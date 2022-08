Como criar um canal no YouTube do zero? Veja guia para iniciantes

Criar um canal no YouTube pode ser uma boa alternativa para quem quer ganhar dinheiro na Internet. A plataforma é repleta de recursos e permite que os criadores de conteúdo façam vídeos sobre diversos assuntos. Para criar um canal, é preciso apenas ter uma conta do Google , uma boa câmera, um software de edição de vídeo e criatividade para pensar em conteúdos. O processo de criação da página é simples, mas a manutenção desta exige pensar em estratégias para que o canal atinja sucesso e comece a monetizar. Pensando em ajudar quem quer virar youtuber, o TechTudo preparou um guia com um passo a passo para criar um canal no YouTube do zero. Confira a seguir e tire suas dúvidas.

1. Crie uma conta no YouTube

Antes de criar um canal, é preciso ter uma conta no YouTube. Para isso, vá na página inicial do site (youtube.com) e selecione "Fazer login", no canto superior direito. Você será redirecionado para a mesma página de acesso ao Gmail. Se você já utiliza os serviços do Google, provavelmente tem uma conta do serviço, de forma que basta entrar com e-mail e senha. Para criar um novo cadastro, faça o procedimento em "Criar conta".

Vale ressaltar que suas informações pessoais, como nome completo e e-mail, não serão disponibilizadas publicamente. Logo, é possível criar um canal para o seu negócio usando um endereço de e-mail pessoal, por exemplo, e customizá-lo mais tarde. Com o login feito na plataforma, basta clicar em “Crie um canal”.

2. Customize o seu canal

Os criadores de conteúdo podem personalizar o canal pelo YouTube Studio. Lá, é possível dar um nome para a página e completá-la com informações básicas, como uma descrição e um e-mail de contato. A seção também permite adicionar fotos e banners ao canal. É importante preencher todos os campos, para deixar a página o mais completa possível.

Para customizar o canal, abra seu perfil, clique em “Seu canal” e, em seguida, em “Personalizar o canal". Você será redirecionado para uma nova tela do YouTube Studio. Preencha todos os campos com atenção e seja especialmente criterioso na hora de escolher as imagens do ícone e banner do canal. Uma identidade visual sólida contribui para fazer o público se lembrar do seu conteúdo.

No YouTube Studio, os youtubers ainda podem conferir estatísticas avançadas sobre o canal, visualizar o impacto dos vídeos, responder comentários, personalizar notificações e realizar o gerenciamento completo do canal.

3. Faça o upload do seu primeiro vídeo

Com o canal customizado, é hora de fazer o upload do seu primeiro vídeo. Antes, porém, assista ao vídeo e confira se ele está com um bom áudio, boa iluminação, enquadramento adequado e, caso tenha legendas, veja se não há erros de ortografia. Com todas essas revisões feitas, vá no seu perfil e, no canto superior direito, selecione o botão “Criar” para fazer upload do vídeo.

Após o carregamento, escreva um título atrativo e uma descrição detalhada. Adicione também uma miniatura, para atrair os usuários a clicarem no seu vídeo. Na parte de "Elementos do vídeo" é possível inserir legendas, uma tela final e cards interativos.

4. Amplie a visibilidade do seu canal

Para aumentar a quantidade de inscritos e visualizações do canal, é preciso traçar uma boa estratégia. Isso inclui, entre outras coisas, otimizar o canal para que os vídeos apareçam melhor posicionados nos resultados de busca do YouTube. Uma opção é usar palavras-chaves com grande volume de busca no título, descrição, legenda e tags dos conteúdos. Existem vários sites e plataformas para descobrir palavras-chaves com mais buscas, como Google Keyword Planner, Semrush e Keyword Tool.

As redes sociais também podem ser boas aliadas. Use seus perfis no Instagram, Facebook, Twitter e outras plataformas para divulgar os novos vídeos do seu canal, fazendo com que o conteúdo chegue cada vez a mais pessoas.

5. Dicas para quem quer virar youtuber

O planejamento é peça chave para o sucesso. Em primeiro lugar, tenha um público-alvo bem definido e procure sempre fazer o básico bem feito. As miniaturas do seu vídeo devem representar o assunto abordado e ser atrativas, já que elas podem ser decisivas para fazer o usuário clicar no conteúdo. Nos títulos, fuja dos clickbaits e seja sincero com os espectadores.

Também é muito importante manter uma frequência de publicação dos conteúdos, para acostumar a audiência à programação do canal. Se quiser, você também pode criar quadros temáticos para o seu canal. Lembre-se ainda de ficar de olho nas notícias e nos assuntos que estão em alta no momento, para incorporá-los aos vídeos.

O YouTube possui diversas ferramentas que ajudam os criadores de conteúdo a reter a atenção dos espectadores. Uma delas é criar playlists de reprodução automática com todos ou alguns vídeos do canal. Assim, você direciona o tráfego para outros conteúdos relacionados, mantendo o usuário no canal por mais tempo. Nesse sentido, outra opção é adicionar cartões e telas finais ao término do vídeo.

