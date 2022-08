Cadeira gamer rosa: veja 6 modelos por a partir de R$ 1 mil

Cadeiras gamer rosas são interessantes para proporcionar conforto e estilo. Elas são ideais para quem passa longas horas em frente ao computador na jogatina ou no home office, por exemplo. Empresas como Motospeed, Fortrek e PCYes oferecem modelos por preços a partir de R$ 1.000 , como é o caso da Motospeed Hyrax HCD300P, que conta com sistema de balanço e suporta peso máximo de 150 kg.

Já a Fortrek Vickers apresenta material sintético e apoios de braço bidirecional para posicionar os cotovelos por valores que partem de R$ 1.126. Outra alternativa é a PCYes Mad Racer V8 Turbo, que traz inclinação de até 135 graus e rodas que prometem não danificar o piso por cerca de R$ 1.848. Veja abaixo seis cadeiras gamer rosas para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Cadeira gamer rosa: veja seis modelos por preços que variam ente R$ 1.000 e R$ 1.848 — Foto: Divulgação/DPX Cadeira gamer rosa: veja seis modelos por preços que variam ente R$ 1.000 e R$ 1.848 — Foto: Divulgação/DPX

Onde comprar cadeira gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Motospeed Hyrax HCD300P – a partir de R$ 1.000

A cadeira Motospeed HCD300P, da Hyrax, busca oferecer ergonomia durante muitas horas de uso por um bom custo-benefício. De acordo com o fabricante, a HCD300P possui ‎120 centímetros, um tamanho ideal para que a coluna se mantenha ereta com seus pés e braços apoiados proporcionalmente. Ela também conta com alinhamento de altura da base em até 90 mm para uma estrutura mais resistente e reforçada para até 150 kg. O modelo é vendido por R$ 1.000.

Em relação à inclinação, a cadeira conta com sistema de balanço. Já seu material é feito com espuma de molde de alta densidade. Além disso, a HCD300P é produzida em tecido sintético branco e rosa, material que permite fluxo de ar.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não tem encosto de cabeça

2 de 7 A Motospeed HCD300P conta com alinhamento de altura da base em até 90 mm e suporte para até 150 kg — Foto: Divulgação/Motospeed A Motospeed HCD300P conta com alinhamento de altura da base em até 90 mm e suporte para até 150 kg — Foto: Divulgação/Motospeed

2. Dazz Mermaid Series – a partir de R$ 1.033

A Dazz Mermaid Series apresenta temática inspirada nas lendas dos mares e uma paleta de cores vibrante. Disponível na cor rosa claro com branco, o acessório é feito com aço e PVC, para um uso mais resistente e duradouro. Feito com estilo base estrela, ela oferece um equilíbrio maior e facilidade na hora de se locomover com as rodinhas. A cadeira é encontrada por valores que partem de R$ 1.033.

As cadeiras desta linha possuem altura de até 9 cm e encosto regulável com até 180 graus para um maior conforto e descanso, além de uma almofada lombar. O modelo é recomendável para pessoas de até 1,85 metro de altura e se destaca pelo assento reclinável de 25 graus.

Prós: encosto regulável de até 180 graus

encosto regulável de até 180 graus Contras: não há

3 de 7 A linha Dazz Mermaid Series é focada especialmente para o público feminino — Foto: Divulgação/Dazz A linha Dazz Mermaid Series é focada especialmente para o público feminino — Foto: Divulgação/Dazz

A Vinik CGR10BRS busca oferecer conforto durante muitas horas. O acessório possui possibilidade de encosto em até 135 graus, favorecendo uma postura correta para uma melhor adaptação com relação à área de trabalho. Seu material é revestido e acolchoado por nylon, para uma limpeza mais prática. Além disso, o estofado possui espuma e apoio também almofadado para os braços e os pés. A cadeira é vista por cifras que partem de R$ 1.070.

Sua rotação em 360 graus é outro fator que pode ser interessar. Ela também conta com cinco rodízios feitos em PU para se acomodar diante do PC ou até mesmo se locomover entre o desktop e a game station. Seu peso máximo suportado é de 120 kg. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas, os compradores dizem que suas rodas apresentam resistência, é fácil para movimentos rápidos e de precisão. Porém, criticam o lift, que costuma apresentar problemas na altura.

