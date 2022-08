Caixa de som Amvox: 7 modelos com potências variadas

Já a ACA 700 Pancadão apresenta uma potência de 700 W por valores que partem de R$ 999. Já a 1501 New X conta com uma estrutura robusta com quatro alto-falantes, potência máxima de 1.500 W e conectividade Bluetooth por cerca de R$ 1.899. Veja a seguir sete caixas da Amvox para comprar no Brasil em 2022.

Caixa de som Amvox: veja 7 modelos por preços que variam entre R$ 433 e R$ 1.899

1. ACA 221 Gigante II – a partir de R$ 433

A 221 Gigante II é uma caixa de som com design robusto confeccionado em plástico ABS. Ela oferta uma alça de transporte na parte superior e dois alto-falantes, sendo o maior com 20 cm e o menor com 10 cm. O painel de controle disponibiliza teclas para configuração multimídia, slot para cartão de memória microSD, uma entrada P10 para microfone, uma porta USB para pen drive e conexão cabeada. Além disso, conta com um pequeno visor LED, o que exibe o nome da música ao tocá-la e apresenta dimensões de 37 cm de altura por 21 cm de largura. O produto é visto por valores a partir de R$ 433.

A fabricante fornece um sistema interno com autonomia de bateria de até quatro horas, uma potência acima da média de 220 W e frequência de resposta entre 60 Hz e 18 mil Hz. Os alto-falantes foram desenvolvidos para emitir sons graves verossímeis, o que pode agradar o público exigente. O design exterior dispõe de iluminação LED na cor vermelha, característica útil para combinar com decoração de festas. É possível sintonizar o sistema com a rádio FM local e conectar a caixa de som via Bluetooth com outros dispositivos. O item ainda acompanha um microfone.

Prós: acompanha um microfone

Contras: ausência de rodinhas nos pés

ACA 221 Gigante II permite conexão Bluetooth e sintoniza a rádio local

2. ACA 250 Groove – a partir de R$ 439

A 250 Groove apresenta um único alto-falante de 16 cm, confeccionado para reproduzir com fidelidade o som agudo das músicas. O painel de controle oferta botões para configuração multimídia, uma entrada P2 para fone de ouvido, duas entradas P10 para microfone e instrumentos, e outra USB para pen drive e conexão cabeada. Reserva, ainda, um slot para cartão de memória e um sistema interno de som com 250 W de potência. Ela é comercializada por cerca de R$ 439.

Diferente do modelo anterior, este apresenta um par de rodinhas para auxiliar no transporte, além de uma alça de metal. O dispositivo promete sintonizar a rádio FM local, promover uma frequência de reposta entre 60 Hz e 50 mil Hz e autonomia de bateria de até quatro horas. A iluminação LED é outro fator que chama a atenção, pois contribui para o sistema de luz de festas. A caixa apresenta dimensões de 43,5 cm de altura por 24,5 cm de largura. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a potência eficiente do dispositivo e a facilidade de transportá-lo para outros lugares.

Prós: oferta rodinhas traseiras para auxiliar na locomoção

Contras: baixa autonomia de bateria

ACA 250 Groove oferta rodinhas traseiras que podem ajudar no transporte do objeto

3. ACA 401 Tsunami – a partir de R$ 723

A 401 Tsunami apresenta detalhes bastante similares aos outros dois modelos, como entradas de conexão para instrumentos, fones de ouvido e USB. O alto-falante de 30 cm, contudo, apresenta uma potência bastante superior de 400 W, enquanto a caixa dispõe de dimensões de 60 cm de altura por 35 de largura. Ela também oferta sistema de iluminação LED, rodinhas e alça de transporte e autonomia de bateria de até quatro horas. O sistema de som proporciona mais eficiência para a reprodução de sons graves. A caixa é encontrada por valores que partem de R$ 723.

Além disso, o painel de controle promete um visor LCD para visualizar o nome das músicas e sintonização com a rádio FM local. É possível utilizar a conectividade Bluetooth para parear com outros equipamentos, como celulares. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de utilização e informam que a bateria dura mais do que o informado. No entanto, relatam que há outros modelos menos potentes e com maior tamanho.

