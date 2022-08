Como descobrir meu ascendente? 5 apps para fazer mapa astral no celular

Fazer mapa astral é possível com alguns aplicativos disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ). Através das plataformas, um gráfico ou tabela é gerado, apresentando a posição exata dos astros em relação à Terra no dia, hora e local de nascimento de uma pessoa. Assim, usuários podem descobrir informações como signo solar, ascendente, casas astrológicas e aspectos planetários - dados que influenciam em características da personalidade e até em previsões para o futuro. Confira, a seguir, cinco apps para fazer mapa astral e descobrir seu ascendente.

1. Co–Star Personalized Astrology

O Co-Star é um app que oferece mapa astral completo, análise de personalidade e horóscopo diário. Ele também permite adicionar amigos e verificar a compatibilidade de signos, bem como entender quais planetas podem afetar a relação. As previsões do serviço são baseadas em imagens da NASA, que rastreiam os planetas enquanto eles se movem. Além disso, as captações também são utilizadas para fornecer o mapa astral de acordo com data, hora e local de nascimento.

Para descobrir ascendente e outros pelo Co-Star, é preciso realizar um cadastro e inserir nome, número de telefone e dados do seu nascimento - como data, hora e local. Ao finalizar, na tela inicial, toque em “Charts” no canto superior direito e visualize o mapa astral completo. Vale ressaltar que o app é em inglês e gratuito, mas o recurso de descobrir a interação atualizada entre o seu mapa astral e o de outra pessoa é grátis somente por sete dias após cadastro - depois, é preciso pagar R$ 37,99 por mês.

2. Nebula

Com o Nebula, é possível ler sobre as características de cada signo e descobrir o ascendente, além de outras informações do mapa astral, como a posição dos planetas no horário de nascimento. Também há possibilidade de ler o horóscopo do dia, semanal, mensal e anual. Ainda, o app também permite analisar a compatibilidade com outros signos e interagir com outros usuários por meio de postagens.

Para descobrir o ascendente no Nebula, abra o app, digite a data de nascimento e toque em “Próximo”. Depois, acrescente o horário e localização de quando você nasceu. Em seguida, é possível digitalizar as linhas das suas mãos para ter respostas sobre o futuro. Depois, selecione o gênero, nome e estado civil. Finalize com o e-mail e horário que deseja receber notificações do app. A informação do ascendente será mostrada na tela inicial.

O Nebula é gratuito, mas possui uma versão mais completa que é paga. Ao se cadastrar pela primeira vez, o app oferece um teste grátis por três dias. Os planos variam entre R$ 41,99 por semana, R$129,99 mensal e o trimestral de R$ 159,99. A versão premium, por exemplo, oferece recursos como eliminação de anúncios, perfil do zodíaco detalhado e seção de compatibilidade. É possível ainda conversar com astrólogos profissionais para obter informações detalhadas sobre seu perfil e tirar dúvidas. O valor do chat é de R$ 16,07.

O Horos é um app que permite fazer mapa astral completo e comparar com o de amigos. Também é possível verificar a descrição de cada astro, além de receber o horóscopo do dia, com informações sobre vida pessoal, emoções, saúde, profissão e família. O app também apresenta uma área de rede social em que é possível publicar e interagir com outras pessoas.

Para saber seu mapa no Horos, abra o aplicativo e digite nome completo. Toque em “Próximo” e, depois, escreva como prefere ser chamado. Selecione o gênero, data, localização e horário de nascimento para completar o perfil. Na parte inicial do app, toque em “Astros” e role a tela até encontrar a opção “Ascendente”.

O Horos é gratuito, mas alguns itens do app são pagos, como a visualização das casas do mapa astral. O valor para ter acesso a essas informações complementares é de R$ 24,90.

O Astrolink é outra opção de app de astrologia para descobrir seu ascedente. A plataforma apresenta o mapa astral, horóscopo diário e consulta de tarot. Nela, também é possível comparar mapa astral com o de amigos, checar guias astrológicos, ciclo lunar atual e fórum para interação com outros usuários.

Para descobrir o ascendente no Astrolink, abra o app e toque em “Quero me cadastrar”. Preencha o campo de informações com nome, gênero, e-mail e senha. Aceite os termos de uso e política de privacidade e toque em “Cadastrar” para continuar o perfil. Digite os dados de nascimento e, para ativar a conta, insira os quatro números enviados ao e-mail para finalizar o cadastro. Na tela inicial do app, representado pelo símbolo da casinha, será exibido o seu ascendente na parte superior.

O Astrolink é gratuito, mas para ter acesso a algumas funcionalidades exclusivas, é preciso realizar a assinatura premium. O valor semestral é de R$ 11,90/mês; a assinatura trimestral é de R$ 16,90/mês e o plano mensal é de R$ 19,90. A versão premium libera o acesso ao gráfico de biorritmo, guias astrológicos completos, informações complementares do mapa astral, além de horóscopo diário.

O Aura Astrologia é um app gratuito que permite fazer e salvar seu mapa astral completo. Ele também permite adicionar mais mapas astrais e categorizá-los por tipo de pessoa, como parentes, amigos, colegas, etc. Para conhecer seu ascendente com o Aura Astrologia, abra o app e escolha as configurações iniciais, como idioma e tamanho da fonte.

Após essa etapa, toque em “Dados iniciais” > “Fazer novo gráfico” e preencha as informações com nome, data de nascimento e horário. Pressione “Selecione a cidade a partir de banco de dados” e digite a localização. Em seguida, escolha “Família e me” para salvar o mapa. O gráfico será mostrado na tela e o ascendente poderá ser visto à direita, com a abreviação “Asc”.

