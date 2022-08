Como encontrar lugares estranhos no Google Maps? 6 dicas podem ajudar

Encontrar lugares estranhos no Google Maps pode ser uma tarefa mais fácil do que parece. Isso porque o app , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), conta com mais de 220 bilhões de imagens capturadas em mais de 100 países. Assim, a plataforma pode ser muito útil para achar e explorar locais esquisitos sem precisar sair de casa. Usar recursos como o Street View e as listas de "Favoritos", por exemplo, são algumas das melhores formas de ver essas localizações misteriosas. Veja, a seguir, seis dicas para achar lugares assustadores no Google Maps.

1 de 7 Como descobrir lugares estranhos no Google Maps? Lista apresenta dicas para explorar a partir do app; confira — Foto: Marcela Franco/TechTudo Como descobrir lugares estranhos no Google Maps? Lista apresenta dicas para explorar a partir do app; confira — Foto: Marcela Franco/TechTudo

1. Busque por termos relacionados no Search do Google Maps

Pesquisar por palavras-chave no “Search” do Google Maps pode ser uma forma simples e rápida de encontrar lugares bizarros para investigar. Para isso, ao abrir o app, toque na caixa de busca e procure por termos como “cemitério”, "ruínas", "cavernas", ou mesmo "local abandonado”. Assim, o app apresentará uma lista com diversas opções.

Caso queira visualizar um local específico, digite também o nome da cidade, bairro ou estado - como “Cemitério São João Batista, Rio de Janeiro”. Ao escolher o local, veja as imagens postada por outros usuários ou toque no ícone da foto, exibida no canto esquerdo, para abrir o Street View e ter uma visão 3D da área.

2 de 7 Pesquise por palavras-chaves e explore o Street View para conhecer lugares bizarros — Foto: Reprodução/Raisa Capela Pesquise por palavras-chaves e explore o Street View para conhecer lugares bizarros — Foto: Reprodução/Raisa Capela

2. Navegue pelo mapa e procure "coisas estranhas"

Exploradores também podem usar o Street View para encontrar lugares estranhos no aplicativo. Para isso, uma boa dica é abrir o mapa e buscar por "indícios", como estruturas queimadas, fachadas desgastadas, telhados com buracos, construções parcialmente desmoronadas ou com vegetação densa.

Para achar esses lugares com maior precisão, abra o Google Maps e digite no buscador um termo entre aspas, o ícone de mais (+) e a região - como "escola abandonada" + Rio de Janeiro. Ao abrir os resultados, toque na captura de tela que abre o Street View e use as setas para "caminhar" pelos arredores.

3 de 7 No StreetView é possível explorar lugares estranhos e abandonados com alta resolução da imagem — Foto: Reprodução/Raisa Capela No StreetView é possível explorar lugares estranhos e abandonados com alta resolução da imagem — Foto: Reprodução/Raisa Capela

3. Veja listas de locais favoritos de outros usuários

No Google Maps, é possível seguir e acompanhar outros usuários, como em uma rede social. No perfil de cada pessoa é possível verificar as contribuições feitas ao app, os seguidores e também as listas de lugares favoritos - que podem conter locais esquisitos.

Para isso, ao abrir o aplicativo, toque no ícone “Novidades”, no canto direito inferior. Lá, serão exibidas sugestões de pessoas para seguir, com base na sua localização. Já no perfil do usuário, role a tela até o final e confira as listas públicas de locais favoritos.

Para criar sua própria lista, abra o aplicativo e toque no ícone “Salvos”, localizado na parte inferior. Então, aperte em “+ Nova Lista”, nomeie-a, insira uma descrição e escolha se ela será particular, compartilhada ou pública. Feito isso, pressione em "Salvar".

4 de 7 Veja a lista de lugares dos usuários no Google Maps — Foto: Reprodução/Raisa Capela Veja a lista de lugares dos usuários no Google Maps — Foto: Reprodução/Raisa Capela

4. Pesquise por histórias "bizarras" e procure suas localizações

Buscar por histórias estranhas também é uma boa forma de encontrar os locais - afinal, toda narrativa esquisita precisa se passar em algum lugar. Por isso, pesquisar por podcasts de true crime no Spotify, vasculhar hashtags de mistério no TikTok, buscar por locações de filmes de terror ou revisitar casos clássicos na internet podem ser boas opções para descobrir locais.

Bons exemplos são "A Mulher da casa abandonada", podcast que conta a história de uma fugitiva do FBI escondida em uma mansão de São Paulo; "Modus Operandi", programa que fala de crimes e casos sobrenaturais, como o da casa mal-assombrada de Amityville; e locais que foram sets de filmagem para produções de terror, como a residência do filme Invocação do Mal, localizada em Rhode Island, nos EUA.

5 de 7 No Google Maps é possível ver a fachada da casa do podcast "A mulher da Casa Abandonada", em São Paulo. — Foto: Reprodução/Raisa Capela No Google Maps é possível ver a fachada da casa do podcast "A mulher da Casa Abandonada", em São Paulo. — Foto: Reprodução/Raisa Capela

5. Explore coordenadas no Google Earth

Outra forma de conhecer lugares remotos ou misteriosos é explorar as coordenadas do Google Earth, aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Ao apertar na lupa, basta digitar o nome do local para ver o mapa em 3D ou 2D. As coordenadas de um lugar são exibidas no canto inferior e o usuário tem acesso à longitude e latitude da região. Caso queira pesquisar um local cujo as coordenadas você já conhece, use a caixa de pesquisa e digite os graus decimais para ver a localização no mapa.

O aplicativo ainda possui um recurso chamado “Viajantes”, que pode ser acessado por meio do ícone das três linhas, no canto superior esquerdo. Lá, é possível seguir trilhas, visitar lagos congelados e conhecer diversos parques espalhados pelo mundo. Para os usuários que gostam de filmes de terror, o aplicativo ainda preparou um tour por locações de filmes de terror clássicos do cinema, como o filme "O Iluminado", "O Labirinto do Fauno" e "It - A coisa".

6 de 7 Google Earth apresenta imagens tridimensionais de diversos locais do mundo — Foto: Reprodução/Raisa Capela Google Earth apresenta imagens tridimensionais de diversos locais do mundo — Foto: Reprodução/Raisa Capela

6. Acesse a tag #googleearth no TikTok

Muitos usuários do TikTok registram experiências bizarras no aplicativo Google Earth - como explorações na usina desativada de Chernobyl. Para ver esse e outros lugares, acesse a tag #googleearth no campo de buscas do TikTok e assista às descobertas (e algumas montagens) que os usuários compartilharam na rede social.

Além de lugares bizarros, também existem clipes sobre diversos locais remotos, que também despertam a curiosidade dos internautas.

7 de 7 Usuários do TikTok compartilham suas experiências com o Google Earth — Foto: Reprodução/Raisa Capela Usuários do TikTok compartilham suas experiências com o Google Earth — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Com informações de Blog Google e Killer Urbex

