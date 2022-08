Câmera polaroid: 7 modelos para tirar fotos instantâneas

As câmeras polaroid são conhecidas por imprimir fotos de forma instantânea. A marca Polaroid é a mais famosa nesta categoria, mas as máquinas Instax também fazem sucesso no Brasil. O modelo mais barato da lista é Instax Mini 11, que apresenta exposição automática e obturador eletrônico por preços a partir de R$ 418 .

Já a Polaroid Now conta com duas lentes acrílicas e temporizador por valores que partem de R$ 1.349. Outra alternativa é a Instax Mini LiPlay, que permite adicionar filtros e molduras às fotos por cerca de R$ 3.199. Veja a seguir sete câmeras polaroid para comprar em 2022.

1 de 8 Câmera polaroid: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 418 e R$ 3.199 — Foto: Isadora Díaz/TechTudo Câmera polaroid: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 418 e R$ 3.199 — Foto: Isadora Díaz/TechTudo

1. Instax Mini 11 - a partir de R$ 418

A Instax Mini 11 é uma câmera instantânea de exposição automática, ou seja, a própria máquina identifica as condições do ambiente e realiza automaticamente os ajustes necessários para que o usuário não precise se preocupar com as regulagens. A câmera traz o modo Selfie & Close up, que permite tirar fotos com proximidade entre 30 a 50 cm de distância para uma maior riqueza de detalhes. Ela é vendida por preços a partir de R$ 418.

A lente é do tipo f = 60 mm, 1:12,7 e tem um Espelho Selfie ao seu lado para achar o melhor enquadramento para o seu autorretrato. O obturador eletrônico programado é de 1/2 a 1/250 s, e tem uma sincronização lenta para luz baixa. Já o flash faz os ajustes automaticamente de acordo com a luz do ambiente. O tempo de revelação dos filmes varia de acordo com a temperatura do ambiente e pode levar até 90 segundos. As fotos possuem tamanho 62 mm x 46 mm e a alimentação é feita por pilhas. No site da Amazon, compradores avaliaram o equipamento com nota 4,8 de 5 e elogiam a qualidade da foto, mas ressaltam que não é possível tirar as fotos sem utilizar o flash.

Prós: ajustes automáticos

ajustes automáticos Contras: não é possível tirar fotos sem utilizar o flash

2 de 8 Instax Mini 11 é oferecida em diversas opções de cores — Foto: Divulgação/Fujifilm Instax Mini 11 é oferecida em diversas opções de cores — Foto: Divulgação/Fujifilm

2. Kodak Printomatic - a partir de R$ 599

A Printomatic tem sensor 5 MP com lente grande angular f/2.0 para fotos vibrantes. Ela permite que uma foto seja tirada enquanto outra já está sendo impressa. A impressão é em papel fotográfico Kodak Zink com dimensão de 2 x 3 polegadas. As fotos impressas são duráveis, resistentes à água e rasgos. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 599.

A câmera foi projetada para facilitar o transporte no dia a dia. Para carregar a bateria, a Printomatic conta com entrada USB. Na Amazon foi avaliada com nota 3,8 de 5 com reclamações em relação à qualidade da imagem.

Prós: imprime foto enquanto outra está sendo tirada

imprime foto enquanto outra está sendo tirada Contras: muitas reclamações com relação à qualidade da foto

3 de 8 Kodak Printomatic possui sensor de 5 MP — Foto: Divulgação/Kodak Kodak Printomatic possui sensor de 5 MP — Foto: Divulgação/Kodak

3. Instax Mini 40 - a partir de R$ 949

A Instax Mini 40 tem um design clássico com detalhes em prata premium. É uma câmera automática que ajusta o brilho para que o usuário não precise se preocupar com a regulagem. A lente é do tipo f = 60 mm, 1:12,7 e o obturador é eletrônico programado de 1/2 a 1/250 s com sincronização lenta para luz baixa. O produto é vendido por cerca de R$ 949.

Conta com o modo selfie embutido em que basta puxar a lente para começar a tirar fotos e tem o espelho de selfie localizado ao lado da lente que ajuda a encontrar o melhor enquadramento no autorretrato. As fotos são impressas em até 90 segundos, dependendo da temperatura do ambiente. A alimentação ocorre por duas pilhas alcalinas AA e tem contador de filmes e janela de confirmação de pacote de filme. Na Amazon, recebeu nota 4,7 de 5 com elogios a qualidade das fotos e facilidade de uso.

Prós: design clássico

design clássico Contras: preço

4 de 8 A Mini 40 é compacta e apresenta um visual elegante na cor preta com detalhes prata — Foto: Divulgação/Instax A Mini 40 é compacta e apresenta um visual elegante na cor preta com detalhes prata — Foto: Divulgação/Instax

A Polaroid Now é uma câmera analógica com foco automático. A funcionalidade é bem simples, basta apontar, disparar o botão e manter a posição da câmera por alguns segundos. Ela traz duas lentes acrílicas revestidas de policarbonato de grau óptico. O flash é preciso para que as fotos sejam mais naturais. O modelo é comercializado por cerca de R$ 1.349.

