Caixa de som Bluetooth: 6 opções potentes para quem pode investir mais

As caixas de som Bluetooth são ideais para reproduzir músicas do celular. Os modelos potentes são interessantes para realizar eventos e festas ou mesmo para ambientes grandes da casa. Empresas como JBL , Amazon , Multilaser e Goldentec oferecem opções por preços a partir de R$ 279 , como é o caso da Goldentec GT Soundbox, que apresenta sistema de iluminação circular em LED.

Já a Echo Studio, da Amazon, apresenta conexão com a Alexa e cinco alto-falantes por valores que partem de R$ 1.614. Outra alternativa é a JBL PartyBox 710, que conta com 800 W de potência e autonomia de bateria de até 12 horas por cerca de R$ 4.538. Veja a seguir seis caixas de som Bluetooth potentes para comprar no Brasil em 2022.

1. Goldentec GT Soundbox – a partir de R$ 279

A GT Soundbox, da Goldentec, apresenta design vertical com dois alto-falantes, cada um com seu próprio sistema de iluminação circular em LED. A parte superior da caixa de som fornece uma alça de transporte forjada em nylon, útil para levar a caixa para qualquer lugar. Uma das extremidades do periférico traz uma porta de entrada USB para conectar-se a outros dispositivos ou pen drive, além de uma entrada para microfone, e um slot para cartão de memória micro SD. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 279.

Ainda disponibiliza conexão sem fio via Bluetooth, uma tecla power e botões para configuração multimídia. O sistema interno confere uma autonomia de bateria de até oito horas. Já a performance dos alto-falantes englobam uma potência acima da média de 60 W e uma resposta de frequência padrão de 80 Hz até 20 mil Hz. O eletrônico ainda acompanha uma fonte de alimentação com plug P2. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a entrega rápida e a qualidade do acabamento. Porem, criticam que os graves dos alto-falantes poderiam ser melhores.

Prós: entrada para microfone permite a utilização da caixa como karaokê

entrada para microfone permite a utilização da caixa como karaokê Contras: relatos dos graves não serem verossímeis

2. Multilaser SP379 – a partir de R$ 419

A SP379, da Multilaser, oferece design vertical com dois alto-falantes dispostos em uma caixa com dimensões de 66 cm de altura por 29 cm de largura. A parte superior disponibiliza um painel de controle robusto com teclas para configuração multimídia, entrada USB para conexão cabeada com outros dispositivos e pen drive, entrada P10 para microfone, e um slot para cartão de memória micro SD. Este mesmo painel também conta com equalizadores, um recurso útil para consumidores exigentes que desejam configurar a música para o seu agrado. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 419.

O produto ainda garante um visor LCD para o usuário acompanhar os nomes das faixas a serem reproduzidas. O sistema interno fornece, ainda, conectividade sem fio via Bluetooth e o design dos botões de volume e dos alto-falantes contam com iluminação LED na cor azul. Já o sistema de som oferece uma potência robusta de 300 W e uma resposta de frequência de 65 Hz até 18 mil Hz. A bateria promete autonomia de até seis horas, o que facilmente pode agradar alguns públicos. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon , os consumidores destacam o design robusto e a performance da reprodução sonora. No entanto, criticam a ausência de controle remoto.

Prós: visor LCD compacto para acompanhar as faixas que tocam

visor LCD compacto para acompanhar as faixas que tocam Contras: relatos de instabilidade na conexão Bluetooth

3. Harman Kardon SoundSticks 4 – a partir de R$ 1.599

A Harman Kardon SoundSticks 4 oferece design criativo. O conjunto reúne uma caixa ativa com um único alto-falante de 13 cm no centro e outras duas caixas de design vertical com quatro alto-falantes de 3 cm cada. O desenho do produto apresenta características sofisticadas, útil para complementar o visual de um home theater elegante. Este modelo foi desenvolvido para fornecer um alcance sonoro total de 360 graus e um sistema para reproduzir sons graves verossímeis. Com tecnologia bivolt, o periférico possui uma potência 140 W e uma frequência de resposta de 40 Hz a 20 mil Hz. Esta opção é comercializada por cerca de R$ 1.599.

