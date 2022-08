Caixa de som amplificada: 7 opções para ouvir música em volumes altos

As caixas amplificadas são ideais para quem procura um sistema de som mais potente, mas não abre mão de portabilidade. Empresas como Amvox , Mondial, Multilaser e TRC oferecem modelos por preços a partir de R$ 169 , como é o caso da TRC 5510, que conta com potência de 100W RMS e iluminação em LED .

Já a Multilaser Sunny II apresenta alto-falante de 12 polegadas e conexão Bluetooth por valores que partem de R$ 549. Outra alternativa é a Mondial CM-550, que traz 550W RMS de potência e permite conectar mais caixas compatíveis para som estéreo por cerca de R$ 597. Veja sete caixas de som amplificadas para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Caixa de som amplificada: veja sete modelos por preços a partir de R$ 169 — Foto: Divulgação/Gradiente Caixa de som amplificada: veja sete modelos por preços a partir de R$ 169 — Foto: Divulgação/Gradiente

1. TRC 5510 – a partir de R$ 169

A TRC 5510 é um modelo que promete oferecer muita potência para animar festas ou ouvir o que quiser com mais volume. O modelo, que aparece com aprovação de cinco estrelas por parte de 51% de seus consumidores na Amazon, tem um visual moderno e traz iluminação em LED que acompanha as batidas dos seus sons e potência de 100W RMS. O produto é vendido por cerca de R$ 169.

A TRC 5510 tende a ser muito versátil, oferecendo a possibilidade de reprodução por Bluetooth, USB, por meio de cartões SD, tendo ainda entrada auxiliar P2 e entrada para microfones. A 5510 oferece ainda suporte a rádio FM, o que é mais um recurso que pode agradar bastante quem busca uma caixa para o dia a dia. Alguns consumidores relataram que a caixa pode distorcer um pouco o som em volumes elevados, enquanto outros comentaram que a autonomia do modelo não é das mais adequadas.

Prós: custo baixo e opções de conectividade

custo baixo e opções de conectividade Contras: autonomia baixa

2 de 8 TRC 5510 é uma opção de caixa de som de entrada — Foto: Divulgação/TRC TRC 5510 é uma opção de caixa de som de entrada — Foto: Divulgação/TRC

2. Amvox ACA188 – a partir de R$ 359

A ACA188 é uma caixa amplificada que também oferece diversas possibilidades para seus usuários. Ela tem potência de 180W RMS, o que é um valor intermediário considerando sua categoria. A caixa parece não oferecer uma autonomia tão grande, o que pode justificar o índice de aprovação intermediário do modelo. O produto pode ser encontrado por preços a partir de R$ 359.

A ACA188 tem um visual moderno e iluminado, conta com uma alça que auxilia seu transporte e oferece conexão para microfones, USB, para cartões SD e entrada auxiliar. Segundo a fabricante, a bateria interna do modelo pode oferecer uma autonomia de até quatro horas, mas parece que esse número pode não ser tão exato segundo alguns comentários de quem adquiriu o modelo.

Prós: muita potência e fácil de transportar

muita potência e fácil de transportar Contras: autonomia inferior a concorrentes

3 de 8 Amvox Amplificada ACA188 oferece iluminação LED para combinar com a reprodução das músicas — Foto: Divulgação/Amvox Amvox Amplificada ACA188 oferece iluminação LED para combinar com a reprodução das músicas — Foto: Divulgação/Amvox

A Mondial CM-400 pode ser indicada para ambientes maiores ou mesmo espaços abertos. A caixa promete ainda graves mais profundos e livres de distorções, contando ainda com um visual arrojado. A CM-400 conta com suporte à reprodução via USB, cartão SD, entrada auxiliar, entrada para microfones ou instrumentos, além de rádio FM e bateria interna que permite que a caixa seja levada para qualquer lugar.

Apesar de sugerir ter 400W, parte dos 72% de consumidores que aprovaram a caixa com cinco estrelas destacam que na verdade a potência do modelo fica mais próxima aos 100W RMS, o que é uma diferença considerável. O produto pode ser visto por valores a partir de R$ 512.

