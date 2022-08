Caixa de som portátil: 6 modelos potentes por a partir de R$ 220

1 de 7 Caixa de som portátil: veja 6 modelos por preços que variam entre R$ 220 e R$ 1.299 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Caixa de som portátil: veja 6 modelos por preços que variam entre R$ 220 e R$ 1.299 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Qual melhor caixa de som portátil? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Multilaser SP348 – a partir de R$ 220

A SP348 é uma caixa de som da Multilaser com formato cilíndrico que promete potência sonora para pequenas festas e alto alcance em cômodos pequenos. O dispositivo apresenta conexão via Bluetooth para reproduzir mídias do smartphone ou tablet e também conta com uma conexão microSD na lateral. Ela é vendida por valores a partir de R$ 220.

Apesar de ser uma caixa pequena, ela conta a função TWS, onde é possível conectar duas SP348 para ampliar a potência sonora no ambiente, tendo assim um alcance muito maior. A caixa de som oferece potência de 30 Watts RMS e bateria recarregável que promete autonomia de até sete horas no volume máximo. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram a qualidade sonora e a fácil conectividade.

Prós: qualidade sonora e fácil conectividade

qualidade sonora e fácil conectividade Contras: volume baixo

2 de 7 SP348 Multilaser apresenta conexão via Bluetooth para reproduzir mídias do smartphone ou tablet — Foto: Divulgação/Multilaser SP348 Multilaser apresenta conexão via Bluetooth para reproduzir mídias do smartphone ou tablet — Foto: Divulgação/Multilaser

A caixa de som Philips TAS5505/00 possui formato compacto com detalhes em metais na lateral. Avaliada em 4,4 de 5 estrelas, os compradores pontuaram que ela proporciona uma experiência de som em ambientes pequenos. De acordo com o fabricante, ela traz resistência à água em até 1 metro de profundidade por até 30 minutos e promete autonomia duradoura de 12 horas no volume máximo. O modelo pode ser encontrado por cerca de R$ 524.

Ela possui um driver de alto-falante de 3,15 polegadas, tendo potência de 20 Watts RMS. Sua conectividade é em Bluetooth 5.0 e TWS, abrindo uma possibilidade de conectar mais de uma caixa sem uso de fios para criar um sistema de som estéreo.

Prós: som acústico e IPX7

som acústico e IPX7 Contras: nível de ruído alto

3 de 7 Philips TAS5505/00 promete autonomia de até 12 horas — Foto: Divulgação/Philips Philips TAS5505/00 promete autonomia de até 12 horas — Foto: Divulgação/Philips

3. LG XBoom Go PL7 – a partir de R$ 549

A LG XBOOM Go PL7 conta com alto-falantes de 30 W, sendo dois com 15 Watts de potência. O fabricante promete uma autonomia para até 24 horas de reprodução sem pausa. A caixa possui áudio Meridian e proteção IPX5 para resistência a respingos de água. Além disso, ela possui dois radiadores passivos, prometendo um maior desempenho nas frequências mais baixas para alcance maior. Ela é vendida por cifras a partir de R$ 549.

Apesar de ser um modelo compacto, ela conta com luzes coloridas em sua base que piscam conforme a batida e permite a conexão de até 99 caixas de som ao mesmo tempo. Sua conectividade é via Bluetooth e comando de voz, sendo possível ouvir ligações quando seu smartphone estiver conectado. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, o aparelho se destaca pelo custo-benefício e pela bateria duradoura. No entanto, outros compradores relataram a dificuldade de coloca-lá nos lugares, já que ela não possui uma base fixa para se segurar.

Prós: bateria duradoura

bateria duradoura Contras: não possui base de apoio

4 de 7 LG XBOOM Go PL7 possui áudio especial e proteção IPX5 para resistência a respingos de água — Foto: Divulgação/LG LG XBOOM Go PL7 possui áudio especial e proteção IPX5 para resistência a respingos de água — Foto: Divulgação/LG

4. Ultimate Ears Megaboom 3 – a partir de R$ 626

A UE Megaboom 3 conta com som 360 graus espacial e promete autonomia de até 20 horas de duração no volume máximo em um alcance via Bluetooth de 45 metros. A caixa de som conta com o auxílio do aplicativo Ultimate Ears que permite parear até 150 caixas de som Boom e Megaboom de qualquer geração. O produto é encontrado por cerca de R$ 626.

Seu formato compacto e redondo, para fácil transporte, conta com um Magic Button, onde você pode reproduzir, pausar e pular músicas com apenas um toque. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, o alto-falante se destaca pela qualidade sonora e pela fácil conectividade com aplicativos de streamings. Entretanto, compradores relatam que ela tende a ter problemas com o carregamento.

Prós: fácil conectividade e grave alto

fácil conectividade e grave alto Contras: problemas no carregamento

5 de 7 Megaboom 3 é uma das caixas anunciadas pela Ultimate Ears na IFA 2018 — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Megaboom 3 é uma das caixas anunciadas pela Ultimate Ears na IFA 2018 — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

A JBL Charge 5 é um dos modelos mais populares da empresa. A caixa de som traz poucas melhorias em relação à versão anterior, a Charge 4, mas ela acaba sendo uma opção para quem procura praticidade e qualidade sonora para uso pessoal. Ela possui um único woofer com 40 W de potência sonora, mas isso pode ser aumentado com o recurso PartyBoost, em que ela permite parear com outros dispositivos da marca, criando um som estéreo. Além disso, seu material é reforçado e é resistente à poeira e água. A caixinha é vista por preços a partir de R$ 969.

O produto promete até 20 horas de reprodução de música. Para aqueles que conectam o celular ao aparelho via cabo, é possível carregar o smartphone com o power bank embutido na caixa. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, o aparelho se destaca pela qualidade sonora, resistência e bateria. Porém, tende a decepcionar na altura do volume e alcance.

Prós: bateria duradoura

bateria duradoura Contra: potência e volume em locais abertos tendem a ser baixos

6 de 7 Charge 5, da JBL, promete até 20 horas de reprodução de música contínua — Foto: Divulgação/JBL Charge 5, da JBL, promete até 20 horas de reprodução de música contínua — Foto: Divulgação/JBL

O alto-falante Bluetooth Beats Pill+ tinha sido descontinuado pela Apple no início deste ano, mas está de volta com uma edição limitada. Ela é uma caixa de som fabricada pela Beats by Dr. Dre e suas especificações trazem potência de 12 Watts RMS, frequência de resposta de 263 Hz a 20 kHz e bateria para até 12 horas de uso contínuo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.299 para comprar o produto.

Ela ainda possui carregamento rápido por meio de Lightning, certificação IPX7 para resistência à água e poeira, conectividade Bluetooth e viva-voz integrado para atender ligações. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas na Amazon, o produto se destaca pela qualidade sonora e pela fácil conexão com aparelhos iOS. Porém, alguns compradores pontuam que os graves não são satisfatórios.

Prós: fácil conexão com aparelhos Apple

fácil conexão com aparelhos Apple Contras: graves não são altos

7 de 7 Beats Pill+ promere bateria de até 12 horas — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Beats Pill+ promere bateria de até 12 horas — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022