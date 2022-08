Como o Zé Delivery funciona para o distribuidor? Aprenda a fazer cadastro

O TechTudo teve a oportunidade de conhecer melhor o app no Ambev Tech and Cheers. O evento aconteceu em São Paulo no dia 3 de agosto e reuniu especialistas em tecnologia da empresa e do mercado. Em entrevista, o Head de Operações do Zé Delivery Rafael Antunes explicou como o aplicativo funciona para os distribuidores de bebidas. Veja detalhes e tire as suas dúvidas a seguir.

Zé Delivery: saiba tudo sobre o aplicativo de entrega de bebidas disponível para celulares Android e iPhone (iOS)

Quem pode se cadastrar no Zé Delivery para ser um distribuidor?

Rafael defende que o processo para tornar-se um distribuidor do Zé Delivery é "bem simples". "Claro que precisamos cumprir algumas etapas de aprovação para garantir que o negócio seja vantajoso para o ponto de vendar e pra manter a experiência do nosso consumidor como a melhor possível", detalha.

Entre os requisitos, é necessário estar localizado na área de atuação do Zé Delivery, ter CNPJ regularizado e atrelado a um CNAE (que permite a distribuição de bebidas), contar com uma frota própria de entrega, emitir nota fiscal e ter os equipamentos necessários para a correta acomodação das bebidas. "Recomendamos ao menos 5 geladeiras e/ou câmara fria para os produtos". Além disso, o estabelecimento preciso aceitar várias formas de pagamento, como cartão de crédito, débito e dinheiro.

Zé Delivery promete renda extra para distribuidores parceiros

Como se cadastrar no Zé Delivery como distribuidor? Em quanto tempo a resposta vem?

O primeiro passo para se tornar um parceiro Zé Delivery é fazer cadastro no site do serviço (“https://seu.ze.delivery/cadastro-parceiro”). O distribuidor terá que informar seu nome completo, um número de celular com WhastApp e seguir para as etapas em que dará informações sobre a sua loja, estrutura e acesso.

Cadastro para ser um distribuidor do app Zé Delivery tem quatro etapas

Dados como CNPJ, nome da loja e localização serão solicitados na etapa de cadastro sobre a loja. Forneça as informações e clique em "Continuar". Na página seguinte, dê informações sobre a estrutura do local, como número de geladeiras e se há serviço de entrega e emissão de nota fiscal, e toque em “Continuar”. Na última etapa, um código será enviado para o número cadastrado; insira-o na plataforma e aperte em "Confirmar". Agora, é só aguardar a análise dos dados.

Depois de terminar o cadastro, é necessário aguardar o processo de validação que, segundo a empresa, não tem um prazo estipulado. "Não temos como estimar o retorno entre o tempo de inscrição e tempo de ativação (entrada efetiva do parceiro), porque aqui no Zé trabalhamos com a demanda da região. Ou seja, precisamos que a região esteja em crescimento potencial para acionar um novo parceiro por lá", argumenta Rafael. Após ser aceito, o app oferece um treinamento para o novo ponto de venda.

O que pode reprovar um distribuidor no Zé Delivery? É possível fazer um novo cadastro?

Um novo distribuidor pode ser reprovado caso não cumpra algum dos requisitos mínimos mencionados no primeiro tópico. Por isso, antes de fazer o cadastro, é preciso ter certeza de que o seu estabelecimento se encaixa em todos os itens.

De qualquer forma, caso a reprovação aconteça, o interessado pode buscar se adequar aos requisitos e, então, fazer um novo cadastro. Assim, ele entra na fila de espera para a região novamente e poderá ser efetivado como um parceiro quando houver demanda.

Lojas precisam cumprir pré-requisitos para ser parceiras do Zé Delivery

Como funciona a repartição de lucros? Quais as vantagens de usar o app?

Segundo Rafael, o Zé Delivery se difere de outros apps da categoria por não cobrar taxas sobre as vendas que o próprio parceiro atende. Além disso, há um markup mínimo de 20% para as vendas de produtos Ambev. A plataforma também arca com parte do valor do frete, mas Rafael não especificou qual é a porcentagem do frete assumida pelo Zé Delivery.

Após firmado como parceiro, o ponto de venda terá acesso a alguns benefícios, como a divulgação de seus produtos na plataforma. Além disso, o Zé Delivery também paga incentivos operacionais pela boa qualidade das entregas. "O Zé Delivery é uma oportunidade para que estabelecimentos abram o leque de atuação, se conectando com as tendências do mercado e sem necessidade de investir em soluções tecnológicas próprias", defendeu Rafael.

Com informações de Zé Delivery de bebidas

