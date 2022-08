Câmera de segurança: 5 modelos Full HD por a partir de R$ 153

Câmeras de segurança são acessórios interessantes para monitor a casa ou empresa, além de ter uma visão ampla do ambiente quando está fora do recinto. Os modelos com resolução Full HD são ideais para fornecer imagens com qualidade. Empresas como Intelbras , Haiz, HikVision e Elsys oferecem opções por preços a partir de R$ 153 , como é o caso da Elsys ANP-PFH336B, que conta com visão noturna.

Já a Intelbras IME 360, que conta com inteligência artificial e comando de voz por valores que partem de R$ 329. Veja a seguir a lista que o TechTudo preparou com cinco modelos Full HD que podem ajudá-lo a monitorar sua casa.

A Elsys ANP-PFH336B é uma câmera de segurança com corpo plástico reforçado para uma maior proteção. O produto é indicado para usos externos e residenciais. Além disso, ela grava em Full HD em até 1920 x 1080 pixels e filma imagens noturnas do ambiente em que está posicionada, tendo também um alcance da visão noturno e infravermelho em até 30 metros. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 153.

Uma função extra que a empresa promete ser um diferencial são o ângulo de abertura na horizontal em até 84 graus. A câmera de segurança da Elsys também unifica sinal de energia e dados em apenas um cabo de rede, sendo ele RJ45, dispensando a necessidade de balun, um conversor de sinal de vídeo por cabos de rede fonte de alimentação. Ainda sobre a conectividade, a câmera conta com um conector BNC no produto, permitindo que o consumidor fale pela saída de som.

Prós: visão noturna

visão noturna Contras: instalação pode ser mais difícil

A Haiz HZ-35 também apresenta conexão Wi-Fi para que o usuário veja as imagens de qualquer lugar por meio do seu aplicativo próprio. Ela também pode ser uma boa opção para quem procura uma babá eletrônica. Ela conta com um zoom de aproximação em até 10x e suporte para alarmes tanto para configurações no celular como no próprio aparelho. O produto possui duas Lentes de 3,6 mm e 12 mm e suporte para gravação em cloud, serviço também disponível em seu aplicativo. Além disso, ela também suporta cartões com armazenamento para até 128 GB. A câmera é comercializada por cerca de R$ 238.

A HZ-358 conta com sistema infravermelho e possui um receptor que permite que ela filme em total escuridão. Para uma maior segurança, ela conta um sistema de rastreamento Auto-Tracking, função que permite que a câmera acompanhe o movimento feito pela pessoa. Para uma maior clareza, ela possui áudio de duas vias, permitindo que eles se comuniquem com quem está do outro lado.

Prós: zoom de aproximação em até 10x

zoom de aproximação em até 10x Contras: não há

3. Intelbras IM3 — a partir de R$ 274

A câmera Intelbras IM3 é uma câmera smart que armazena gravações em alta definição com resolução de 1080 pixels. O modelo possui inteligência artificial com alarme sonoro integrado, que pode ser disparado em casos de invasão. A IM3 ainda conta com sensor de ruídos e envia alertas para o celular quando identifica barulhos e sinais de calor no ambiente. Ela é vendida por valores a partir de R$ 274.

O modelo tem campo de visão de 130 graus, base magnética que funciona como um ímã para facilitar a instalação em superfícies, áudio bidirecional e visão noturna com alcance de até dez metros. A câmera ainda é compatível com as assistentes Alexa e Google Assistente. As imagens capturadas podem ser salvas em um cartão microSD, na nuvem ou em DVR/NVR.

Prós: envia alertas para o celular quando identifica barulhos

envia alertas para o celular quando identifica barulhos Contras: campo de visão poderia ser maior

A HikVision DS-2CE70DF0T-PF é uma câmera que promete bom custo-benefício. O equipamento apresenta características como resolução Full HD de 2 MP até 1920 x 1080 pixels, sendo elas coloridas com abertura de f/1.0, para um alcance e foco maior. O produto conta com WDR 3D, função que oferece imagens limpas e nítidas, além de lentes de foco fixo com abertura de até 2,8 mm. A câmera pode ser encontrada por R$ 279.

A DS-2CE70DF0T-PF possui distância de luz branca em até 20 metros e gravações noturnas brilhantes. A base da câmera conta com porta para quatro sinais alternáveis, sendo eles TVI, AHD, CVI e CVBS. Além do mais, o aparelho conta com ajuste de ângulo de até 360 graus. De acordo com o fabricante, ela possui funções que alteram a nitidez, espelho, brilho, anti-bandas e luz inteligente.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: qualidade de imagem poderia ser melhor

5. Intelbras IME 360 — a partir de R$ 329

A Intelbras IME 360 é uma câmera com resolução Full HD em até 1080 pixels e conectividade Wi-Fi. O aparelho conta com inteligência artificial, visão de 360 graus, sendo 93 graus em horizontal e 48 graus em vertical. O modelo conta com visão noturna para uma maior segurança. Um dos destaques fica para o armazenamento em nuvem e entrada para cartão microSD de até 256 GB. Além disso, o aparelho possui comando e interação de voz. O produto é visto por R$ 329.

A lente possui zoom com aproximação em até 16 vezes. A IME 360 possui áudio bidirecional e funciona por meio de conexão Wi-Fi, acesso remoto e o usuário pode receber notificação por movimento. Os compradores avaliaram a câmera com uma nota 5 de 5 e apontaram que o material do aparelho é bem construída e possui um sistema estável.

Prós: material resistente e sistema estável

material resistente e sistema estável Contras: preço elevado

