Cinco serviços de streaming mais baratos que a Netflix

Vale lembrar que a Netflix anunciou que irá lançar uma assinatura mais barata em 2023. Apesar de o novo plano ainda não possuir valores definidos, sabe-se que ele terá anúncios e não dará acesso a todos os títulos presentes no catálogo. A assinatura com valor mais baixo é uma tentativa de aumentar o número de assinantes da plataforma. Na lista a seguir, confira cinco opções de serviços de streaming mais baratos que a Netflix.

1. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video é uma plataforma de streaming com assinatura anual de R$ 9,92 por mês (R$ 119 ao ano), enquanto o plano mensal fica em torno de R$ 14,90. É possível experimentar o serviço por 30 dias grátis. Após esse período, ele é renovado automaticamente na opção mensal ou anual. Os usuários podem assistir aos conteúdos no site ou no aplicativo Prime Video, que funciona em celulares Android e iPhone (iOS), tablet e em determinados modelos de smart TVs.

É possível usar o serviço em até três telas ao mesmo tempo. Os clientes também conseguem baixar títulos e assistir offline no app para celulares. O catálogo inclui filmes nacionais e internacionais, obras originais da Amazon, séries, documentários, animes e conteúdos infantis. Embora seja mais barato que a Netflix, um ponto negativo do Prime Video é que alguns títulos que não estão disponíveis na assinatura. Eles fazem parte de canais específicos, como Premiere, Paramount+ e MGM, sendo necessário pagar um valor a mais para ter acesso aos conteúdos.

2. HBO Max

Outra alternativa mais barata que a Netflix é o HBO Max. O plano "Móvel", que custa R$ 19,90 por mês, R$ 18,30 no pacote de três meses ou R$ 14,16 no plano anual, é a opção mais em conta. Entretanto, ele só permite consumir os conteúdos em um smartphone ou tablet, em apenas uma tela por vez. Ainda é possível baixar séries e filmes para assistir quando quiser.

O plano multitelas anual da HBO Max, por sua vez, é o que possibilita a maior economia. Ele sai por R$ 19,99 ao mês e está disponível em todos os dispositivos, como smart TVs, computadores, videogames, smartphones e tablets. É possível assistir em até três telas ao mesmo tempo, com resolução em 4K, e criar até cinco perfis diferentes. Além de produções originais, o catálogo da HBO Max abriga séries famosas do canal HBO, filmes da Warner Bros e da DC, desenhos infantis do Cartoon Network, além de eventos ao vivo, como a UEFA Champions League e o Campeonato Paulista.

O Discovery+ oferece um pacote anual de R$ 18,90 mensais, enquanto o plano mensal custa R$ 21,90 ao mês. Em qualquer assinatura são disponibilizadas até quatro telas simultâneas – muito mais do que a oferta de apenas uma tela disponível no plano básico da Netflix. O catálogo se destaca por incluir programas famosos de canais como Food Network, HGTV, Home&Health, TLC, Animal Planet, Discovery Science, Discovery Investigation, Discovery Kids, Discovery Turbo e Originals. Além disso, o Discovery+ conta com séries premiadas e conteúdos exclusivos. O streaming funciona no computador, em smart TVs e em aplicativos para dispositivos com Android e iPhone (iOS).

4. Globoplay

Outra alternativa à Netflix é o Globoplay, que custa R$ 14,90 por mês no plano anual ou R$ 24,90 na modalidade mensal. Esses pacotes são os mais básicos e incluem filmes, séries, novelas, realities, programas e outros conteúdos da emissora, além de transmissões ao vivo dos canais Globo e Futura. O serviço permite baixar títulos para assistir offline onde quiser, e tem a possibilidade de adicionar até dois perfis diferentes. É possível assistir aos conteúdos no desktop, smart TV, celular ou tablet.

O principal ponto negativo, em comparação à Netflix, é que o catálogo do Globoplay é mais segmentado. Para ter acesso a determinados títulos, é preciso assinar o pacote comum junto a outros canais específicos, como Telecine, Premiere e Starzplay, o que encarece a assinatura.

A Apple TV+ é uma plataforma de streaming que custa R$ 9,90 por mês, valor cobrado após o término do teste gratuito de sete dias. O aplicativo do serviço está disponível para iPhone, iPad, computadores e notebooks da Apple, além de alguns modelos de smart TVs, incluindo televisores da Samsung e LG, e videogames como PlayStation e Xbox. É possível compartilhar a assinatura com até cinco pessoas da família.

O streaming também permite que os usuários baixem seus conteúdos favoritos para assistir offline. Com filmes e séries chamados de Apple Originals, o catálogo conta com produções feitas exclusivamente para a Apple, além de outros filmes, séries, conteúdos infantis, documentários e mais. Um diferencial é que esse serviço disponibiliza gratuitamente jogos de beisebol ao vivo, em parceria com a MLB, Major League Baseball, ou Liga Principal de Beisebol, em português.

