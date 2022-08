É possível baixar vídeos do YouTube no PC por meio de uma série de programas. Softwares como iTube Go e 4k Video Downloader permitem fazer download de forma rápida e fácil, oferecendo diferentes qualidades de resolução para salvar o vídeo baixado. O ByClick Downloader, por sua vez, também suporta conteúdos de outras redes sociais como TikTok , Twitter e Facebook . Esses e outros programas para baixar vídeo da Internet são gratuitos e podem ser instalados nos sistemas operacionais Windows e macOS . Todos funcionam da mesma forma: basta informar a URL do vídeo desejado para baixá-lo. A seguir, veja cinco programas para baixar vídeos do YouTube.

O aTube Catcher é um downloader de vídeos para Windows 10 que permite baixar clipes de mais de 50 sites diferentes, como YouTube, MySpace, Google e Yahoo!, com qualidade AVI Standard ISO MPEG4 (High Quality). Além de suportar a importação de conteúdos de qualquer lugar da Internet, o serviço oferece um gravador de tela embutido, no qual também é possível gravar o áudio do computador. Para baixar o software, basta acessar o site "atube.me/pt-br/" (sem aspas) e clicar no botão "Download now!".

2. 4K Video Downloader

Além de baixar vídeos em qualidade 720p, 1080 ou 4K, o 4K Video Downloader também permite extrair músicas em MP3, M4A ou OGG. O serviço ainda possui a vantagem de não exibir propagandas durante o uso e fornecer suporte para vídeo 3D e 360º. Outro destaque é que o 4K Video Downloader possibilita o download de listas de reprodução do YouTube, de forma que o usuário pode baixar vários itens de uma só vez, e de vídeos do Instagram O software funciona em todos os sistemas operacionais.

Além da versão gratuita, o 4K Video Downloader oferece planos pagos. O pacote Lite, que sai por US$ 10 (cerca de R$ 50,50, em conversão direta) e oferece licença de um ano e até três downloads simultâneos; o Individual, que custa US$ 15 (cerca de R$ 75) e oferece licença vitalícia; o Pro, que sai por US$ 45 (R$ 22) e, além da licença vitalícia, permite até sete downloads simultâneos; e o Pacote Pro, que por US$ 65 (ou R$ 328) dá acesso a todos os outros aplicativos do 4K Video Downloader.

É possível fazer a assinatura por meio de um login do PayPal ou de um cadastro no site. A plataforma aceita apenas cartão de crédito como forma de pagamento. Para baixá-lo, basta acessar o site "4kdownload.com/pt-br/downloads" (sem aspas), clicar em "4K Video Downloader" e selecionar o sistema operacional desejado.

3. iTube Go

O iTube Go permite que o usuário baixe vídeos do YouTube em qualidade Full HD, 4K e 8K. Além disso, possui um conversor integrado que converte os vídeos para formatos como MP3, MP4, AVI, MKV e HD MP4. É possível também realizar downloads em massa e editar músicas e vídeos pelo software. O resultado das edições pode ser compartilhado via WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok. Outro diferencial do programa é a promessa de baixar vídeos até 10 vezes mais rápido.

Além do YouTube, o software também suporta vídeos de plataformas como Instagram, Dailymotion, Vimeo e BBC. Para utilizar o iTube Go, basta baixar o programa em "itubego.com/4k-youtube-video-downloader63/" (sem aspas), instalá-lo, copiar a URL do vídeo desejado, escolher o formato e a qualidade dentro do aplicativo, e colar o link. O software está disponível para Windows e macOS. Há planos pagos que variam de US$ 9,95 mensais (cerca de R$ 50) a US$ 45,95 (aproximadamente R$ 232).

4. ByClick Downloader

Além do YouTube, o ByClick Downloader baixa vídeos do SoundCloud, Instagram, Vimeo, Twitter e Facebook com qualidade de 1080p, 720p, 4K e 8K. O serviço também permite fazer o download de listas de reprodução, vídeos ao vivo e legendas. O software contém, ainda, uma ferramenta que reconhece quando o usuário assiste a um vídeo no navegador, oferecendo o download do material com apenas um clique.

Para adquiri-lo, basta acessar o site "byclickdownloader.com/pt/" (sem aspas) e clicar em "Baixar". Após a instalação do programa, é preciso escolher o formato e qualidade do vídeo, colar a URL do YouTube e clicar para realizar o download. O ByClick Downloader está disponível para os sistemas macOS e Windows.

5. Wondershare Uniconverter

O Wondershare Uniconverter é um programa completo, repleto de funcionalidades. Com ele, é possível não só baixar vídeos do YouTube e outros sites populares, como também gravar, editar, compactar, fundir e converter materiais audiovisuais. O download dos vídeos é feito em 4K, 8K e HDR.

Para utilizá-lo, porém, é necessário assinar o plano anual (US$ 39,99, ou R$202), de 2 Anos (US$ 55,99, cerca de R$283), ou perpétuo (US$ 79,99, ou R$404). É importante ressaltar que é preciso pagar uma taxa por download no valor de US$ 4,95 (cerca de R$ 25,00). Todos os planos podem ser adquiridos pelo PayPal ou cartão de crédito. O software está disponível para Windows e macOS.

Com informações de Guru99 e SoftwareTestingHelp

