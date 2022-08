Como saber quem visitou seu Instagram? Apps grátis prometem mostrar

Saber quem visitou seu perfil no Instagram é o desejo de muitas pessoas. Não há uma ferramenta própria para exibir quem visitou a sua conta na rede social. No entanto, alguns aplicativos grátis, como Reports+ , Qmiran e Visitors Pro, prometem auxiliar os curiosos, já que dizem revelar quais foram as pessoas que visitaram um perfil para conferir as publicações de fotos e vídeos. Com opções disponíveis tanto para Android quando para iPhone ( iOS ), esses apps gratuitos são uma maneira de saber quem está visitando o seu perfil no Instagram.

1 de 5 Conheça alguns aplicativos que permitem saber quem visitou seu perfil no Instagram — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo Conheça alguns aplicativos que permitem saber quem visitou seu perfil no Instagram — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo

A lista abaixo reúne mais informações dos aplicativos que prometem revelar detalhes sobre as visitas a um perfil do Instagram. Saiba em quais plataformas eles estão disponíveis e conheça os principais recursos e funcionalidades. Vale ressaltar que é preciso ter cuidado ao informar as credenciais de login para acessar esses apps, já que eles podem apresentar riscos de segurança.

O Reports+ é um aplicativo para ver quem visitou seu perfil no Instagram. Ele está disponível para Android e iPhone e pode ser baixado gratuitamente. Para utilizá-lo, o usuário deve informar seu login e senha do Instagram e entrar na conta. Na opção gratuita, o aplicativo mostra os 20 visitantes mais recentes do perfil, porém, para identificar cada uma das pessoas, é necessário assistir a um vídeo de propaganda.

2 de 5 Como ver quem visitou seu perfil no Instagram com o aplicativo Reports+ — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como ver quem visitou seu perfil no Instagram com o aplicativo Reports+ — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

O app também mostra quantos seguidores foram ganhados, quantos foram perdidos, quais usuários não seguem de volta e quais perfis te seguem mas não são seguidos por você. O Reports+ ainda conta com vários recursos disponíveis apenas nos planos pagos, como a possibilidade de ver stories anonimamente, saber quais usuários bloquearam o perfil, assim como ter acesso à lista de visitantes sem propaganda.

2. Qmiran

3 de 5 Como ver quem visitou o perfil do Instagram com o aplicativo Qmiran — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Como ver quem visitou o perfil do Instagram com o aplicativo Qmiran — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

O Qmiran é outra opção de aplicativo para quem deseja saber quais visitas recebeu no perfil do Instagram. O app pode ser baixado de forma gratuita e está disponível somente para usuários do sistema Android. Também é necessário informar login e senha da conta do Instagram para conseguir usar o app.

Entre as funcionalidades, está a exibição das estatísticas do perfil, na qual o usuário pode saber quem visitou a sua página para conferir as publicações e quando fez isso. O aplicativo ainda possui outros recursos, como notificações caso o perfil seja bloqueado ou deixado de seguir por algum usuário do Instagram, ranking com as publicações que mais fizeram sucesso e fotos ordenadas por curtidas ou comentários.

3. Visitors Pro

4 de 5 Com o Visitors Pro, é possível saber quem visitou seu perfil no Instagram — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Com o Visitors Pro, é possível saber quem visitou seu perfil no Instagram — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Mais uma alternativa para saber quem visitou um perfil do Instagram é o Visitors Pro, aplicativo disponível apenas para usuários do iPhone ou iPad, no sistema iOS. Assim como os outros apps citados acima, para usá-lo, é necessário informar login e senha e entrar na conta da rede social.

Com o Visitors Pro, é possível saber quem visitou seu perfil no Instagram, bem como analisar as ações dos seguidores, como quais foram as publicações que eles curtiram e comentaram. O aplicativo ainda possui outras ferramentas, como a possibilidade de conferir quais são os seguidores mais ativos da conta.

Cuidados com a segurança

É importante ressaltar que existem riscos de segurança ao compartilhar credenciais de login da conta do Instagram com aplicativos que oferecem esse tipo de serviço. Isso porque os dados pessoais e senhas podem ser roubados e utilizados para outros fins, como golpes.

5 de 5 Cuidados ao utilizar aplicativos que prometem exibir quem visitou um perfil do Instagram — Foto: Reprodução/Unsplash Cuidados ao utilizar aplicativos que prometem exibir quem visitou um perfil do Instagram — Foto: Reprodução/Unsplash

Além disso, de acordo com os termos de uso do Instagram, os usuários não podem fazer algo que interfira ou afete a operação pretendida do serviço. Isso inclui criar contas ou coletar informações de modo automatizado sem a permissão do Instagram.

As diretrizes da rede social também incluem promover interações sinceras e significativas. Ou seja, o Instagram pede para que os usuários evitem conseguir curtidas, seguidores ou compartilhamentos de forma artificial, assim como publicar comentários ou conteúdos repetitivos. Vale dizer que os usuários que violarem as regras do Instagram podem ter suas contas suspensas temporariamente ou até mesmo excluídas.

