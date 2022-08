Caixa de som portátil: 7 modelos baratos por até R$ 375

As caixas de som portáteis são interessantes para quem quer curtir músicas em qualquer lugar. A lista a seguir reúne modelos baratos para quem não quer gastar muito. Empresas como Amazon , JBL , i2Go, Multilaser e Sony oferecem opções por preços a partir de R$ 120 , como é o caso da i2Go Essential Sound Go, que traz 10 W de potência RMS e impedância de 4 Ohms.

1. i2Go Essential Sound Go — a partir de R$ 120

A caixa de som da i2Go é um modelo de 10 W de potência RMS, uma boa opção para cômodos pequenos. Os alto-falantes com os drivers de 45 mm presentes no acessório proporcionam sons e batidas poderosas com um som nítido e claro. A frequência fica entre 20 a 20.000Hz. Já a sensibilidade do microfone é de 85 dB e a impedância é de 4 Ohms. O alcance de conexão é de até dez metros. Para quem procura opções de conectividade, a caixinha apresenta conectividade Bluetooth e cartão microSD, USB e também conexão com outras caixas de som i2GO. Ela é comercializada por preços que partem de R$ 120.

O fabricante promete uma bateria com duração de até oito horas em volume médio e até três horas em volume máximo. Avaliada com 4,5 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam a resistência do produto e a possibilidade de comando via assistente de voz do smartphone e controle multimídia. Um ponto a se falar é a qualidade do cabo e a entrada, que são delicadas e tendem a quebrar fácil.

Prós: bateria, custo-benefício e comando de assistente de voz do smartphone

bateria, custo-benefício e comando de assistente de voz do smartphone Contras: entradas são delicadas e tendem a quebrar com facilidade

2. Multilaser Move SP347 — a partir de R$ 159

A Move SP347, da Multilaser, pode ser uma opção para quem procura mobilidade e qualidade para ouvir músicas em uma pequena reunião em casa. O modelo tem uma potência sonora de 16 W RMS, que proporciona um áudio que realça e promete definir bem os graves sem ruídos, prometendo um som nítido e limpo. A bateria recarregável de 1.200 mAh pode durar até seis horas e a impedância é de 4 Ohm. A caixinha é vendida por cifras a partir de R$ 159.

Ela possui conexão via Bluetooth 4.2 e conta com microfone e alto-falante, podendo até mesmo atender chamadas telefônicas. O fabricante ressalta que para uma boa qualidade do som é preciso aumentar o volume tanto na caixa quanto no aparelho conectado. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam a qualidade sonora e a duração de bateria no volume alto. Outros pontuam que a qualidade dos botões não são tão resistentes.

Prós: possibilidade de atender ligação pela caixa

possibilidade de atender ligação pela caixa Contras: botões frágeis e baixa potência

A ELG PWC-AUDBL possui áudio 360 graus, alcance e qualidade que intercala com todo o ambiente. Ela é um modelo com 20 W de potência e quatro alto-falantes posicionados para transmitir uma experiência em som surround. Seu material é feito em policarbonato de alta resistência, deixando ela resistente a respingos. Ela conta com bateria interna capaz de proporcionar até sete horas de som. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 170.

O produto pode ser controlado por meio do celular via Bluetooth, cabo de áudio auxiliar P2 3.5 mm ou pelos botões de comando presentes em sua estrutura, onde é possível acessar todas as suas funções. Apesar de estar avaliada em 3,4 estrelas de 5, o aparelho se destaca pela qualidade sonora e pela fácil conectividade. Porém, seu desempenho é fraco na bateria e seus botões tendem a falhar na hora do empareamento.

Prós: qualidade sonora e custo-benefício

qualidade sonora e custo-benefício Contras: bateria e botões frágeis

A JBL Go 2 é um dos modelos de entradas da marca e possui um formato compacto e cúbico. Ela pode ser uma boa escolha para quem procura uma caixa de som potente com mobilidade e facilidade para transporte. O dispositivo tem resistência à água, recurso interno para cancelamento de ruídos e possui botões de função power e controle multimídia na parte superior. Além do Bluetooth, ela permite parear dispositivos móveis, portas USB e P2 para fones de ouvido. A fabricante promete bateria de até cinco horas. O produto é visto por valores a partir de R$ 189.

O modelo pode ser ideal para festas na piscina e em áreas externas. A caixinha, disponível na cor verde, possui um único alto-falante e uma frequência entre 180 Hz e 20 mil Hz. De acordo com os compradores, que avaliaram o produto em 4,5 de 5 estrelas, a potência de 3 Watts pode não suprir a sua necessidade, pois o número encontra-se abaixo da média de caixas portáteis.

Prós: formato compacto e diversas opções de conectividade

formato compacto e diversas opções de conectividade Contras: baixa potência e autonomia de bateria

5. JBL Wind 2 — a partir de R$ 204

A Wind 2, da JBL, apresenta um formato redondo com espaço para encaixar alças. A caixa de som traz um visor LED no centro do produto, que mostra a estação sintonizada na rádio e a quantidade de bateria restante. O item conta com botões e multimídia na parte lateral e acompanha um encaixe que auxilia no transporte do aparelho para exercícios físicos como ciclismo. Ela é encontrada por cerca de R$ 204.

Sua conectividade é via Bluetooth, porém seu corpo ainda possui slot de cartão de memória microSD. O fabricante ainda afirma que ela é resistência à água e poeira. O item promete autonomia de bateria de até dez horas e potência de 5 Watts. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a conexão rápida e a duração da bateria, o que pode ser para treinos, mas criticam a potência e o volume máximo da caixa.

Prós: suporte para bicicletas e alças para exercícios físicos

suporte para bicicletas e alças para exercícios físicos Contras: volume e potência baixo

6. Echo Dot (4ª Geração) — a partir de R$ 299

A Amazon Echo Dot, da 4ª geração, é um modelo que apresenta um formato mais robusto e em formato de globo, diferente das gerações anteriores. A caixinha traz alto-falante de 1,6 polegada para graves mais equilibrados e sons mais nítidos. Ela usa tanto Bluetooth quanto Wi-Fi para se conectar a dispositivos da casa e com a Alexa. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 299.

Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam o bom reconhecimento da voz e o som nítido, mas criticam a dificuldade do aparelho em conectar-se com outros dispositivos smart e o fato de ela só funcionar na tomada.

Prós: qualidade de som e custo-benefício

qualidade de som e custo-benefício Contras: só funciona na tomada e dificuldade em se conectar com aparelhos

A Sony SRS-XB13 possui um tamanho compacto. A caixinha de som conta com alto-falante Extra Bass, uma função que empurra as baixas frequências ao máximo para liberar uma batida ainda mais alta e nítida, presente em dispositivos sonoros maiores. Além disso, o fabricante promete uma duração de bateria de até 16 horas de reprodução no volume máximo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 375 para comprar o produto.

Ela conta com uma alça e seu formato pequeno permite que você a leve facilmente em uma bolsa, mochila ou até mesmo nos seus exercícios físicos. Ela inclui luzes LED em sua estrutura e a conectividade é via Bluetooth, com alcance de até dez metros em áreas livres, sem interferências. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacam que a construção do produto é resistente e durável, além de ser resistente à água e à poeira.

Prós: resistente e alcance alto em áreas livres

resistente e alcance alto em áreas livres Contras: volume tende a ser baixo em áreas externas

