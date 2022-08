Conheça 10 jogos grátis para curtir com amigos em consoles

Jogos gratuitos, ou free-to-play (F2P), existem nos mais diversos gêneros para consoles — desde aventuras cooperativas até games onde a competição é o centro da premissa. Jogos como Fall Guys , Fortnite e Multiversus são exemplos recentes de grande sucesso, já que oferecem uma ótima pedida de diversão para aproveitar entre amigos e são todos de graça. Além desses, nas lojas digitais do Xbox One , Xbox Series X / S , PlayStation ( PS4 e PS5 ) e Nintendo Switch , há uma grande variedade de títulos para os mais diversos gostos que podem ser baixados e instalados sem nenhum tipo de custo.

Para ajudar a promover jogatinas acessíveis, o TechTudo fez uma lista com 10 games populares, gratuitos e com grande potencial de diversão que podem ser encontrados em versões para esses consoles. Confira!

1 de 11 Dauntless é um RPG grátis indicado para quem curte a série Monster Hunter — Foto: Divulgação/Phoenix Labs Dauntless é um RPG grátis indicado para quem curte a série Monster Hunter — Foto: Divulgação/Phoenix Labs

Fall Guys – PS4, PS5, XO, XBSX/S, SW e PC

Fall Guys fez um enorme sucesso quando foi lançado — primeiro no PS4, quando foi disponibilizado direto na PS Plus e depois quando ganhou mais versões para outras plataformas. Inicialmente ele era um game pago, mas se tornou gratuito em 2022, o que ajudou a aumentar sua popularidade. Produzido pelo estúdio Mediatonic e hoje parte da Epic Games, o game é uma espécie de battle royale com gincanas.

A premissa é simples: controle seu personagem, o Fall Guy, e tente atravessar o cenário cheio de obstáculos para chegar em primeiro. Vários outros jogadores vão tentar te atrapalhar ao mesmo tempo e só um será o grande vencedor. Nem sempre tudo depende apenas da sua habilidade, já que os estágios são repletos de desafios que vão tentar te jogar para fora sempre que possível. Apesar da fofura, algumas fases do game podem ser bastante desafiadoras.

Rocket League – PS4, XO, SW e PC

Desenvolvido pela Psyonix, Rocket League é mais um caso de game popular que se tornou gratuito e aumentou seu público depois disso. O jogo é um futebol de carros, basicamente. Equipes de até três participantes para cada lado disputam a posse de bola e também tentam marcar a maior quantidade de gols dentro do tempo de cada partida.

No jogo, é possível personalizar seus veículos, escolher vários modelos e até participar de campeonatos. O título é um dos mais divertidos dos multiplayers gratuitos, até por conta da premissa, que não é muito comum mesmo quando comparada a outros jogos grátis.

MultiVersus – PS4, PS5, XO, XBSX/S e PC

MultiVersus é um dos exemplos mais recentes da lista. O jogo mistura luta e ação, no melhor estilo Super Smash Bros. No game estão presentes personagens e lutadores de vários universos do grupo Warner Bros, incluindo figuras que vieram de filmes, desenhos, seriados e até outros jogos. É possível jogar com Batman, Arlequina, Finn, Jake, Arya Stark, Steven Universo, Salsicha, entre vários outros. A ideia é que, com o tempo, o game seja atualizado com mais personagens e o elenco não pare de crescer nunca. Os combates são rápidos e cada personagem possui seus ataques e golpes específicos – e é possível jogar em equipes ou sozinho.

Por ser gratuito, MultiVersus oferece personagens pagos. Alguns ficam grátis de forma pontual, para que os jogadores possam testar, por exemplo. Mas, para ter o acesso permanente, é preciso comprar. O lado bom é que é possível fazer isso sem gastar dinheiro real; apenas com moedas obtidas ao longo das partidas, o que facilita a vida de quem quiser colecionar todos.

Fortnite – PS4, PS5, XO, XBSX/S, SW e PC

Carro-chefe da Epic Games, Fortnite é um dos Battle Royales mais populares do momento. O jogo se passa em uma ilha onde 100 participantes precisam disputar a sobrevivência e eliminar uns aos outros. No modo padrão, somente um sai como vencedor, mas também é possível jogar em equipes e em mapas variados, de acordo com a disponibilidade.

Um dos pontos mais divertidos de Fortnite está na personalização. A loja do jogo sempre oferece trajes de vários personagens famosos. Há skins icônicas do cinema, como Alien e Exterminador do Futuro, além de figuras de seriados, livros e quadrinhos. Entre os heróis, há muita oferta da Marvel e DC, entre Homem-Aranha, Batman, Superman e Capitão América, além de personagens originais para quem quiser comprar.

