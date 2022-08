Como recuperar conta do Google? Guia ensina o que você precisa saber

Recupe a conta do Google por meio do link reservado para resolver esse problema — Foto: Reprodução/Marcela Franco

2 de 4 Recupe a conta do Google por meio do link reservado para resolver esse problema — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Como recuperar conta do Google via e-mail esquecido

Para aqueles que querem recuperar a conta do Google e não se lembram qual foi o endereço de e-mail usado, a solução é digitar o número de telefone vinculado à conta ou ainda informar o e-mail alternativo no local indicado na página de recuperação "https://accounts.google.com/signin/v2/usernamerecovery" (sem aspas). Depois, é preciso informar o nome e sobrenome e tocar em "Próximo".

É possível, por exemplo, revisar quais dispositivos usam a conta. Para isso, em algum aplicativo do Google, toque no ícone da sua conta e vá em "Gerenciar Conta do Google". Depois, no menu, toque em "Segurança". Na seção "Seus dispositivos", toque em "Gerenciar todos os dispositivos" e verifique se há algum aparelho não reconhecido entrou na sua conta. Caso encontre, toque no dispositivo em questão e, depois, selecione a opção "Não reconhece algo?". Em seguida, vá em "Sair no dispositivo".