Cansou do Instagram? Conheça cinco redes sociais só para fotos

Para ajudar quem não se adaptou à nova dinâmica do Instagram, o TechTudo listou cinco redes sociais só para fotos. O aplicativo VSCO Cam, por exemplo, oferece diversos filtros para editar suas publicações e as dispõe em um feed próprio. Já o Flickr, além de permitir que os usuários favoritem e comentem em posts, também funciona como um banco de imagens, sendo muito útil para quem quer baixar conteúdos. Confira a lista completa a seguir.

1 de 6 Conheça redes sociais de fotos alternativas ao Instagram — Foto: Reprodução/Unsplash Conheça redes sociais de fotos alternativas ao Instagram — Foto: Reprodução/Unsplash

1. Flickr

Lançado em 2004, o Flickr é um site consolidado no ramo da fotografia que está disponível na versão web e para celulares Android, iPhone (iOS), Windows Phone e BlackBerry. A plataforma funciona como um banco de imagens gratuito, no qual os usuários podem encontrar fotos pelo nome do autor ou por meio de listas, grupos e comunidades. Também é possível seguir perfis, favoritar e comentar as publicações de outras pessoas e até mesmo enviar mensagens.

2 de 6 Flickr serve como banco de imagens e rede social — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Flickr serve como banco de imagens e rede social — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Existem dois tipos de contas no Flickr: a gratuita, na qual as pessoas podem armazenar até mil fotos ou vídeos de até 4 megapixels, e a conta por assinatura, o Flickr Pro, que oferece armazenamento ilimitado pelo valor de US$ 5,99 mensais (R$ 30,90 na cotação atual da moeda) ou US$ 50 (cerca de R$ 258) ao ano. O plano pago permite o upload de fotos 5K (5120 x 5120) de 26 MP e de vídeos de até dez minutos.

O 500px é um site para as pessoas compartilharem, curtirem e comentarem em fotos. Com mais de 16 milhões de usuários, a rede social é voltada principalmente para fotógrafos profissionais e funciona como uma espécie de vitrine, na qual os usuários podem até mesmo comercializar seus conteúdos. Além da versão web, a plataforma, cuja timeline se assemelha à do Facebook, está disponível em app para celulares Android e iPhone (iOS).

3 de 6 500px é uma rede social mais voltada a profissionais — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos 500px é uma rede social mais voltada a profissionais — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Assim como ocorre em outras plataformas especializadas, o 500px tem um plano gratuito, que inclui anúncios e limita o número de uploads a sete por semana. Também existe o plano Awesome, que não tem restrição de uploads, não exibe anúncios e custa US$ 59,88 por ano ou US$ 6,49 por mês (cerca de R$ 308,93 e R$ 33,48, respectivamente). Há, ainda, o plano Pro, que dá acesso a um site de portfólio e oferece a opção de customização do perfil por US$ 95,90 anualmente ou US$ 12,99 mensais (aproximadamente R$ 494,76 e R$ 67, respectivamente).

3. Pixelfed

O Pixelfed se define como uma "plataforma gratuita e ética para compartilhamento de fotos". Sem anúncios, a rede social é uma ferramenta open source, o que significa que seu código está disponível para qualquer pessoa acessar e modificar de acordo com seus objetivos. A interface é bem semelhante à do Instagram, mas com foco somente em fotografias.

Outro diferencial é que a plataforma conta com diferentes servidores, nos quais os usuários se inscrevem no ato da criação da conta. Assim, na página inicial, é possível alternar entre o "Home feed", que é relacionado ao seu servidor e que mostra as pessoas que são seguidas, para outras opções de feed mais abrangentes, como o local e o global. Há ainda a opção "Descobrir", similar à aba "Explorar" do Instagram, em que são exibidos conteúdos em alta no Pixelfed. A rede é descentralizada, e há diversos servidores com temas distintos.

4 de 6 Pixelfed tem uma proposta de rede social com mais liberdade ao usuário — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Pixelfed tem uma proposta de rede social com mais liberdade ao usuário — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Apesar de, inicialmente, parecer mais complicado de usar, o site é gratuito e oferece mais liberdade ao público. É possível, por exemplo, criar um servidor próprio para se conectar com amigos e montar uma rede particular de compartilhamento de fotos, que podem ser curtidas, comentadas e enviadas a outros usuários.

4. VSCO Cam

O VSCO Cam é um aplicativo de edição de fotos para celulares Android e iPhone (iOS) que também funciona como uma espécie de rede social, onde cada usuário tem um feed próprio. Vale dizer, porém, que a interação entre as pessoas não é o foco do app. Não é possível curtir ou comentar fotos dos outros, por exemplo, e os perfis são sempre públicos, sem a opção de torná-los privados. Recentemente o VSCO lançou a ferramenta "Espaços", que permite criar galerias compartilhadas sobre um tema específico, evento ou localização.

5 de 6 VSCO ficou popular como editor de imagens, mas também funciona como uma rede social — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos VSCO ficou popular como editor de imagens, mas também funciona como uma rede social — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Há a versão gratuita da rede, que tem limitação de interações e possibilidades de edição, e o plano pago, que conta com um período de teste de sete dias e custa US$ 29,99 por ano ou US$ 7,99 por mês, (cerca de R$ 154,72 e R$ 41,22, respectivamente). A versão por assinatura oferece mais opções de edição, com ferramentas avançadas e editor de vídeo.

5. BeReal

A proposta do aplicativo BeReal é estimular os usuários a "serem eles mesmos", diferentemente dos conteúdos produzidos para gerar engajamento no TikTok e Instagram, por exemplo. Disponível para celulares Android e iPhone, o app não tem filtros e permite apenas um post por dia. Em um horário aleatório, envia uma notificação em massa para os usuários, para que eles registrem e compartilhem com os seus amigos o que estão fazendo exatamente naquele momento.

6 de 6 BeReal "força" o usuário a ser autêntico com suas fotos — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos BeReal "força" o usuário a ser autêntico com suas fotos — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

O público tem até dois minutos para tirar uma foto, e o BeReal registra simultaneamente as imagens das câmeras frontal e traseira. Caso o usuário tente tirar várias fotografias antes de publicar, o app "dedura" as tentativas. Além disso, quando uma nova notificação diária aparece, as fotos anteriores somem, sobrando apenas seus próprios registros no campo "Suas Memórias", semelhantemente às lembranças do Instagram.

Com informações de The Verge