Call of Duty: Warzone – PS4, PS5, XBO, XBSX/S e PC

Outro poderoso representante do gênero de Battle Royale no mercado, Call of Duty: Warzone nasceu como um modo multiplayer dos jogos mais recentes da série de FPS. Contudo, o game fez tanto sucesso que se tornou um produto em separado e hoje é um dos focos de desenvolvimento e divulgação da Activision.

Em Call of Duty: Warzone, as regras são as mesmas de qualquer outro do estilo Battle Royale —combates entre vários jogadores onde apenas um deles (ou uma equipe) pode sair vitorioso. O game também tem alta personalização e já contou com personagens famosos, além dos equipamentos. Como os demais jogos da saga, esse é um jogo focado na ação frenética e em primeira pessoa.

Genshin Impact – PS4, PS5, PC, And e iOS

Genshin Impact é um RPG em terceira pessoa fortemente influenciado pela franquia Zelda e que tem um vasto mundo aberto para exploração. A história envolve lendas do mundo e criaturas mágicas, mas o combate é o prato cheio da experiência. Os embates são em tempo real e usam habilidades dos personagens, como magia e ataques à distância. O jogo permite montar equipes de heróis e alternar entre eles durante a ação, em tempo real.

Esse é um game gratuito que está disponível para poucas plataformas — quanto aos consoles, o game apenas pode ser aproveitado por donos de PlayStation, mas também é possível jogar no PC e em dispositivos Android e iPhone (iOS). Genshin Impact também tem uma ideia de multiplayer distinta, já que seu foco é na exploração para um usuário e o componente online é secundário. Isso não impede, porém, que ele seja divertido e também sirva para aproveitar com os amigos.

Brawlhalla – PS4, XO, SW, PC, And e iOS

Brawlhalla é produção da Ubisoft e, assim como MultiVersus, também é um título que se inspira em Super Smash Bros. na jogabilidade. Ou seja, é um game de luta, mas com foco em ação, apresentando combates em tempo real com vários personagens ao mesmo tempo em uma plataforma. Vence quem for o último a cair da arena.

Brawlhalla é um game fácil de aproveitar, já que conta com uma curva de aprendizado bem simples e intuitiva. Há vários personagens originais, além de outros oriundos de games da própria Ubisoft. O jogo permite que até oito participantes se juntem em uma mesma batalha, seja livre para todo mundo ou em equipes, e apresenta um estilo gráfico 2D.

Dauntless – PS4, XBO, SW e PC

Dauntless tem produção do Phoenix Labs, mas também está sob o comando da Epic Games. Além de ser gratuito, o game tem uma proposta bem interessante: a caçada cooperativa a monstros gigantescos e perigosos, como acontece na série Monster Hunter, da Capcom. Isso é ótimo, pois se torna uma opção gratuita e acessível para quem quer jogar algo no estilo. O multiplayer permite até quatro participantes em combates.

A premissa envolve um mundo dominado por monstros e o jogador é um caçador que precisa participar de missões para combatê-los. Monstros abatidos rendem espólios, que por sua vez, servem para criação de armaduras, armas e outros itens que vão te ajudar ao longo da jornada. É um “game infinito”, sempre atualizado com muito conteúdo.

Path of Exile – PS4, XBO e PC

Enquanto Dauntless é uma opção gratuita para quem busca jogar Monster Hunter, Path of Exile pode ser o ideal para aqueles que buscam uma alternativa a Diablo. O jogo de RPG e ação da Grindin Gear Games tem formato clássico da exploração, combates e evolução ao estilo do título da Blizzard, mas sobra bastante espaço para que ele também tenha muita personalidade a oferecer para seus jogadores.

Por se tratar de um MMO, ou seja, jogo de multiplayer passivo, a jornada no game é praticamente infinita. O mundo medieval de Path of Exile pode ser jogado com visão isométrica e há uma série de classes de personagens, entre magos e guerreiros, para o jogador escolher. O game ainda conta com muitas opções de personalização.

Super Bomberman R Online – PS4, XBOS, SW e PC

Super Bomberman R Online é uma ótima opção gratuita para aproveitar com amigos nos consoles e relembrar os tempos do Super Nintendo, quando este era considerado um dos melhores multiplayer para jogar em um mesmo aparelho. A versão Super Bomberman R Online suporta até 64 jogadores.

A boa notícia é que, ne versão mais atual, jogar em conjunto ficou mais fácil: é possível jogar com pessoas do mundo todo em partidas frenéticas e online. A regra continua a mesma: colocar bombas no cenário para explodir seus adversários e fugir sempre que possível de bombas de terceiros. O único problema é que, para criar uma sala exclusiva, um dos usuários precisa pagar pelo passe de temporada. Mas isso não impede que outros entrem de graça para aproveitar, via convite.

