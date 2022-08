Como liberar espaço no Gmail? Veja cinco dicas úteis

É possível liberar espaço no Gmail de diferentes formas. A conta do Google oferece 15 GB de armazenamento gratuito, espaço que tende a ficar cada vez mais cheio com o acúmulo de mensagens, documentos salvos na nuvem e backups de fotos. Felizmente, dicas simples como filtrar e-mails e apagar mensagens de remetentes específicos podem ajudar a recuperar megabytes preciosos. Outra solução é deletar conteúdos antigos no Google Drive e Google Fotos , uma vez que a conta Google também inclui esses aplicativos. Na lista a seguir, confira cinco formas de liberar espaço no Gmail.

1. Filtre os e-mails por remetente para deletá-los

Uma dica para esvaziar sua caixa de e-mail é buscar por remetentes específicos e deletar mensagens enviadas por eles. Trata-se de uma boa alternativa para quem recebe e-mails promocionais de lojas online com frequência, por exemplo. Para isso, basta buscar um endereço de e-mail na caixa de pesquisa do Gmail e selecionar todas as mensagens que você quer deletar clicando no ícone de lixeira.

2. Filtre os anexos das mensagens por tamanho para deletá-las

Na maior parte das vezes, o verdadeiro problema dos e-mails que ocupam espaço não são o conteúdo em texto, mas sim os arquivos anexados. Por isso, uma dica útil é apagar mensagens com anexos muito pesados. Para fazer isso, clique no botão do lado direito do campo de busca do Gmail. Em "Tamanho", selecione a opção "maior que" e informe "acima de 500 KB" — arquivos assim são mais pesados que os e-mails convencionais. Depois, vá em "Pesquisar" e delete as mensagens de sua preferência.

3. Esvazie a lixeira

Além de apagar mensagens indesejadas, também é importante esvaziar sua lixeira do Gmail. Isso porque, quando você deleta um e-mail, ele ainda fica salvo na lixeira por 30 dias. Vale, portanto, apagá-lo permanentemente para liberar mais espaço. O procedimento é simples: vá até a opção "Lixeira", no menu direito, e selecione todas as mensagens que você deseja apagar. Depois, clique em "Excluir definitivamente". O mesmo pode ser feito com a caixa de spam.

4. Libere espaço no Google Drive

O armazenamento de uma conta Google é compartilhado com os diversos serviços que a compõem, entre eles Gmail, Google Drive e Google Fotos. Quando o espaço do seu cadastro acaba, portanto, não é possível fazer novos uploads no serviço de nuvem, nem receber novos e-mails. Por isso, vale gerenciar o armazenamento nos outros serviços para manter o espaço livre no Gmail.

Esse processo pode ser feito pelo Google One (https://one.google.com/home), que oferece alternativas para liberar espaço tanto no serviço de e-mail quanto no Drive. As possibilidades incluem deletar mensagens de spam ou que estão na lixeira e fotos já apagadas. Outra opção é acessar diretamente a sua conta no Google Drive e deletar arquivos e pastas que você não utiliza mais.

5. Altere a qualidade de armazenamento das imagens no Google Fotos

Como o Google Fotos faz parte do pacote de armazenamento em nuvem do Google, uma opção viável para liberar espaço em toda a conta é diminuir a qualidade das imagens salvas na nuvem. Para isso, vá até o menu de configurações e, em "Tamanho de upload de fotos e vídeos", selecione a opção "Economia de armazenamento". As fotos serão salvas em menor resolução e qualidade.

Bônus: Compre espaço

Caso nenhuma das dicas acima tenha sido suficiente, e você ainda esteja com pouco espaço, a solução é assinar um plano premium para obter mais armazenamento. O Google oferece planos de assinatura mensais e anuais. Os planos mensais são divididos em básico, padrão e premium, com espaços que vão de 100 GB até 2 TB, e preços entre R$ 6,99 e R$ 34,99. Os planos de assinatura anuais, por sua vez, garantem 17% de desconto, com valores a partir de R$ 69,99 por anom até R$ 349,99 anuais. Se quiser saber mais sobre os upgrades, basta acessar "https://one.google.com/plans" (sem aspas).

Com informações de Google