Prós: apoio para os braços e pés com revestimento em nylon

apoio para os braços e pés com revestimento em nylon Contras: lift apresenta problemas na altura

4 de 7 A Vinik CGR10BRS possui possibilidade de encosto em até 135º para favorecer uma postura correta durante o uso — Foto: Divulgação/Vinik A Vinik CGR10BRS possui possibilidade de encosto em até 135º para favorecer uma postura correta durante o uso — Foto: Divulgação/Vinik

A Fortrek Vickers se destaca por oferecer recursos que devem oferecer conforto em frente às telas e pode ser uma opção para aqueles que procuram produtos com valores intermediários. A cadeira apresenta material sintético, possui espuma moldado e possui suporte para até 120 kg. Ela também conta com apoios de braço bidirecional para posicionar os cotovelos. O produto é comercializado por valores a partir de R$ 1.126.

O modelo apresenta avaliações de 4,3 estrelas na Amazon. Os comentários mencionam o custo-benefício como ponto positivo, mas alertam para possíveis problemas com a qualidade dos parafusos da cadeira e tende não ser tão confortável para pessoas baixas.

Prós: apoio de braço acolchoado, almofada para lombar e cervical

apoio de braço acolchoado, almofada para lombar e cervical Contras: estrutura frágil

5 de 7 Fortrek Vickers é revestida com material sintético e conta com suporte para até 120 kg — Foto: Divulgação/Fortrek Fortrek Vickers é revestida com material sintético e conta com suporte para até 120 kg — Foto: Divulgação/Fortrek

A TGC12 é uma edição limitada da ThunderX3 e também pode ser uma opção para quem busca uma cadeira com ergonomia para muitas horas de jogatina. Ela é feita com espuma de látex, material que mantém o assento naturalmente refrescante, sendo embutidas nos assentos, almofada de cabeça e lombar. Seu assento conta com apoio para a cabeça e para as costas unido com a um encosto reclinável de até 135º, o que permite um conforto maior. A cadeira pode ser adquirida por preços a partir de R$ 1.748.

Ela também conta com apoios de braços bidirecional, mas sem revestimentos acolchoados, o que pode ser um pouco desconfortável para usos prolongados. Diferente de outros modelos, essa cadeira possui cores mais escuras, mesclando o rosa com o preto.

Prós: feita com espuma de látex

feita com espuma de látex Contras: não tem revestimentos acolchoados

6 de 7 TGC12 faz parte de uma edição limitada da ThunderX3 — Foto: Divulgação/ThunderX3 TGC12 faz parte de uma edição limitada da ThunderX3 — Foto: Divulgação/ThunderX3

6. PCYes Mad Racer V8 Turbo – a partir de R$ 1.848

A Mad Racer V8 Turbo é uma cadeira da PCYes feita com 100% poliéster e possui a opção de inclinação de até 135 graus com a opção Relax, em que a cadeira acompanha o movimento do corpo, para um maior conforto. A cadeira permite a adaptação da postura com altura de até 100 mm que funciona com o apoio de um pistão a gás classe 4. Um dos pontos de destaque é a regulagem individual para o apoio de braço, trazendo um conforto na utilização do mouse e do teclado.

Ela possui duas almofadas para as costas e para a cabeça, rodas que permitem rotação em 360 graus e são feitas de poliuretano, material que não danifica o piso. A avaliação é de 4,5 na Amazon, com comentários positivos relacionados à resistência, conforto e possibilidade de adaptação a diferentes biotipos. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.848 para comprar o produto.

Prós: possibilidade de inclinação e material resistente

possibilidade de inclinação e material resistente Contras: preço elevado

7 de 7 PCYes Mad Racer V8 Turbo oferece opções de ajustes da inclinação e do apoio aos braços — Foto: Divulgação/PCYes PCYes Mad Racer V8 Turbo oferece opções de ajustes da inclinação e do apoio aos braços — Foto: Divulgação/PCYes

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022