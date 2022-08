CS:GO faz 10 anos; veja 7 motivos para o jogo ser sucesso até hoje

2 de 9 Pistola é um dos ícones de CS:GO (Foto: Reprodução/Murilo Molina) — Foto: TechTudo Pistola é um dos ícones de CS:GO (Foto: Reprodução/Murilo Molina) — Foto: TechTudo

👉 Como posso deixar meu computador melhor para jogar CS:GO? Veja no Fórum do TechTudo

1. Tradição nos esports

3 de 9 Counter-Strike: o CS 1.6 alegrou lan houses e iniciou o caminho de sucesso da franquia nos esports, herdado pelo CS:GO — Foto: Divulgação/Valve Counter-Strike: o CS 1.6 alegrou lan houses e iniciou o caminho de sucesso da franquia nos esports, herdado pelo CS:GO — Foto: Divulgação/Valve

Segundo o Esports Earnings, CS:GO é o segundo game que mais premiou nos esports. Grande parte da popularidade se deve à tradição herdada pelos jogos anteriores da franquia. O primeiro Counter-Strike foi lançado em 1999, um tempo em que as lan houses estavam em alta e a Internet começava a se tornar algo popular no Brasil.

Isso fez com que muitos jogadores de Counter-Strike criassem um vínculo emocional com o game, o que serviu como base para a criação de uma sólida comunidade de jogadores. Daí em diante, vieram os primeiros torneios. Enquanto muitos jogos como Quake e World of Warcraft perderam os holofotes com o tempo, com CS ocorreu justamente o contrário.

2. Gameplay simples

4 de 9 Counter-Strike: Global Offensive, ou apenas CS:GO, ainda é um dos games de tiro de maior sucesso da loja digital Steam — Foto: Reprodução/Steam Counter-Strike: Global Offensive, ou apenas CS:GO, ainda é um dos games de tiro de maior sucesso da loja digital Steam — Foto: Reprodução/Steam

CS:GO se vale de uma ideia simples: um time de terroristas enfrenta um time de contraterroristas. Ganha quem vencer mais rounds, seja detonando ou desarmando a bomba, ou eliminando os inimigos.

A premissa sem complicações facilita a compreensão do game. O ritmo de uma partida de CS:GO, embora muitas vezes intenso, é menos frenético e confuso do que em outros jogos, fazendo com que as pessoas ao invés de se sentirem "intimidadas" ou confusas, tenham mais curiosidade pelo jogo.

3. Acessível financeiramente

5 de 9 Counter-Strike: Global Offensive mesmo sendo um jogo bonito, não é pesado para rodar no PC — Foto: Reprodução/Steam Counter-Strike: Global Offensive mesmo sendo um jogo bonito, não é pesado para rodar no PC — Foto: Reprodução/Steam

O game da Valve nunca esteve entre os FPS mais caros, mas quando se tornou grátis para jogar a quantidade de jogadores simultâneos saltou de 500 mil para 700 mil. Além disso, não é necessário ter um computador muito potente para rodar CS:GO.

4. Mercado de apostas

6 de 9 A betWay é um site onde é possível apostar em jogos de CS:GO; empresa já fez parceria com times como G2 e MIBR — Foto: Divulgação/betWay A betWay é um site onde é possível apostar em jogos de CS:GO; empresa já fez parceria com times como G2 e MIBR — Foto: Divulgação/betWay

Segundo informações do PR Newswire, o mercado de apostas nos esports alcançará US$ 13 bilhões (R$ 67,5 bilhões) em 2025. Grande parte disso se deve ao CS:GO que, a exemplo de esportes tradicionais, também movimenta o setor de apostas. O formato do jogo da Valve (duas equipes com critérios bem definidos de vencedores e perdedores) facilita o interessa do público pelas apostas nas partidas.

5. O famoso sistema de skins

7 de 9 Stat Trak M4A4 é uma das skins mais raras de CS:GO — Foto: Reprodução/Valve Stat Trak M4A4 é uma das skins mais raras de CS:GO — Foto: Reprodução/Valve

6. O "jogo dentro do jogo"

8 de 9 O sistema de economia torna CS:GO num jogo desafiador de masterizar, criando combates intensos e empolgantes — Foto: Divulgação/Steam O sistema de economia torna CS:GO num jogo desafiador de masterizar, criando combates intensos e empolgantes — Foto: Divulgação/Steam

Se, por um lado, CS:GO é um jogo simples para o espectador entender e desfrutar de uma partida, para o jogador ele não se resume a tiroteios e a quem tem a melhor mira. Para vencer uma partida no FPS da Valve é necessário masterizar a sua função no time e aprender a lidar com o sistema de economia.

Isso inclui planejar a longo prazo e até mesmo sacrificar rounds (eco), sempre pensando cada decisão na hora de comprar uma arma ou equipamento. O sistema de economia cria estratégias que empolgam os fãs, tornando um game fácil de assistir, mas difícil de masterizar, o que resulta em uma competição ainda mais acirrada.

7. Uma comunidade ativa

9 de 9 Gaules é um dos streamers mais assistidos do mundo na Twitch — Foto: Reprodução/Twitter Gaules é um dos streamers mais assistidos do mundo na Twitch — Foto: Reprodução/Twitter

CS:GO tem uma comunidade ativa não somente pela organização de torneios mundiais e cenas competitivas locais. Jogadores e espectadores também "frequentam" locais como a Twitch, em canais de streamers famosos como Gaules, Felipe "Bt0" e Luca "Luken" Nadotti. O público também interage em canais de vídeos do YouTube, fóruns de sites como HLTV, e plataformas como Gamers Club, engajando diariamente em assuntos relacionados ao CS:GO.