Prós: visual moderno e bons graves

visual moderno e bons graves Contras: pode distorcer o som em volumes elevados

4 de 8 Mondial CM-400 tem design que favorece seu transporte — Foto: Divulgação/Mondial Mondial CM-400 tem design que favorece seu transporte — Foto: Divulgação/Mondial

4. Multilaser Sunny II – a partir de R$ 549

A Multilaser Sunny II é uma opção robusta e potente. Ela tem um visual diferente com detalhes luminosos, alça e rodinhas, chega com potência nominal de 500W RMS e alto-falante de 12 polegadas, o que promete uma qualidade de som superior. Apesar da potência nominal alta, consumidores relatam que a potência real pode ficar bem abaixo do sugerido, o que pode justificar a aprovação positiva em níveis apenas intermediários.

Assim como algumas das caixas concorrentes, a Sunny II oferece diversas possibilidades de conectividade. É possível reproduzir arquivos via Bluetooth, entrada auxiliar, cartões SD, entrada USB, além de ouvir suas rádios FM favoritas, o que dá muita versatilidade ao equipamento.

Prós: visual, fácil de transportar e versátil

visual, fácil de transportar e versátil Contras: potência real abaixo da nominal

5 de 8 Multilaser Sunny II tem como diferencial um alto-falante de 12 polegadas — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser Sunny II tem como diferencial um alto-falante de 12 polegadas — Foto: Divulgação/Multilaser

5. Amvox ACA401 – a partir de R$ 559

A Amvox ACA401 conta com um visual moderno, também pode ser transportada como uma maleta e oferece 400W RMS. O design não é tão diferente de boa parte de suas concorrentes, mas mesmo assim, a ACA401 é um modelo que segundo os seus usuários, oferece uma boa qualidade de construção e grande autonomia de bateria.

Assim como o outro modelo da Amvox apresentado anteriormente, a ACA401 oferece bateria para até 4 horas de reprodução, equalizador, entradas auxiliares e para microfones, conectividade USB e Bluetooth, além de rádio FM. O produto pode ser visto por valores que partem de R$ 559.

Prós: qualidade de som e construção

qualidade de som e construção Contras: autonomia baixa

6 de 8 Amvox ACA401 tem visual moderno e painel frontal com dados de reprodução — Foto: Divulgação/Amvox Amvox ACA401 tem visual moderno e painel frontal com dados de reprodução — Foto: Divulgação/Amvox

6. Sumay Magnum 800BT – a partir de R$ 641

A Sumay Magnum 800BT é indicada para quem procura muita potência. O modelo da Sumay apresenta dois alto-falantes de 8 polegadas e 400W RMS. O produto promete ser uma solução que vai entregar além de muito volume, graves pesados e um som mais denso. Esta opção pode ser encontrada por cifras que partem de R$ 641.

Com bateria para até seis horas de reprodução, o modelo oferece ainda um belo visual com LEDs que iluminam os alto-falantes e comandos que permitem um controle melhor da reprodução. Para conectividade, a caixa oferece Bluetooth, USB, entradas auxiliares e RCA. Segundo alguns consumidores, os graves da caixa não são tão bons quanto se espera de um modelo tão grande, e alguns problemas de conexão Bluetooth também foram relatados.

Prós: potência alta, visual e robustez

potência alta, visual e robustez Contras: graves não são tão nítidos e possíveis problemas de conexão

7 de 8 Sumay Magnum 800BT é uma caixa de som grande com 400W RMS — Foto: Divulgação/Sumay Sumay Magnum 800BT é uma caixa de som grande com 400W RMS — Foto: Divulgação/Sumay

A CM-550 é uma caixa da Mondial que tem um visual bem moderno e oferece uma boa quantidade de recursos. O modelo entrega até 550W RMS e tem suporte a recursos que permite conectar mais caixas compatíveis para som estéreo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 597 para comprar o produto.

Diferente da maioria das concorrentes, a CM-550 traz suas conexões na parte traseira, tendo conectividade RCA, auxiliar, USB e entrada para instrumentos e microfones. A caixa tem um índice de aprovação bem alto com destaque para sua qualidade de som e construção. Ela conta ainda com suporte a rádio FM, Bluetooth e bateria interna.

Prós: visual moderno e qualidade de construção

visual moderno e qualidade de construção Contras: custo elevado

8 de 8 Mondial CM-550 tem visual moderno e oferece muitas opções de conectividade — Foto: Divulgação/Mondial Mondial CM-550 tem visual moderno e oferece muitas opções de conectividade — Foto: Divulgação/Mondial

