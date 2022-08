Como descobrir minha paleta de cores? Veja 4 apps que podem ajudar

Descobrir sua coloração pessoal é possível usando alguns apps grátis, disponíveis na Google Play Store e App Store . O procedimento ajuda a saber as cores que melhor harmonizam com o seu tom de pele - o que pode ser útil, por exemplo, para tomar decisões de estilo, como escolher roupas e acessórios. As tonalidades da paleta são representadas por estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Além disso, dentro delas, há uma versão estendida que diferencia a intensidade das cores entre suaves, brilhantes e profundas.

Em geral, a identificação da cartela é feita pessoalmente, com tecidos que são colocados próximos ao rosto. Contudo, alguns aplicativos dispõem de tecnologias que permitem realizar a análise de forma virtual, bem como guardar o resultado no smartphone para consultar a qualquer momento. Veja, a seguir, quatro apps para saber qual a sua paleta de cores.

O My Best Colors é um aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) que permite descobrir a paleta de cores pessoal. Pelo app, é possível visualizar as cores que mais combinam com você para escolher roupas, acessórios, joias e maquiagens. Ainda, caso queira, o serviço também deixa salvar o gabarito da cartela no celular, o que permite acessá-la sempre que quiser.

Para descobrir sua paleta com o My Best Colors, abra o app e toque na seta para a direita, localizada na parte superior da tela. O sistema o direcionará para uma página externa, onde será possível inserir uma foto para análise. Então, selecione uma imagem da galeria ou tire uma selfie com a câmera e, em seguida, pressione “Get Started”.

Na tela seguinte, escolha com a ferramenta de seleção as cores da sua pele, olhos e cabelo. Depois, toque em “Next” e visualize a sua paleta de cores. Feito isso, volte ao app, selecione o seu resultado e deixe-o guardado.

2. ColorApp

O ColorApp é um aplicativo que permite fotografar peças de roupa e visualizar quais outros tons combinam com a peça fotografada conforme a estação do ano. Ao enviar a imagem, é possível selecionar a paleta de cores e se deseja combinar a peça com tons neutros ou coloridos. O valor de cada análise é R$ 59,90.

O aplicativo também apresenta os melhores tons para acessórios e maquiagens de cada estação. Diferente do anterior, o app não possibilita descobrir sua paleta de cores online, mas apresenta uma área em que é possível agendar uma consultoria presencial em São Paulo para análise. Os valores variam entre R$ 1.290,00 e R$ 690,00.

3. Show My Colors: Color Pallets

Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), o Show My Colors define a paleta de cores por meio de perguntas sobre características pessoais, como cor de pele e cabelo. Após a análise, o serviço apresenta a sua estação e os melhores tons básicos e neutros, além de indicações de cores para maquiagens e joias. Assim como os demais, o Show My Colors também permite salvar a cartela de cores e mantê-la sempre acessível.

O serviço é gratuito, mas caso queira expandir a cartela de cores, basta pagar R$ 9,90. Para descobrir sua paleta com ele, abra o app e toque em “Questionário”. Em seguida, selecione os tons do seu cabelo, pele e olhos. Depois, pressione “Mostrar resultados” e a indicação da cartela com base nas suas características será mostrada. Então, selecione a opção “Paletas” para ver as cores que mais te favorecem e outras informações, como melhores tons de maquiagem e cores da sua cartela que estão em alta no momento.

4. Colorimetria: coloração pessoal

O Colorimetria é um aplicativo que permite definir sua paleta de cores e visualizá-las. A plataforma reconhece sua cartela por meio de uma foto e apresenta os tons de roupas e maquiagens que melhor combinam com seu rosto. É possível, inclusive, inserir filtros de maquiagem com as cores das paletas e realizar montagens com roupas para verificar as combinações.

O app está disponível na Google Play Store e App Store e é gratuito, mas apresenta uma versão premium que inclui mais tons para serem testados por valores que variam entre R$ 73,90/mês e R$ 13,9/mês, conforme o plano. Para descobrir sua paleta com o Colorimetria, abra o app e selecione a cor do seu cabelo. Em seguida, insira uma foto e toque em “Continuar”. Depois, pressione “Automaticamente” para deixar que o próprio app revele sua cartela ou “Manualmente” para selecionar que cores melhor combinam com seu rosto.

