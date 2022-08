Cashback: 5 coisas que você precisa saber sobre dinheiro de volta

Cashback é um método de pagamento em que o cliente recebe de volta parte do dinheiro gasto em compras. A porcentagem recuperada depende da loja ou do produto adquirido. Após o regate, o usuário pode transferir o valor diretamente para sua conta. Além de plataformas digitais que fornecem o serviço, como Méliuz , Cuponomia e Ame Digital , há também cartões de crédito que permitem conseguir dinheiro de volta no ato da compra. Pensando em ajudar aqueles que querem economizar, o TechTudo listou cinco coisas que você precisa saber sobre cashback. Continue a leitura e tire suas dúvidas sobre o método.

2 de 7 Cashback permite recuperar parte do valor pago para gastar em outros produtos — Foto: Marcela Franco/ TechTudo Cashback permite recuperar parte do valor pago para gastar em outros produtos — Foto: Marcela Franco/ TechTudo

O que é cashback? Saiba no Fórum do TechTudo

1. Diferença entre cashback e desconto

"Cashback", em tradução livre do inglês, quer dizer "dinheiro de volta". Na prática, isso significa que, ao realizar uma compra, o consumidor pagará o valor total do produto e, após o processamento do pagamento, receberá de volta uma porcentagem da quantia. A forma com a qual o usuário irá resgatar o dinheiro e quando esse saque poderá ser feito tendem a variar de acordo com a loja e plataforma utilizadas.

3 de 7 Apesar de também ser uma forma de economizar, cashback é diferente de desconto — Foto: Marcela Franco/TechTudo Apesar de também ser uma forma de economizar, cashback é diferente de desconto — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Já o desconto ocorre quando o valor total do produto ou serviço é reduzido no momento do pagamento, não posteriormente. Além disso, também não envolve o recebimento de nenhuma quantia depois da compra. Por exemplo, comprar um produto que custa R$ 100 com R$ 10 de cashback é diferente de comprar algo que custa R$ 100, mas com R$ 10 de desconto. No primeiro caso, o consumidor receberá os R$ 10 depois de ter pago tudo, enquanto no segundo, esse valor será abatido do preço inicial.

2. Tipos de cashback

Existem diversos tipos de cashback. Eles se diferenciam principalmente pela forma de devolução do dinheiro, já que cada empresa tem um procedimento para fazê-lo. O usuário pode ter sua porcentagem resgatada, por exemplo, em uma conta digital que a plataforma oferece, no cartão de crédito usado para a compra ou por transferência simples em conta corrente.

4 de 7 Sites oferecem diferentes tipos de cashback — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Sites oferecem diferentes tipos de cashback — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Além disso, existem também diferentes plataformas de cashback. Algumas podem acumular dinheiro a partir de compras feitas em diversos sites e armazená-lo em uma carteira digital, como é o caso da Ame Digital. Outras permitem resgatar dinheiro até mesmo na hora de pagar contas, a exemplo do que ocorre em aplicativos de banco como PicPay. Sites como Cuponomia também oferecem conta com saldo de cashback que não expira, além de uma série de cupons de desconto.

3. Prazo de validade do cashback

Outra aspecto que difere os tipos de cashback são os prazos de validade. Cada plataforma tem suas próprias regras em relação às datas limite para resgatar o dinheiro e quando o saldo é expirado. O PicPay, por exemplo, tem um prazo de 30 dias para que o usuário possa recuperar o valor salvo. Já no Zoom, o consumidor pode sacar o dinheiro em até 12 meses. Sites como Amazon e Motorola, por sua vez, podem liberar a porcentagem de retorno na plataforma em um ou até mesmo 44 dias depois da compra.

5 de 7 Plataformas diferem sobre prazo de validade do cashback — Foto: Julia Marques/TechTudo Plataformas diferem sobre prazo de validade do cashback — Foto: Julia Marques/TechTudo

Em grande parte dos sites que oferecem cashback, como Méliuz e Buscapé, o valor mínimo para saque é de R$ 20, mas isso também varia. No Mooba, por exemplo, é necessário juntar pelo menos R$ 30 de saldo acumulado para resgatar o valor. Enquanto isso, no Cuponomia o usuário pode ter seu dinheiro de volta a partir de R$ 12 salvos.

4. Cuidados que você deve tomar com programas de cashback

Assim como ocorre em outros serviços de compras online, é importante tomar alguns cuidados ao usar o cashback. É válido, por exemplo, se atentar ao histórico de cookies do navegador. Isso porque, para conseguir o dinheiro de volta, o consumidor deve acessar a loja desejada por meio do site de uma plataforma de cashback, e é a "trilha" feita pelos cookies que vai indicar se a pessoa veio mesmo daquele site. De posse dessas informações, as plataformas podem traçar seu padrão de consumo.

6 de 7 Assim como qualquer outra compra, o consumidor deve se atentar aos "perigos" do cashback — Foto: Reprodução/Pexels Assim como qualquer outra compra, o consumidor deve se atentar aos "perigos" do cashback — Foto: Reprodução/Pexels

É preciso ainda seguir medidas básicas de segurança em compras digitais, como verificar a confiabilidade do site antes de inserir informações bancárias. Além disso, ter um valor a ser recebido após o pagamento pode desencadear um sentimento de compra por impulso. Por mais que pareça positivo receber um valor de volta nas compras, é preciso tomar cuidado para não gastar mais do que deveria.

5. Plataformas que oferecem cashback

A Méliuz é uma das plataformas de cashback mais famosas do Brasil. Com diversas lojas parceiras, permite juntar dinheiro não só em compras digitais, mas também em lojas físicas ao comprar com o cartão cadastrado. Outra opção famosa é o Cuponomia, serviço que oferece mais de cupons de desconto e até 15% em cashback em mais de duas mil lojas virtuais.

7 de 7 Ame Digital é uma das diversas plataformas que oferecem cashback — Foto: Marcela Franco/TechTudo Ame Digital é uma das diversas plataformas que oferecem cashback — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O Cashback World, por sua vez, é uma plataforma exclusiva para cashback que dá 5% de retorno para qualquer compra feita em uma loja parceira. Já o Zoom, além de comparador de preços, também oferece a opção de receber dinheiro de volta em diversas lojas, com diferentes porcentagens.

Há ainda a Ame Digital, conta digital da Americanas para pagar compras feitas em lojas parceiras que, por sua vez, realizam cashback. Além disso, existem cartões que oferecem dinheiro de volta, como do Banco Inter, C6 Bank e Banco Original, que têm diferentes modalidades de porcentagens e sistema de acúmulo de pontos.

Com informações de Which? e BBC

Veja também: como tirar o "online" do WhatsApp e outras funções