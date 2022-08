Câmera Nikon: 7 modelos profissionais para investir em boas fotos

Já a Nikon D7500 entrega filmagens de até 4K e vem com uma lente objetiva 18-140 mm por valores que partem de R$ 9.727. Outra alternativa é a Nikon D850, que é uma DSLR e tela inclinável por cerca de R$ 24.600. Veja abaixo sete câmeras da Nikon para comprar em 2022.

1. Nikon Coolpix B600 - a partir de R$ 3.440

A Nikon Coolpix B600 é uma câmera profissional com bom custo-benefício. Sua lente entrega distância focal de 4,3 a 258 mm, e sua abertura de lente vai de f/3,3 a f/6,5. A resolução de suas imagens chega a 16 MP, e seus vídeos possuem resolução máxima de 1080p a 30 fps. Além disso, seu obturador possui velocidade máxima de 1/4000 segundos, ISO de até 6400 e zoom óptico de até 60x. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 3.440.

Porém, é importante ressaltar que a câmera não conta com visor óptico, dando apenas a tela digital como opção de visualização para o usuário e sua lente é fixa. Avaliado com uma nota média de 4,2 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 69% de suas avaliações.

Prós: valor acessível para uma câmera profissional

valor acessível para uma câmera profissional Contras: lente fixa e sem visor óptico

A Nikon D3500 é uma câmera DSLR, ou seja, que possui um sistema que mescla o mecânico e o digital ao utilizar um espelho para reproduzir a imagem no visor óptico e um sensor digital para capturar a imagem. Em suas configurações, a câmera conta com obturador de 1/4000 a 30 segundos de velocidade, ISO de 100 a 25600, vídeos com resolução de até 1080p a 60 fps, imagens de até 24.2MP e a tradicional lente 18-55mm, que pode ser trocada por outros modelos compatíveis.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 73% de suas avaliações. Esta opção é comercializada por valores que partem de R$ 4.378.

Prós: valor acessível e excelentes configurações

valor acessível e excelentes configurações Contras: lente básica inclusa no kit

3. Nikon Z 50 - a partir de R$ 8.910

A Nikon Z 50 pode ser uma boa escolha para quem deseja uma câmera mais moderna. Com sistema Mirrorless, que se difere da DSLR ao não contar com um espelho mecânico, o modelo reproduz as imagens diretamente no sensor digital, sendo uma alternativa mais leve e compacta para o usuário. O produto pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 8.910.

Em suas configurações, a câmera entrega obturador com velocidade de 1/4000 a 30 segundos, ISO de 100 a 51200, imagens de 20,9 MP, vídeos em 4K, tela inclinável e conexão Wi-Fi. Além disso, uma lente 16-50 mm acompanha o produto, podendo ser trocada posteriormente por outros modelos da marca. Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 86% de suas avaliações.

Prós: valor interessante para uma câmera mirrorless

valor interessante para uma câmera mirrorless Contras: por se tratar de uma câmera de estrutura menos robusta, o modelo exige maior cuidado no manejo

A Nikon D7500 é uma câmera com maior sensibilidade na captura de imagens e melhor produção de vídeos. Entregando filmagens em 4K e imagens de até 20,9 MP, o modelo possui sensibilidade de 100 a 51200 ISO e obturador com velocidade de 1/8000 a 30 segundos, além de contar com uma lente objetiva 18-140 mm com abertura de lente de f/3,3 a f/5,6 inclusa no kit.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 86% de suas avaliações. Esta opção é vista por cerca de R$ 9.727.

Prós: lente versátil inclusa e captura de vídeos em 4K

lente versátil inclusa e captura de vídeos em 4K Contras: conjunto é bastante robusto e pode ser desconfortável para alguns usuários

5. Nikon Coolpix P1000 - a partir de R$ 10.159

A Nikon Coolpix P1000 se difere das DSLR e Mirrorless por possuir lente fixa. Ela é ideal para quem busca uma teleobjetiva. Com uma lente 24-3000 mm e zoom óptico de 125X, a câmera conta com abertura de f/2,8 a f/8, sensibilidade de 100 a 1600 ISO, obturador com velocidade de 1/4000 a 30 segundos, imagens de até 16MP e vídeos em 4K. O modelo ainda conta com tela de posição regulável.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 83% de suas avaliações. Ela é vendida por preços que partem de R$ 10.159.

Prós: câmera com lente teleobjetiva e zoom óptico de 125X

câmera com lente teleobjetiva e zoom óptico de 125X Contras: por ser uma câmera da linha Coolpix, sua lente é fixa

6. Nikon Z 6II - a partir de R$ 17.624

A Nikon Z 6II é mais uma opção de câmera para quem deseja adquirir uma Mirrorless. Produzindo imagens de até 24,5MP e vídeos em 4K, o modelo conta com conexão Bluetooth, Wi-Fi, USB, HDMI e GPS, além de entregar uma sensibilidade de 100 a 51200 ISO e obturador com velocidade de 1/8000 a 30 segundos. Além disso, seus processadores EXPEED duplos prometem oferecer mais potência e desempenho suave e a câmera conta com dois slots para cartão SD, aumentando o espaço de armazenamento. A câmera é comercializada por valores a partir de R$ 17.624.

O modelo, porém, não é acompanhado de lente, cabendo ao usuário adquirir separadamente uma de sua escolha. Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 89% de suas avaliações.

Prós: câmera com bom processador e slot extra de armazenamento

câmera com bom processador e slot extra de armazenamento Contras: a câmera é vendida sem lente

A a Nikon D850 é uma DSLR robusta que pode ser ideal para quem busca o melhor que há no mercado. Produzindo imagens com 45,4 MP e vídeos em 4K, o modelo possui sensibilidade de 64 a 25600 ISO, obturador com velocidade de 1/8000 a 30 segundos e tela tátil e inclinável. Porém, o modelo não conta com lente inclusa, cabendo ao usuário adquirir uma se sua preferência, além de seu corpo pesar pouco mais de 900 gramas.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 90% de suas avaliações. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 24.600 para comprar o produto.

Prós: o modelo produz imagens de altíssima qualidade

o modelo produz imagens de altíssima qualidade Contras: a câmera é vendida sem lente e possui corpo pesado

