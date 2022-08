Cinco coisas muito úteis que você pode fazer no Canva, mas não imaginava

O Canva é um dos editores de peças gráficas mais populares da Internet. Famosa pela variedade de templates e interface intuitiva, a plataforma é uma das principais escolhas dos usuários quando o assunto é criar posts para redes sociais e fazer apresentações de slides , por exemplo. Algumas ferramentas do Canva , entretanto, são menos populares e acabam passando despercebidas. Poucos sabem, mas o editor permite criar landing pages , estampar canecas e editar documentos PDF . Para te ajudar a extrair o máximo do Canva, o TechTudo listou cinco recursos do editor que você não fazia ideia que existiam. Confira a seguir.

Página inicial do Canva — Foto: Juliana Campos/TechTudo

1. Fazer landing page

Poucos sabem, mas o Canva permite criar e publicar landing pages, como são chamadas as páginas de captura usadas para a venda de produtos. O usuário pode adicionar textos, vídeos e fotos de sua preferência a modelos prontos, personalizando a página conforme a identidade visual da marca. Após o término das edições, o Canva cria uma URL personalizada sob seu domínio que pode ser acessada por qualquer visitante. Para fazer uma landing page no Canva, basta pesquisar pelos termos “Website” ou “Landing Page” na barra de busca, escolher o template que mais te agrada e editá-lo.

Canva permite criar landing pages gratuitamente — Foto: Reprodução/Juliana Campos

2. Estampar canecas

O Canva possui uma seção dedicada à confecção e impressão de canecas, na qual o usuário pode customizar templates prontos ou criar sua própria estampa do zero. As possibilidades são amplas: é possível personalizar a caneca com fotos, para presentear alguém, ou com logotipos de empresa, para dar o item de brinde em confraternizações de fim de ano. Após a edição, as canecas são impressas e enviadas por correio para o comprador.

Canva tem seção dedicada à personalização de canecas — Foto: Reprodução/Juliana Campos

O valor de cada unidade de caneca de porcelana branca é R$ 62, não havendo quantia mínima para realizar o pedido. O pagamento pode ser feito online com cartão de crédito, e o frete é grátis. O Canva tem até cinco dias úteis para realizar a entrega, no caso do envio comum, e até dois dias, na modalidade de entrega expressa. Para usar o recurso, basta acessar a página de canecas personalizadas do Canva, clicar no botão “Comprar canecas personalizadas”, selecionar um modelo e personalizar o template.

3. Editar documentos PDF

Outro recurso pouco conhecido do Canva é a ferramenta de edição de arquivos PDF. Além de modificar o texto do documento, o usuário pode adicionar fotos e elementos gráficos e alterar o tipo e cor das fontes usadas. Ao término das edições, é possível baixar o arquivo modificado no formato PDF. Para utilizar o recurso, basta fazer login no Canva, selecionar a opção "Criar um design" e, em seguida, "Importar arquivo". É preciso escolher o documento que será editado, selecioná-lo no painel de projetos e, então, modificá-lo da maneira que preferir.

Ferramenta de importação de arquivos do Canva oportuniza edição de documentos em PDF — Foto: Reprodução/Juliana Campos

4. Fazer mídia kit

O Canva reúne uma série de modelos de mídia kit, documento que organiza os números de engajamento nas redes sociais e é usado como material de apresentação para firmar parcerias comerciais. O recurso é útil não apenas para influenciadores digitais e criadores de conteúdo que querem divulgar o próprio trabalho, mas também para empresas.

Crie e personalize seu mídia kit no Canva — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Para criar um mídia kit no Canva, basta fazer login no editor, pesquisar por "Mídia Kit" ou "Press Kit", escolher um modelo e editá-lo como quiser. É possível incluir fotos, biografia e dados de redes sociais no documento. Ao final do processo, é possível fazer o download do mídia kit em formato PDF de forma gratuita.

5. Editar vídeos

Como o Canva é focado em materiais gráficos estáticos, muitos usuários sequer imaginam que o editor possui um recurso dedicado à edição de vídeos. A plataforma reúne modelos com trechos de clipes que podem ser alterados por outros conteúdos disponíveis no Canva ou por vídeos do computador do usuário. Ao final da edição, é possível compartilhar o arquivo via link ou fazer download para o computador e, posteriormente, publicar nas redes sociais e aplicativos de mensagem.

Canva tem recurso dedicado à edição de vídeos — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Para utilizar o editor de vídeos no computador ou no celular, basta fazer login no Canva, selecionar “Video” na página inicial, selecionar alguma das opções de vídeo propostas pelo editor e customizar o conteúdo.

O Canva Pro dá acesso a recursos como templates e elementos gráficos exclusivos, removedor de fundo e planejador de conteúdo para redes sociais. É possível testar o plano premium por 30 dias grátis. Depois desse período, é cobrado o valor de R$ 24,15 mensais.

