Cinco apps para admirar o céu e entender as estrelas

Para ajudar na busca pela plataforma ideal, o TechTudo realizou um seleção de cinco apps voltados para a observação do céu. Confira a seguir o modo de funcionamento de cada um dos aplicativos com configurações e possibilidades distintas.

1 de 7 Lista reúne cinco aplicativos para admirar o céu e entender as estrelas — Foto: Reprodução/Pixabay Lista reúne cinco aplicativos para admirar o céu e entender as estrelas — Foto: Reprodução/Pixabay

1. Stellarium - Mapa de Estrelas

O Stellarium é um aplicativo interativo, que funciona em tempo real ao simular o céu estrelado com base no horário e localização disponibilizados pelo usuário. Sua interface é minimalista e intuitiva, tornando a utilização acessível a todos os públicos. Além disso, é possível escolher entre diferentes culturas do céu, observando os astros sob a perspectiva de povos distintos. O app está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS.

Com o Stellarium, o usuário consegue interagir com o céu ao adicionar etiquetas às estrelas, constelações, planetas e outros objetos que observa, além de poder ativar o modo noturno, que ajuda na adaptação da visão em meio ao escuro. Além disso, é possível realizar a compra da versão premium do app, que permite observação em tempo real mesmo sem conexão com internet, imagens em alta definição dos objetos observados e uma galeria com milhões de objetos mapeados e catalogados no céu profundo.

2 de 7 O Stellarium é um aplicativo interativo, que funciona em tempo real ao simular o céu estrelado com base no horário e localização disponibilizados pelo usuário — Foto: Reprodução/Nalu Dias O Stellarium é um aplicativo interativo, que funciona em tempo real ao simular o céu estrelado com base no horário e localização disponibilizados pelo usuário — Foto: Reprodução/Nalu Dias

2. Carta Celeste

O Carta Celeste é um app gratuito de observação de astros com uma nota 4,3 de 5 estrelas na Google Play Store e mais de 10 milhões de downloads executados na loja de aplicativos. Disponível apenas para dispositivos Android, a plataforma conta com três modos de interação, que permitem que o usuário observe o céu em tempo real com base em sua geolocalização (Sky View), explore o universo de maneira interativa, (Explore Mode) e seja imerso em momentos da história em que a humanidade mudou sua relação com o céu profundo (Moments In Time).

Porém, vale ressaltar que a versão gratuita do aplicativo apresenta algumas limitações ao usuário, permitindo a compra de pacotes de extensão. Os valores variam de item para item, mas possibilitam a adição de rastreamento de cometas e chuvas de meteoros em tempo real, ampliação do catálogo de estrelas, passando de 125 mil para 15 milhões de astros mapeados e a liberação da imersão em novos momentos históricos.

3 de 7 Disponivel apenas para dispositivos Android, o app Carta Celeste conta com três modos de interação — Foto: Reprodução/Nalu Dias Disponivel apenas para dispositivos Android, o app Carta Celeste conta com três modos de interação — Foto: Reprodução/Nalu Dias

Para os apaixonados pela lua, o aplicativo MOON - Current Moon Phase pode ser um aplicativo interessante. Gratuito para download em dispositivos Android e iOS, o app possui interface extremamente simples e intuitiva, mostrando o estado atual da lua e qual a previsão para suas mudanças.

O usuário ainda pode conferir a fase da lua em datas distintas, programar alertas e notificações para eventos lunares, acompanhar uma contagem regressiva para as próximas fases e utilizar o aplicativo de maneira offline. Porém, é importante ressaltar que o app só está disponível em inglês.

4 de 7 O aplicativo MOON - Current Moon Phase é um aplicativo interessante para os apaixonados pela lua — Foto: Reprodução/Nalu Dias O aplicativo MOON - Current Moon Phase é um aplicativo interessante para os apaixonados pela lua — Foto: Reprodução/Nalu Dias

4. SkyView

O SkyView é um aplicativo disponível gratuitamente para Android e iOS que utiliza realidade aumentada e a bússola do smartphone para guiar os usuários pela observação do céu. Após concordar com as diretrizes da plataforma e habilitar o uso de sua câmera e localização, o usuário é direcionado a uma interface simples, em que basta apontar o celular para o céu e utilizar o gabarito disponibilizado pelo aplicativo.

Também é possível utilizar o app sem liberar a câmera do dispositivo, utilizando apenas a tela como mapa. Além disso, o usuário consegue otimizar a experiência ao escolher datas específicas, observando o céu de outros momentos, ou até mesmo escolher o corpo celeste que deseja observar, levando o aplicativo a indicar a posição do objeto espacial no céu.

5 de 7 SkyView é um aplicativo disponível gratuitamente para Android e iOS que utiliza realidade aumentada e a bússola do smartphone — Foto: Reprodução/Nalu Dias SkyView é um aplicativo disponível gratuitamente para Android e iOS que utiliza realidade aumentada e a bússola do smartphone — Foto: Reprodução/Nalu Dias

O Sky Map é um aplicativo para quem busca uma experiência descomplicada e de fácil acesso disponível apenas para dispositivos Android. Com os principais comandos localizados na barra de tarefas, à esquerda da tela, basta que o usuário selecione os objetos que deseja ou não observar no mapa. Além disso, também é possível alternar entre dois modos: manual, em que o usuário deve arrastar a tela em busca do que deseja, ou automático, que utiliza a bússola do dispositivo para mostrar exatamente o que há no local apontado pelo smartphone.

Algumas customizações são possíveis, como modo noturno, que altera as cores de exibição visando uma visualização menos carregada para o usuário, modo de busca, em que é possível procurar por um objeto específico no céu, e modo viagem no tempo, onde o usuário escolhe uma data específica ou momento da história e consegue observar o céu da ocasião.

6 de 7 Sky Map é um aplicativo para quem busca uma experiência descomplicada e de fácil acesso — Foto: Reprodução/Nalu Dias Sky Map é um aplicativo para quem busca uma experiência descomplicada e de fácil acesso — Foto: Reprodução/Nalu Dias