Conta com a função de Dupla Exposição em que se moldura dois momentos em um. O temporizador tem até nove segundos e a câmera utiliza filme i-Type. A bateria é recarregável via cabo USB. Na Amazon está avaliada com nota 4,5 de 5 com elogios as fotos retrô e facilidade de uso, mas os compradores alertam que os filmes são muito caros e vendidos separadamente.

Prós: flash preciso

flash preciso Contras: filme de fotos tem preço elevado

5 de 8 A Polaroid Now é compatível com filmes no formato quadrado — Foto: Divulgação/Polaroid A Polaroid Now é compatível com filmes no formato quadrado — Foto: Divulgação/Polaroid

A Polaroid OneStep+ é uma câmera tem o formato original Polaroid. São duas lentes que podem ser alternadas entre si. Uma é própria para retrato para fotos de 90 a 300 cm de distância. Já a outra lente é padrão para fotos com distância maior. O produto tem um flash potente e o modo temporizador automático. Ele é vendido por valores que partem de R$ 1.390.

Conta com aplicativo que permite o controle manual e pode controlar a exposição e luz. O app é conectado via Bluetooth e é compatível com sistema iOS e Android. O filme é do tipo I e 600. A bateria é recarregável. Na Amazon recebeu nota 4,6 de 5 com reclamações sobre a câmera não funcionar muito bem.

Prós: controle por aplicativo e design

controle por aplicativo e design Contras: reclamações sobre a funcionalidade da câmera

6 de 8 Polaroid OneStep+ apresenta duas lentes — Foto: Divulgação/Polaroid Polaroid OneStep+ apresenta duas lentes — Foto: Divulgação/Polaroid

6. Kodak Mini Shot 3 Retro - a partir de R$ 1.689

A Kodak Mini Shot 3 Retro é uma câmera que também pode ser usada como impressora de fotos de dispositivos móveis por meio do Bluetooth. Ela permite escolher se quer imprimir ou cancelar a impressão. Outro destaque dessa câmera é com relação à qualidade das imagens, uma vez que o item usa a tecnologia 4Pass em que cada foto é impressa em camadas de fita com um processo de laminação, por isso é resistente à água. Há ainda a possibilidade de escolher se a impressão da foto será com ou sem borda. O modelo é vendido por cerca de R$ 1.689.

Para imprimir fotos de qualquer lugar ou momento, basta baixar o aplicativo AR. Com o app ainda é possível utilizar os recursos divertidos de realidade aumentada e outras funções decorativas como beleza, filtros e molduras. A alimentação da câmera é via bateria de íon-lítio. Na Amazon, foi avaliada com nota 4,2 de 5 com elogios para a qualidade de impressão.

Prós: edição das fotos pelo aplicativo e possibilidade de cancelamento da impressão

edição das fotos pelo aplicativo e possibilidade de cancelamento da impressão Contras: preço alto para poucas funções

7 de 8 Câmera Kodak Mini Shot 3 Retro permite impressão de fotos de outros dispositivos — Foto: Divulgação/Kodak Câmera Kodak Mini Shot 3 Retro permite impressão de fotos de outros dispositivos — Foto: Divulgação/Kodak

7. Instax Mini LiPlay - a partir de R$ 3.199

A Instax Mini LiPlay traz diversas funções para deixar as fotos ainda melhores e divertidas. A LiPlay é compacta e conta com tela do visor para verificar a foto e selecionar as imagens para impressão. A câmera tem sensor de imagem 1/5 polegada. O flash é suprimido/compulsório/automático com alcance efetivo aproximado de 50 cm a 1,5 m. A LiPlay permite adicionar filtros e molduras às fotos e a gravação de sons do ambiente que são transformados em QR Codes e impressos juntos com as fotos para sempre ouvir o som do momento em que a imagem foi registrada. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.199 para comprar a câmera.

A impressão é em filme Fujilfilm Instant Film Instax Mini, que permite a impressão de 10 fotos por embalagem. Ainda é possível imprimir as fotos do celular por meio do compartilhamento via Bluetooth e a impressão leva cerca de 12 segundos. A alimentação é via bateria de íon de lítio integrada com tempo médio de três horas para carga. Na Amazon, está avaliada com nota 4,6 de 5 com elogios ao desempenho e qualidade das impressões.

Prós: impressão de imagens do celular, possibilidade de adicionar filtros e molduras

impressão de imagens do celular, possibilidade de adicionar filtros e molduras Contras: preço elevado

8 de 8 Instax Mini Liplay permite aplicação de filtros e molduras nas fotos — Foto: Divulgação/Instax Instax Mini Liplay permite aplicação de filtros e molduras nas fotos — Foto: Divulgação/Instax