A caixa ativa conta com dimensões de 27 cm de altura por 23 cm de largura, enquanto as soundsticks apresentam 27 cm de altura por 8 cm de largura. A parte traseira do eletrônico traz uma porta de conexão USB-C para alimentação, um botão power, e uma tecla para configuração da conectividade sem fio via Bluetooth. O sistema fornece uma autonomia de bateria de até dez horas e uma leve iluminação ambiente branca emitida pelo alto-falante principal. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o design elegante e elogiam a performance de reprodução sonora.

Prós: conexão Bluetooth

conexão Bluetooth Contras: estrutura bastante frágil

A Echo Studio, da Amazon, é uma caixa de som confeccionada com cinco alto-falantes internos, uma proposta interessante para usuários exigentes que desejam modelos com áudio direcional. O design apresenta uma confecção compacta e vertical. Além de ouvir músicas, a caixinha também funciona como smart speaker, pois oferece integração com a assistente virtual Alexa, que permite controlar outros aparelhos inteligentes pela voz, acesso automático para agendas e calendários e leitura de notícias. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 1.614.

Dentre os serviços compatíveis, destacam-se o Amazon Prime Music e o Spotify, que podem ser acessados pelo comando de voz. O sistema interno da caixa ainda se adapta à acústica do ambiente automaticamente, o que aprimora os alto-falantes para a reprodução eficiente de som. O desenho superior do produto confere botões power para controle de volume e para desligar o microfone. O hardware oferece uma performance potente com 330 W de potência, uma vantagem se considerar o tamanho compacto do dispositivo. Avaliado com um anota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a excelente qualidade sonora proporcionada pelos alto-falantes. Porém, criticam o preço elevado.

Prós: detém alta potência

detém alta potência Contras: precisa estar conectado à tomada o tempo todo

A PartyBox On-The-Go, da JBL, apresenta design horizontal, duas alças laterais fixas e uma alça de transversal de nylon. O sistema de som resguarda um único alto-falante, que detém sistema circular de luz LED. O desenho superior do eletrônico apresenta um espaço para acoplar tablets ou celulares e detém botões para configuração power, multimídia e controle do sistema de iluminação. A caixa também promete uma autonomia de bateria de seis horas, entrada USB para conexão cabeada e conectividade Bluetooth com outros dispositivos. O produto é vendido por cerca de R$ 1.899.

O item ainda acompanha um microfone sem fio, útil para quem deseja usar a caixa como instrumento de karaokê. O acabamento promete uma resistência razoável contra respingos de água e demais líquidos. Conta com dimensões de 49 cm de largura e 24 cm de altura e promete uma potência acima da média de 100 W. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que a autonomia de bateria cumpre com o prometido e elogiam o sistema de luzes. No entanto, criticam a impossibilidade de utilizá-la na vertical devido à ausência de pesos.

Prós: acompanha microfone

acompanha microfone Contras: há modelos mais baratos com potência superior

6. JBL PartyBox 710 – a partir de R$ 4.538

A PartyBox 710, da JBL, apresenta design vertical e duas rodinhas na traseira, fator que auxilia bastante no transporte da caixa. A parte frontal traz dois alto-falantes com sistemas circulares de iluminação LED, enquanto a superior fornece uma alça fixa. A caixa de som pode ser adquirida por preços a partir de R$ 4.538. Com dimensões aproximadas de 90 cm de altura por 43 cm de largura, o modelo apresenta 800 W de potência e resposta de frequência de 35 Hz a 20 mil Hz.

Este modelo é altamente indicado para festas, independente de serem realizadas em ambientes abertos ou fechadas. O sistema do eletrônico ainda permite o pareamento com dispositivos móveis ou até duas caixas de som (do mesmo modelo) por meio da conectividade Bluetooth, traz duas entradas P10 para instrumentos musicais e aposta em uma autonomia de bateria robusta de até 12 horas. Avaliada com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a performance potente de reprodução sonora, o acabamento sólido e o design.

Prós: duas entradas P10 para instrumentos musicais

duas entradas P10 para instrumentos musicais Contras: não é possível desligar o sistema de luzes

