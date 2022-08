Como usar o Canva? Veja 11 dicas e tutoriais que você precisa aprender

O Canva é um dos editores mais populares da Internet. Disponível na versão web e em formato de aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ), o software permite fazer apresentações de slides, criar um logo ou marca d'água e tirar o fundo de uma imagem. Apesar de a plataforma também oferecer uma versão paga, o Canva Pro , que custa R$ 289,90 no plano anual ou R$ 34,90 no mensal, é possível fazer bom uso da versão grátis, que conta com diversos templates e recursos. Pensando nisso, o TechTudo separou 11 dicas e tutoriais do Canva que você precisa conhecer.

1 de 12 Canva oferece diversas ferramentas para manipular imagens — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Canva oferece diversas ferramentas para manipular imagens — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Como enviar um arquivo zip criado no Canva para o Storie do Instagram? Veja no Fórum do TechTudo

1. Como fazer slides no Canva

O Canva é muito utilizado para montar slides, oferecendo diversos modelos prontos para facilitar a edição. Após entrar na página inicial do editor e fazer login, o usuário pode selecionar "Apresentações" para criar slides de maneira intuitiva. A partir de então, é possível acessar as funcionalidades da barra lateral para escolher e editar os templates, mudando a paleta de cores da apresentação, as imagens de fundo e outros aspectos de texto, como tipos e tamanhos de fontes e espaçamento.

2 de 12 Canva disponibiliza diferentes modelos de apresentação de slides — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Canva disponibiliza diferentes modelos de apresentação de slides — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Ainda no menu do canto esquerdo, o usuário pode adicionar figuras e ícones disponíveis. Para criar mais slides, basta ir em "Adicionar nova página", logo abaixo da apresentação. Assim que estiver pronto, o projeto pode ser baixado selecionando o botão "Compartilhar". Também é possível clicar em "Iniciar apresentação" para ver como os slides ficam em tela cheia.

2. Como fazer marca d'água no Canva

A plataforma também oferece recursos grátis para marcar imagens com uma identificação própria, o que permite ao usuário adicionar a marca d'água criada em outros projetos. Para isso, basta ir em "Criar um design", no canto superior direito da página inicial, e escolher a opção "Logotipo". Então, com a página em branco, basta ir na opção "Texto", no menu da esquerda, e digitar o que será exposto na marca d'água. Há também a possibilidade de adicionar um ícone ao selecionar "Elementos". Se preferir, o usuário pode customizar um dos templates exibidos na lateral esquerda.

3 de 12 É possível personalizar uma marca d'água no Canva — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos É possível personalizar uma marca d'água no Canva — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Finalizada a edição, você deve baixar a imagem. Para adicioná-la em outro projeto do Canva, basta clicar na opção "Uploads", seguida de "Fazer upload", na barra da esquerda. Então, é necessário encontrar o logotipo criado e adicioná-lo à página. Depois disso, selecione a imagem e clique no ícone de transparência, no canto superior direito. Com isso, você consegue diminuir a transparência e, assim, exibir sua marca d'água.

3. Como criar logo no Canva

Para projetos pessoais, marcas ou empresas, o Canva oferece ferramentas para a criação de um logotipo próprio. É possível usar os modelos prontos da plataforma e editá-los, em processo semelhante ao feito na criação da marca d'água, ou começar do zero com o editor, usando ícones disponibilizados pelo aplicativo e adicionando outras imagens e textos. Mesmo partindo dos templates oferecidos pela aplicação, é possível usar a criatividade e desenvolver um design com a sua cara.

4 de 12 Criar um logotipo no Canva é intuitivo — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Criar um logotipo no Canva é intuitivo — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Ao escolher um modelo do Canva, as ferramentas de edição são intuitivas e iguais às disponíveis para criar uma apresentação de slides. Ou seja, para fazer um logotipo, o usuário pode adicionar imagens, ícones e formatos, além de mudar cores de fundo, manipular tamanho de texto e escolher diferentes modelos de fontes.

