Como estudar para concurso público? Veja 5 ferramentas online úteis

Estudar para concurso público pode ficar mais fácil com a ajuda de algumas ferramentas online. Plataformas como Trello permitem criar quadros para organizar as matérias a serem revisadas e criar uma espécie de cronograma de estudos. Ainda é possível marcá-los com checklists de acordo com o avanço feito. O Forest , por sua vez, é um serviço disponível para Chrome e celulares Android e iPhone ( iOS ) que bloqueia sites que possam ser uma "distração" para o aluno. Assim, fica mais fácil manter o foco durante estudos na Internet.

Pensando em ajudar os concurseiros, o TechTudo preparou uma lista com cinco ferramentas gratuitas para estudar para concurso público. A seguir, entenda o funcionamento de cada uma delas e como elas podem aumentar o seu rendimento nos estudos.

Motivação para estudar para concurso: veja cinco ferramentas muito úteis para concurseiros

1. Trello

O Trello é uma ferramenta muito útil para gerir e organizar os estudos. Disponível na versão web e em aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS), a plataforma permite ao estudante criar quadros com colunas e cards para separar os conteúdos já revisados dos que ainda precisam ser estudados. É possível, por exemplo, criar um quadro chamado "Concurso para o órgão X" e inserir colunas para separar a evolução do estudo, como "leituras pendentes", "fazer resumo" e "revisar conteúdo". Em cada coluna, o estudante pode inserir cards, que podem ser personalizados com checklists, etiquetas e datas de entrega, entre outros recursos.

Saiba como estudar para concurso usando o Trello

Mais um exemplo: na coluna de "leituras pendentes", o usuário pode colocar um card com o nome do texto que precisa ser lido, criar uma etiqueta que sinalize de qual disciplina é aquele texto, estipular a data em que terá que concluir a tarefa e criar um checklist referente ao texto em questão. Apesar de oferecer planos pagos, o Trello oferece uma série de recursos no plano grátis, como cards ilimitados, criação de até dez quadros por área de trabalho, planos de fundo e adesivos personalizados, possibilidade de colocar datas nos cards, entre outras funções.

2. Forest

É comum que, durante os estudos online, os usuários se distraiam com jogos, redes sociais e outros sites. Para manter o foco, é possível contar com a ajuda de extensões para navegador como o Forest. Disponível para Chrome, o plugin permite bloquear sites que possam dispersar o estudante por meio de uma experiência gamificada.

Funciona assim: o usuário informa quais sites quer bloquear, bem como o tempo de bloqueio. No canto superior direito da tela, surgirá um timer com o tempo estipulado e o ícone de uma árvore. Ao clicar nela, o timer começa a contar o tempo, os sites que o usuário selecionou são bloqueados, e a árvore cresce.

Forest é uma extensão que bloqueia sites e ajuda a manter o foco durante os estudos

Ao cumprir o tempo estabelecido, o usuário ganha recompensas, como a possibilidade de cultivar novos tipos de plantas. Assim, ao mesmo tempo que evita distrações, você se diverte criando a própria floresta, com cada vez mais árvores. Por outro lado, caso não consiga cumprir o tempo e se manter longe dos sites que desejou bloquear, a árvore não irá crescer. O Forest também está disponível gratuitamente como aplicativo para Android e iPhone (iOS).

Mais uma alternativa para ajudar nos estudos é o MindMeister. Com essa ferramenta, é possível criar mapas mentais, que servem como resumos dos conteúdos, oferecendo um panorama geral das matérias estudadas. Assim, o estudante pode estruturar o aprendizado de uma forma organizada, com tópicos, subtópicos e cores diferentes. A plataforma pode ser acessada na web ou em aplicativos para celulares Android e iPhone (iOS).

Veja como estudar para concurso sozinho criando mapas mentais no MindMeister

Os mapas mentais são um recurso interessante no processo de aprendizado, já que utilizam palavras-chave, imagens e resumem conteúdos complexos de uma forma eficiente. Além das opções pagas, o MindMeister possui o pacote básico, que é gratuito. Ele inclui até três mapas mentais, com possibilidade de adicionar diversos membros a uma mesma equipe, e também disponibiliza uma variedade de estilos de texto, cores, emojis e imagens para compor o gráfico.

O News Feed Eradicator é uma extensão que pode ser útil para eliminar distrações nas redes sociais. Isso porque, mesmo que existam perfis dedicados à preparação para concursos públicos em plataformas como Facebook e Instagram, outras publicações aleatórias podem distrair o aluno do seu foco principal. Nesse sentido, a extensão, que está disponível para Chrome, "remove" o feed principal da rede social e o substitui por uma citação inspiradora. É uma forma de criar motivação para estudar para concurso público. A ferramenta é gratuita e funciona em diversas redes sociais, como Facebook , Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

News Feed Eradicator é uma extensão para ajudar a estudar para concurso público

5. GoConqr

Outra dica para estudar para concurso é usar o GoConqr. Bastante versátil, a plataforma permite usar diversos métodos úteis para estudar, como notas, mapas mentais, slides, quizzes, fluxogramas e flashcards, que são um tipo de cartão que contém a pergunta na frente e a resposta no verso. O plano gratuito dá acesso a todas as ferramentas. Vale citar que o GoConqr só pode ser utilizado na versão web, já que não conta com aplicativo para dispositivos móveis.

GoConqr é uma plataforma para quem deseja estudar para concurso público

