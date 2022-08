Como transferir ingresso do Rock in Rio? Tire suas principais dúvidas

Os ingressos para o festival Rock in Rio 2022 serão totalmente digitais, e usuários deverão usar o próprio smartphone para poder entrar no evento. Por isso, é necessário baixar o passe a partir do site "www.ingresso.com" (sem aspas) e salvá-lo no aplicativo de carteira de celulares Android ou iPhone ( iOS ). Caso necessário, os ingressos ainda podem ser transferidos para outros usuários. Vale lembrar que não será permitido usar prints ou QR Codes impressos para conseguir acesso. Veja, a seguir, como baixar ou transferir o ingresso pelo celular.

1 de 2 Confira como baixar o ingresso do Rock in Rio no celular Android ou iPhone (iOS) — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Confira como baixar o ingresso do Rock in Rio no celular Android ou iPhone (iOS) — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Como baixar o ingresso no meu celular?

O ingresso do Rock in Rio poderá ser baixado no celular Android ou no iPhone (iOS) e ficará disponível no app Carteira. O procedimento para fazer o download do item é bastante similar em ambos os sistemas operacionais e, para começar, é necessário acessar o site "www.ingresso.com" (sem aspas) a partir do navegador do celular que será levado ao evento.

Em seguida, o usuário deve acessar a sua conta e ir até a aba "Rock in Rio" para visualizar a compra do ingresso. Para continuar, basta selecionar o ingresso desejado e, depois, tocar no botão "Salvar no Smartphone". Na próxima página, preencha os dados conforme solicitado e aceite os termos de privacidade da plataforma. Em seguida, pressione sobre o botão "Adicionar à Carteira". Feito isso, o ingresso ficará disponível no app "Carteira", no iPhone, ou no "Carteira do Google", no Android.

2 de 2 Acesse o site "www.ingresso.com" (sem aspas) no celular para iniciar o download do passe do Rock in Rio — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse o site "www.ingresso.com" (sem aspas) no celular para iniciar o download do passe do Rock in Rio — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como transferir ingresso do Rock in Rio pelo celular?

O comprador do ingresso pode transferi-lo para um amigo ou familiar, mas o procedimento precisa ser feito até um dia antes da data do evento. Transferências de ingressos realizadas no próprio dia não serão aceitas, e, caso isso ocorra, o passe vai ser devolvido para a conta do comprador.

Para enviá-lo a outra pessoa, é preciso acessar o site "www.ingresso.com" (sem aspas), fazer o login e tocar sobre a aba "Rock in Rio", em que será possível visualizar os ingressos disponíveis. Então, pressione sobre o passe desejado e, em seguida, selecione a opção "Transferir". Para continuar, é necessário informar o e-mail do destinatário dos ingressos e, quando a transação for concluída, um código será gerado. Após recebê-lo, repasse-o para a pessoa destinada.

Assim que o passe for enviado, o destinatário deverá acessar o site "www.ingresso.com" (sem aspas) e entrar na sua conta com o mesmo e-mail informado ao comprador. Em seguida, ele deve acessar a aba "Rock in Rio" para checar o ingresso enviado, e poderá aceitar ou recusá-lo. Ao aceitar, é necessário informar o código gerado ao final da transação para concluir o recebimento. Depois disso, será possível baixar o ingresso e adicioná-lo na Carteira do smartphone, como explicado no tópico anterior.

No dia, como usar? É via QR Code?

Usuários de celulares compatíveis com a tecnologia NFC poderão apenas aproximá-lo da catraca para liberar o acesso ao festival. No entanto, quem não tiver um smartphone compatível com o recurso poderá usar o leitor de QR Code presente na lateral das catracas para entrar nas instalações do evento. Cada ingresso permitirá um único acesso ao festival, e ingressos impressos e prints de QR Codes não serão válidos - por questões de segurança, só será permitido o uso dos passes armazenados no app Carteira do dispositivo.

Com informações de Ingresso.com

Veja também: 7 funções que seu celular tem e você não conhece!