto. Assim como o modelo anterior, este também apresenta orifícios para circulação de vento no encosto, que também fornece um apoio fixo para a nuca. A parte interna do encosto conta com um tecido sintético respirável, ideal para esquentar menos as costas durante muito tempo de uso. A cadeira é vendida por preços que partem de R$ 799.

Já o assento disponibiliza uma alavanca para mudar a altura e sustenta confortavelmente um peso de até 100 kg. Os apoios de braço dispõe de acolchoamento espesso. A cadeira é indicada para usuários com alta estatura, como 1,80 m. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de montagem. No entanto, criticam a ausência de mecanismos para a reclinação do assento.

Prós: acomoda usuários com alta estatura

acomoda usuários com alta estatura Contras: ausência de almofada para lombar

6 de 8 Dazz Elite possui acolchoamento espesso para promover alto conforto — Foto: Divulgação/Dazz Dazz Elite possui acolchoamento espesso para promover alto conforto — Foto: Divulgação/Dazz

6. Pichau Premium Donek – a partir de R$ 909

A Premium Donek, da Pichau, apresenta design inteiramente na cor preta. Disponibiliza almofadas anatômicas para o apoio da nuca e lombar, enquanto os apoios dos braços garantem possibilidade de administrar a altura. O encosto fornece um sistema de reclinação de até 165 graus, ideal para usuários exigentes. O modelo é vendido por cerca de R$ 909.

Já o assento propõe uma cobertura macia e robusta, capaz de acomodar até 180 kg, além de disponibilizar uma alavanca para modificar a altura. O fornecedor ainda dispõe de outros modelos nas cores azul, branca, rosa, vermelho escuro e vermelho claro. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a alta qualidade do material. Porém, criticam a montagem, que pode ser difícil.

Prós: suporta até 180 kg

suporta até 180 kg Contras: relatos de a montagem ser complicada

7 de 8 Pichau Premium Donek disponibiliza um assento que acomoda confortavelmente até 180 kg — Foto: Divulgação/Pichau Pichau Premium Donek disponibiliza um assento que acomoda confortavelmente até 180 kg — Foto: Divulgação/Pichau

7. PCYes Mad Racer STI Master – a partir de R$ 928

A Mad Racer STI Master, da PCYes, apresenta design inteiramente preto com revestimento espesso de tecido sintético. O encosto fornece dois orifícios na parte superior para aumentar a possibilidade de ventilação nas costas do usuário, além de conter um apoio fixo para a nuca. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 928 para adquirir o produto.

Já o assento tem uma alavanca para configurar a altura e uma capacidade para acomodar até 120 kg. O fornecedor ainda disponibiliza modelos nas cores azul e vermelha. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a capacidade de conforto proporcionado pelo encosto. Porém, criticam que as peças são entregues com leves alterações, o que pode comprometer a montagem do item.

Prós: apresenta encosto confortável

apresenta encosto confortável Contras: o encosto não reclina e os apoios de braço não são estofados

8 de 8 PCYes Mad Racer STI Master promete encosto e assento confortável devido à extensa cobertura em tecido sintético — Foto: Divulgação/PCYes PCYes Mad Racer STI Master promete encosto e assento confortável devido à extensa cobertura em tecido sintético — Foto: Divulgação/PCYes

