Caixa de som gamer: 6 modelos para compor o setup

As caixas de som gamer são acessórios ideais para aprimorar a jogatina. Elas podem auxiliar o usuário a ouvir melhor o ambiente do game, uma característica bastante útil em jogos de primeira pessoa. Empresas como JBL , Multilaser , HP e Trust oferecem modelos por preços a partir de R$ 89 , como é o caso da Multilaser SP953, que traz potência de 15 W e conectividade Bluetooth .

Já a DHE-6000, da HP, conecta-se com PCs por meio de um cabo USB e foi confeccionada em madeira de engenharia e plástico ABS por valores que partem de R$ 116. Outra alternativa é a Gamer Quantum Duo, da JBL, que oferece botões para acionar e configurar a intensidade do sistema de luzes LED e conta com amplificadores internos para maximizar a experiência em jogos por cerca de R$ 937. Veja a seguir seis caixas de som gamer para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Caixa de som gamer: lista reúne modelos por preços que variam entre R$ 89 e R$ 937 — Foto: Divulgação/Trust Caixa de som gamer: lista reúne modelos por preços que variam entre R$ 89 e R$ 937 — Foto: Divulgação/Trust

1. Multilaser SP953 – a partir de R$ 89

A SP953, da Multilaser, apresenta o formato de uma soundbar. A caixinha traz dimensões de 8 cm de altura por 34 cm de largura. O produto apresenta dois alto-falantes em LED que brilham conforme a batida da música. A parte traseira reserva duas entradas de conexão, sendo uma USB para alimentação e computadores e uma P2 para fone de ouvido. Além disso, fornece potência razoável de 15 W e frequência de resposta entre 160 Hz e 20 mil Hz. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 89.

A caixinha ainda detém conectividade sem fio via Bluetooth, o que pode agradar usuários exigentes que dispensam fios. A tecnologia plug and play do sistema descarta a necessidade de uma configuração prévia. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício. Porém, criticam a ausência de equalização de sons agudos.

2 de 7 Multilaser SP953 oferece luzes LED integradas aos alto-falantes — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser SP953 oferece luzes LED integradas aos alto-falantes — Foto: Divulgação/Multilaser

2. Multilaser SP951 – a partir de R$ 97

A SP951, da Multilaser, oferece um par de caixas com dimensões de 15 cm de altura por 9 cm de largura. Cada uma detém seu próprio alto-falante, ambos integrados com um sistema de luzes RGB. Oferta uma potência de 12 W e uma resposta de frequência que oscila entre 200 Hz e 16 mil Hz. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 97.

O sistema de conexão sem fio é compatível com o Bluetooth, embora também forneça conectividade cabeada em portas USB e P2. O funcionamento entrega a configuração plug and play, que dispensa programação prévia para uso. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários denotam a reprodução verossímil de sons graves.

3 de 7 Multilaser SP951 possui conexão sem fio via Bluetooth — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser SP951 possui conexão sem fio via Bluetooth — Foto: Divulgação/Multilaser

A DHE-6000, da HP, apresenta iluminação RGB no design frontal de ambas as caixas. Com uma frequência entre 150 Hz e 20 mil Hz, o item oferece conexão USB para conectar-se ao PC. O produto engloba dimensões de 12 cm de altura por 8 cm de comprimento, e uma potência equivalente a 3 W. Esta alternativa é encontrado por valores que partem de R$ 116.

Além disso, apresenta acabamento em madeira de engenharia e plástico ABS. Avaliado com uma nota de 3,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade do som. No entanto, criticam a baixa potência das caixas de som e a ausência de conectividade Bluetooth.

4 de 7 HP DHE-6000 oferta iluminação LED com olhos de águia — Foto: Divulgação/HP HP DHE-6000 oferta iluminação LED com olhos de águia — Foto: Divulgação/HP

4. Fortrek Black Hawk – a partir de R$ 205

A Black Hawk, da Fortrek, oferta design com quatro alto-falantes, cada um com sua própria iluminação RGB em formato circular. O material de construção apresenta tecido sintético, madeira de engenharia, e plástico ABS. Com dimensões aproximadas de 17 cm de altura por 12 cm de comprimento, a caixa ativa detém um botão giratório para controlar o volume do áudio. O produto é comercializado por cerca de R$ 205.

O periférico confere uma porta de conexão USB, e uma entrada P2 para conectar-se a fones de ouvido. Apresenta compatibilidade com os sistemas operacionais Windows e Mac. Enquanto a resposta de frequência oscila entre 150 Hz a 20 mil Hz, a potência garante uma performance de 3 W para cada caixa (totalizando 6 W).

5 de 7 Fortrek Black Hawk oferta uma entrada P2 para a conexão de fone de ouvido — Foto: Divulgação/Fortrek Fortrek Black Hawk oferta uma entrada P2 para a conexão de fone de ouvido — Foto: Divulgação/Fortrek

5. Trust Ziva – a partir de R$ 248

A Ziva, da Trust, fornece um sistema robusto de som, além de conter um sistema de iluminação RGB para cada uma das três caixas de som ofertadas. O software de som disponibiliza botões para a configuração do volume e de sons graves e agudos, o que pode agradar usuários exigentes. Este tipo de caixa de som é indicada a consumidores que desejam uma tecnologia eficiente para músicas, jogos e exibição de streamings. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 248.

O periférico oferta conectividade USB e um plug P2, ambos compatíveis com desktops e notebooks. Estas caixas garantem uma potência total de 22 W e resposta de frequência de 20 Hz até 20 mil Hz. Oferece construção em madeira de engenharia e funciona normalmente sem qualquer configuração prévia. A caixa ativa detém 16 cm de altura por 15 cm de comprimento, enquanto as outras duas ofertam 10 cm de altura e 9,5 cm de comprimento. Avaliado com uma nota de 3,7 de 5 na Amazon, os usuários denotam a qualidade do material e a possibilidade de regular os tipos de sons pelo controle. No entanto, reclamam que a potência ofertada pelo sistema não fornece um som verossímil.

6 de 7 Trust Ziva garante um controle na caixa de som que regula áudios graves e agudos — Foto: DIvulgação/Trust Trust Ziva garante um controle na caixa de som que regula áudios graves e agudos — Foto: DIvulgação/Trust

6. JBL Gamer Quantum Duo – a partir de R$ 937

A Gamer Quantum Duo, da JBL, apresenta dois alto-falantes em cada uma das caixas e um sistema de iluminação LED que se prolonga pelo acabamento do periférico. A caixa ativa detém um botão para administrar as luzes de acordo com a necessidade do usuário. Já a parte superior do eletrônico disponibiliza um botão power, um para o acionamento da conectividade Bluetooth e o último para ligar os LEDs. O produto acompanha um cabo para alimentação e outros dois para o PC, sendo um com porta USB e outra com porta P2. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 937 para comprar o periférico.

O sistema de hardware contêm amplificadores de 6 cm, projetados especialmente para aprimorar a experiência durante jogos. Com potência total de 20 W, as caixas ofertam uma frequência de resposta entre 60 Hz e 20 mil Hz. Cada caixa promete dimensões de 21 cm de altura por 11 cm de comprimento. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a beleza do som e a reprodução sonora. Porém, criticam que o periférico apresenta um bug e desliga sozinho.

7 de 7 JBL Gamer Quantum Duo apresenta iluminação RGB pelo prolongamento de cada caixa — Foto: Divulgação/JBL JBL Gamer Quantum Duo apresenta iluminação RGB pelo prolongamento de cada caixa — Foto: Divulgação/JBL

