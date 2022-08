Câmera Canon: seis modelos por preços a partir de R$ 2.704

A Canon conta com amplo portfólio de máquinas fotográficas no mercado. Os modelos podem atender tanto o público profissional como também aqueles que procuram uma maneira de registrar momentos marcantes ou boas paisagens. O produto mais barato da lista é a Canon EOS Rebel T100, que é vendida por preços a partir de R$ 2.704 e traz velocidade de disparo de dois FPS e tela LCD de 2,7 polegadas.

Para quem procura algo mais voltado para o profissional, a Canon EOS 7544 possui resolução de 26,2 MP, visor de três polegadas e está disponível por cerca de R$ 13.690. Já a 7535 conta com um zoom que chega a 10x, distância focal que fica entre 10,5 cm e 24 mm e pode ser encontrada por valores que partem de R$ 19.400. Veja a seguir seis modelos da Canon para comprar em 2022.

1. Canon EOS Rebel T100 – a partir de R$ 3.024

A Canon EOS Rebel T100 é o modelo mais em conta desta lista. A câmera é DSLR, promete alta qualidade nas fotografias, traz foco automático e possibilita o uso de diferentes objetivas (lentes). Além disso, a máquina também conta com velocidade de disparo de dois FPS e tela LCD de 2,7 polegadas. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 3.024.

Outras características apontam que a câmera possui visor óptico, consegue gravar a 18 MP e possui conexão via Wi-Fi. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores destacam a qualidade da máquina, mas alguns criticam o fato dela não ter função de foco automático nas filmagens.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: usuários relatam que ela não possui foco automático nas filmagens

2. Canon EOS Rebel T7 – a partir de R$ 3.787

A Canon EOS Rebel T7 é outra opção voltada para o público profissional. Segundo a fabricante, este modelo promete registrar de maneira prática imagens com alta qualidade, além de permitir o compartilhamento de fotos via Wi-Fi e NFC. A câmera possui velocidade de disparo de três FPS e acompanha uma lente de 18-55 mm. O produto é comercializado por cerca de R$ 3.787.

O modelo também dispõe da função filmagem que grava vídeos com qualidade Full HD. O item está avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e, muitos compradores elogiam a simplicidade do uso e a qualidade das fotos.

Prós: praticidade de uso

praticidade de uso Contras: não acompanha manual em português

3. Canon EOS M200 – a partir de R$ 4.499

A Canon EOS M200 conta com 24.1 MP e lente grande angular de 15-45 mm. Na função de filmagem, a câmera oferece os modos automático, manual e cena, além de também prometer gravar vídeos com qualidade 4K. Esta opção é vista por preços a partir de R$ 4.499.

O dispositivo possui zoom óptico de até 3x, tela de LCD de três polegadas e permite compartilhamento das fotos via Bluetooth e Wi-Fi. O produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e os compradores elogiam o fato dela ser leve e de fácil manuseio. No entanto, alguns usuários apontam que ela é mais adequada para filmagens e não para fotografias.

Prós: câmera compacta, capaz de filmar até 4K

câmera compacta, capaz de filmar até 4K Contras: por ser voltada para o público principiante, não oferece tantos recursos como as profissionais

4. Canon EOS Rebel T6 – a partir de R$ 7.055

Para quem trabalha profissionalmente com fotografia, uma opção é a Canon EOS Rebel T6. O modelo acompanha objetivas de 18-55 mm, 5-5 mm e 4-5 mm, além de outros acessórios como cabos USB, cartões de memória, alças com o tema da marca e protetores de lentes. De acordo com a fabricante, a câmera possui 18 MP, velocidade de disparo contínuo de três FPS e zoom óptico de 3x.

O produto vem equipado com uma tela de LCD de três polegadas, que permite visualização ao vivo e tecnologia de conexão via Wi-Fi e NFC. A câmera está avaliada com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam a facilidade em utilizar a máquina, as imagens que ela consegue reproduzir e a qualidade das lentes. A câmera é vendida por cifras que partem de R$ 7.055.

Prós: opção acompanha várias lentes e acessórios

opção acompanha várias lentes e acessórios Contras: capacidade de zoom inferior a outros modelos

5. Canon EOS 7544 - a partir de R$ 13.690

A Canon EOS 7544 é mais uma escolha voltada para o público profissional. O modelo promete registrar imagens com resolução estática efetiva de 26.2 MP, possui visor de três polegadas, velocidade de disparo contínuo de cinco FPS, além de conseguir equilibrar os brancos da fotografia automaticamente. Ela é comercializada por cerca de R$ 13.690.

Já a lente que acompanha a máquina, possui distância focal de 24-105 mm e abertura de diafragma de 4 mm. Na Amazon, o modelo é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores ressaltam o fácil acesso aos botões e o fato da câmera possuir bastante opções de personalização. Contudo, alguns ficaram insatisfeitos com a qualidade de nitidez das imagens.

Prós: velocidade de disparo superior a de outros modelos

velocidade de disparo superior a de outros modelos Contras: alguns consumidores reclamam da nitidez das fotos

6. Canon EOS 7535 – a partir de R$ 19.400

A Canon EOS 7535 é o modelo mais caro desta lista e também é voltado para os fotógrafos profissionais. De acordo com a fabricante, assim como o modelo anterior, este também possui 26,2 MP, mas possui velocidade de disparo de 6,5 FPS, distância focal de 10,5 cm - 24 mm e abertura de diafragma de 4 mm. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 19.400 para comprar o produto.

Outro destaque para este modelo é que ele possui zoom óptico de 10x, sendo o mais alto desta lista. A câmera está avaliada com 4,7 de 5 estrelas e os compradores afirmam que o produto consegue fotografar em alta qualidade de maneira bastante prática. Mas, alguns dizem que ela não é ideal para filmagens de vídeos.

Prós: zoom óptico de 10x

zoom óptico de 10x Contras: As vantagens da EOS 7535 podem não justificar o preço quando comparada a EOS 7544