4. Como fazer carrossel no Canva

Outra recurso disponível no Canva é a criação de carrosséis para o Instagram. Ao selecionar "Criar um design", o usuário pode informar a resolução de 1080x1080 pixels, própria para posts do feed na rede social, e adicionar páginas ao projeto. Ao fazer a colagem e baixar o arquivo, será criada uma pasta com as imagens, bastando selecioná-las na hora de fazer um carrossel no Instagram.

5 de 12 O Canva tem modelos próprios para post de Instagram para fazer carrossel — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos O Canva tem modelos próprios para post de Instagram para fazer carrossel — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

A plataforma ainda permite personalizar o carrossel de outra forma, criando um design com tamanho específico e multiplicando o número de páginas do projeto pela quantidade de fotos a serem publicadas no Instagram. Nesse caso, o usuário deve clicar em "Arquivo", selecionar as opções "Mostrar guias" e "Mostrar réguas", arrastar a régua na lateral esquerda para o centro da tela para visualizar uma guia e posicionar uma guia a cada 1080 pixels. Dessa forma, é possível criar artes que se complementam, dando uma sensação de continuidade ao rolar para o lado.

5. Como editar vídeo no Canva

Além de criar imagens, o Canva também permite editar vídeos. A plataforma oferece modelos editáveis de artes com vídeos de estilos variados, que podem ser compartilhados por meio de um link ou baixados para o PC. Na página inicial, ao clicar em "Vídeo" no menu abaixo da barra de pesquisa, o aplicativo mostrará as opções de produções que podem ser editadas, como vídeos especificamente para Facebook, YouTube ou Reels do Instagram.

6 de 12 O Canva conta com várias ferramentas de edição de vídeo — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos O Canva conta com várias ferramentas de edição de vídeo — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Assim como na edição de imagens, a manipulação dos vídeos pelo Canva oferece a possibilidade de adicionar ou remover ícones, figuras, mudar a paleta de cores, editar texto e fazer upload de arquivos para complementar a produção. A duração do conteúdo pode ser vista na barra inferior, e ainda é permitido adicionar transições entre diferentes vídeos criados na plataforma no mesmo projeto.

6. Como tirar fundo de imagem no Canva

Remover o fundo de uma imagem é uma tarefa simples com o Canva. O editor conta com uma ferramenta que faz o processo de forma automática e permite aos usuários salvar o arquivo em formato PNG, que já tem fundo transparente. Entretanto, apesar de ser um procedimento intuitivo e rápido, ele só está disponível para usuários que assinam o Canva Pro.

7 de 12 Para tirar o fundo da imagem é necessário ter o plano Canva Pro — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Para tirar o fundo da imagem é necessário ter o plano Canva Pro — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Tendo um plano pago, o usuário deve ir em "Criar um design" e selecionar a opção "Editar foto". Nela, basta fazer o upload da imagem desejada e clicar em "Removedor de Fundo". O processo será feito automaticamente e deixará o arquivo novo pronto para ser baixado. Quem tentar fazer o mesmo e não tiver o Canva Pro verá um ícone de coroa ao lado da ferramenta e, ao clicar, será redirecionado para a página de compra do plano.

7. Como agrupar no Canva

O Canva também permite formar grupos com diferentes elementos nos templates, o que pode facilitar a edição de um projeto. Com a ferramenta de agrupar, é possível mover, redimensionar ou multiplicar várias imagens, ícones ou caixas de texto ao mesmo tempo. Para isso, basta escolher os elementos que deseja unir, clicando e arrastando o botão do mouse, ou segurando a tecla "Shift" e clicando sobre eles. Então, na barra acima da imagem, selecione a opção "Agrupar".

8 de 12 Editor de imagem do Canva permite agrupar diferentes elementos — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Editor de imagem do Canva permite agrupar diferentes elementos — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Com os elementos unidos, é possível fazer uma edição conjunta sobre eles, como aumentar de tamanho, além de alinhá-los em camadas iguais. Para isso, com o agrupamento feito, basta ir em "Posição" na barra de ferramentas e selecionar "Para frente" ou "Para trás". Se quiser desfazer a união dos elementos, é só clicar em "Desagrupar", na mesma barra.