Prós: alta potência

Contras: ausência de tweeter para o processamento de sons agudos

ACA 401 Tsunami oferta uma autonomia de bateria de até quatro horas

4. ACA 700 Pancadão – a partir de R$ 999

A 700 Pancadão apresenta iluminação mais robusta que a dos modelos anteriores, com LEDs em diferentes cores pelo sistema de som. O alto-falante de 38 cm, no centro da caixa, carrega uma potência altíssima de 700 W, alinhada a uma resposta de frequência acima da média de 60 Hz a 50 mil Hz. O painel de controle oferta entradas de conexão P2 para fones de ouvido, P10 para microfone e instrumentos, uma porta de conexão USB para pen drive e conexão cabeada com outros eletrônicos e conectividade Bluetooth. Ela é vista por valores a partir de R$ 999.

É possível adicionar um cartão de memória micro SD no slot disponível e até parear a caixa com mais outras duas. Com dimensões aproximadas de 66 cm de altura por 31 cm de largura, o eletrônico carrega tecnologia para a reprodução verossímil de sons agudos, autonomia de bateria de quatro horas e um encaixe para tripé. Avaliado com uma nota de 3,5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a boa performance do dispositivo.

Prós: encaixe para tripé

Contras: baixa autonomia de bateria

ACA 700 Pancadão carrega um alto-falante de 38 cm

5. ACA 800 Gladiador – a partir de R$ 1.423

A 800 Gladiador oferta um sistema robusto de som, composto por três alto-falantes: dois tweeters de 23 cm cada para a reprodução de sons agudos, e um woofer de 38 cm para o processamento verossímil de sons graves. Esta dupla pode promover maior eficiência e agradar o público mais exigente. O painel principal garante uma entrada de conexão USB para pen drive e outros dispositivos, duas portas P10 para microfone e instrumentos, um slot para cartão de memória microSD e uma bateria com autonomia de até quatro horas. O modelo pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 1.423.

O design traseiro engloba um par de rodas e uma alça, o que pode facilitar o transporte da caixa para qualquer lugar. Os alto-falantes promovem uma potência robusta de 850 W, além de tecnologia de iluminação LED.

Prós: sistema com três alto-falantes dedicados

Contras: baixa autonomia de bateria

800 Gladiador conserva três alto-falantes para a melhor reprodução sonora

6. ACA 1005 Titan – a partir de R$ 1.499

A 1005 Titan é uma caixa de som indicada para usuários exigentes ou entusiastas, pois configura quatro alto-falantes com potência total de até 1.000 W. Ao todo, o sistema resguarda dois alto-falantes de 25 cm para a reprodução de sons graves, e outros dois menores para o processamento de sons agudos. Estes últimos conferem tamanhos de 7 cm e 14 cm, respectivamente. Ela é vendida por cifras a partir de R$ 1.499.

A tecnologia do aparelho permite a conectividade sem fio via Bluetooth e até mesmo a sintonização com a rádio local do usuário. O painel de controle conta com um visor LCD para a leitura do nome das músicas, teclas para a configuração multimídia, e controles para equalizar a música de acordo com a necessidade do consumidor. A estrutura da caixa mede cerca de 1 metro de altura por 38 cm de largura. Os alto-falantes ainda ofertam iluminação LED para combinar com a decoração de festas.

Prós: sistema de som com quatro alto-falantes

Contras: preço elevado

ACA 1005 Titan tem quatro alto-falantes e um total de 1.000 W de potência

A 1501 New X é uma caixa de som bastante robusta, similar ao modelo citado anteriormente. Contudo, oferta uma potência de 1.500 W, enquanto o sistema de som confere dois alto-falantes de 30 cm e outros dois de 10 cm. Com uma altura de 1,17 metro por 40 cm de largura, o aparelho fornece um painel com teclas para configuração multimídia, duas entradas para microfone ou instrumentos, um slot para cartão de memória micro SD, e uma porta de conexão USB. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 1.899 para comprar o produto.

A traseira fornece um par de rodinhas para locomoção e uma alça. Seu diferencial são as portas traseiras para conectores de áudio, o que facilmente conecta a caixa a sistemas como televisores e interfaces de áudio. O eletrônico ainda promete sistema de iluminação RGB, um visor mais robusto para a visualização das faixas e conectividade Bluetooth. Também é possível acessar a rádio local. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a entrega rápida, o sistema de iluminação da caixa e a potência robusta do som.

Prós: oferece alta potência

Contras: as rodinhas traseiras são muito pequenas

ACA 1501 New X possui portas de conexão de áudio para eletrônicos como TV