8. Como colocar link no Canva

Em apresentações ou demais imagens, o Canva permite adicionar links clicáveis em elementos para redirecionar os leitores para outra página da web. O procedimento é simples: basta selecionar uma frase ou imagem e clicar sobre os três pontos na barra de menu superior, que mostrará mais ferramentas. Em seguida, selecione aa opção de corrente para inserir a URL desejada.

9 de 12 Canva permite adicionar links em elementos da imagem para redirecionar o usuário — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Canva permite adicionar links em elementos da imagem para redirecionar o usuário — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Com isso, além de conseguir redirecionar os leitores para uma página externa, o usuário também pode orientar quem clicar no elemento para outro slide da apresentação ou outra arte que tenha feito no Canva. Vale lembrar que, para tornar o link clicável, é preciso salvar o arquivo em formato PDF.

9. Como fazer degradê no Canva

O Canva também permite que o usuário deixe a parte de trás do projeto em degradê. Para isso, ao criar um novo design ou começar a partir de um modelo pronto, acesse a aba de "Elementos" na barra lateral esquerda e pesquise por "Gradient that fades to transparency". Nos resultados aparecerão opções de imagens com degradê.

10 de 12 Use modelos do Canda para criar um fundo degradê — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Use modelos do Canda para criar um fundo degradê — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Após escolher a imagem, o usuário pode adicioná-la à página e editar suas dimensões com o mouse para manipular o nível de nuance das cores. Além disso, também é possível mudar a paleta; basta selecionar a imagem e ir nos quadrados no canto superior esquerdo, que indicam as cores usadas no degradê.

10. Como deixar a foto redonda no Canva

Outra opção de edição de imagem no Canva é deixar uma foto redonda. Simples, o procedimento é útil para recortar a imagem para o perfil de redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Para fazer isso, crie um novo design e, na barra lateral, selecione "Elementos". Então, vá em "Quadro". Você verá diferentes formatos à disposição; basta selecionar o redondo.

11 de 12 Ferramenta do Canva permite "arredondar" a foto desejada — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Ferramenta do Canva permite "arredondar" a foto desejada — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Depois, vá até a opção de "Uploads" e suba a imagem que desejar. Com o carregamento concluído, é só arrastá-la para o quadro redondo para que ela fique "dentro" do formato circular. Caso queira reposicionar a foto, clique duas vezes sobre ela e ajuste-a. Depois desse processo, o usuário pode usar a dica de deixar o fundo transparente, caso seja assinante Pro, para facilitar o upload no perfil de alguma rede social.

11. Como fazer tabela no Canva

Também é possível criar tabelas no Canva. A plataforma conta com diversos modelos editáveis e permite alterar todos os elementos da tabela, mudando fundos, adicionando textos e redefinindo cores. Para isso, o usuário deve buscar na barra de pesquisa da tela inicial por "Tabela", ação que mostrará mais de 8.800 templates editáveis. Basta clicar em um deles para começar.

12 de 12 Canva conta com mais de oito mil templates de tabelas para edição — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Canva conta com mais de oito mil templates de tabelas para edição — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

A partir de então, o processo de edição padrão da plataforma é aberto, assim como na personalização de imagens e apresentações. É possível adicionar imagens, vídeos, ícones e até mesmo montar uma tabela com várias páginas, criando uma agenda ou um planner.

O Canva Pro dá acesso a recursos como templates e elementos gráficos exclusivos, removedor de fundo e planejador de conteúdo para redes sociais. É possível testar o plano premium por 30 dias grátis. Depois desse período, é cobrado o valor de R$ 24,15 mensais.

Veja também: saiba tudo sobre o Canva

Canva: saiba tudo sobre o aplicativo de edição