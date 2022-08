Dia do Gamer: 6 jogos de PS5 e Xbox Series X/S com desconto de até R$ 205

Jogos para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series S e Xbox Series X estão mais baratos na Semana Gamer na Amazon em comemoração ao Dia do Gamer. Os games de mídia física podem ser interessantes para usuários que precisam economizar espaço de armazenamento no console e para emprestar aos amigos ou trocar por outros títulos depois de zerar a campanha. O jogo Dark Alliance, do Dungeons & Dragons, por exemplo, promete agradar os fãs de RPGs e aparece com 60% de desconto. Ele tem preço original de R$ 249, mas pode ser adquirido por R$ 9 9 no evento de ofertas.

1 de 7 Uncharted 4: A Thief's End — Foto: TechTudo Uncharted 4: A Thief's End — Foto: TechTudo

Jogos de Xbox One rodam no Xbox One S? Descubra no Fórum TechTudo

1. Dungeons & Dragons - Dark Alliance — de R$ 249 por R$ 99

A franquia de Dungeons and Dragons foi criada em 1974 e ficou conhecida no Brasil por conta do desenho Caverna do Dragão, que é baseado na história do game. Em Dark Alliance, o jogador terá de escolher um dos quatro heróis, sendo que cada um possui habilidades diferentes.Nesta edição, é possível se unir com até três amigos no modo cooperativo para batalhar na terra de Icewind Dale enquanto defende sua terra natal de exércitos de monstros abomináveis.

Além disso, ao escolher um dos quatro heróis, o usuário inicia o game com um próprio estilo de jogo único e habilidades personalizáveis. O título para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One é vendido originalmente por R$ 249 está disponível com 60% de desconto na Amazon e ficando disponível por R$ 99 no evento de promoções, redução de R$ 150.

Prós: RPG popular

RPG popular Contras: relatos de bugs no jogo

2 de 7 Em Dungeons & Dragons: Dark Alliance é possível jogar sozinho enquanto alterna entre os guerreiros ou em multiplayer — Foto: Reprodução/Steam Em Dungeons & Dragons: Dark Alliance é possível jogar sozinho enquanto alterna entre os guerreiros ou em multiplayer — Foto: Reprodução/Steam

Outriders é um RPG de ação em terceira pessoa publicado pela Square Enix e desenvolvido pela People Can Fly, empresa responsável por Bulletstorm e Gears of War: Judgement. O formato de tiro em terceira pessoa com elementos de RPG permite o player explorar o novo mundo de Enoch, em que os humanos tentam colonizar. Situado no ano de 2159, seu avatar é o último Outrider, uma força de elite, que permaneceu décadas congelado e ao despertar, descobre ter poderes especiais. Após desabilitar suas novas habilidades e experiência em combate, o Outrider deve liderar os esforços para vencer os insurgentes e os mutantes, e assegurar a sobrevivência da humanidade.

Ele conta com versões disponíveis para PC, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One e Xbox Series X/S. Na Amazon, ele se encontra com 67% de desconto, ficando disponível por preços que partem de R$ 99. A análise do TechTudo destaca que o jogo é híbrido com classes que recompensam uma abordagem mais agressiva e momentos de exploração em um mundo massivo não apenas em densidade de conteúdo.

Prós: game híbrido com muitos momentos de exploração

game híbrido com muitos momentos de exploração Contras: não há

3 de 7 Outriders não é um "jogo como serviço" e traz início, meio e fim já a partir do seu lançamento — Foto: Divulgação/Square Enix Outriders não é um "jogo como serviço" e traz início, meio e fim já a partir do seu lançamento — Foto: Divulgação/Square Enix

3. Life Is Strange: True Colors — de R$ 299 por R$ 94

Título mais recente da franquia de drama interativo da Dontnod Entertainment, Life is Strange: True Colors traz uma protagonista inédita chamada Alex Chen, que é capaz de enxergar e absorver as emoções das pessoas. Embora considere suas habilidades uma maldição, Alex acaba tendo de recorrer a elas para descobrir a verdade por trás da morte do seu irmão. O jogo segue o padrão dos títulos anteriores, onde as mecânicas de gameplay são voltadas para interagir com os cenários e tomar decisões que afetam o rumo da história.

Desde o primeiro título da série Life is Strange, lançado em 2015, os jogos já retrataram viagens no tempo, telecinese e leitura de mentes. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacaram que a nova edição apresenta uma nova proposta dentro dos temas emocionais que os desenvolvedores da obra sempre tocam. O game está disponível para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. De R$ 299 você pode adquiri-lo por R$ 94 na Amazon por 68% de desconto — redução de R$ 205.

Prós: gráficos

gráficos Contras: não é dividido em episódios

4 de 7 Em Life is Strange: True Colors, Alex utiliza um poder de empatia para se conectar às emoções dos outros personagens — Foto: Reprodução/Steam Em Life is Strange: True Colors, Alex utiliza um poder de empatia para se conectar às emoções dos outros personagens — Foto: Reprodução/Steam

4. Rainbow Six Extraction — de R$ 299 por R$ 89

Rainbow Six Extraction, o novo título da franquia Tom Clancy, lançado em 2022, se passa em um universo alternativo ao de Rainbow Six Siege, mantendo a essência da produção original com seus operadores e armas, mas se comporta mais como uma expansão do que um título independente. Ele é um jogo cooperativo tático de tiro em primeira pessoa para 1 a 3 jogadores. Em Six Extraction, a equipe React precisa encarar o surgimento de obeliscos que saem do chão ao redor do Globo, também conhecidos como os Carapaças. O título para PlayStation 5 (PS5) tem preço original de R$ 299, mas pode ser encontrado por R$ 89 na Semana do Gamer, ou seja 67% de desconto — redução de R$ 200.

Em um novo formato, é possível escolher entre 18 dos agentes Rainbow Six que são adaptados para sobreviver às incursões e cada agente tem um conjunto específico de armas, dispositivos e habilidades para aprender e dominar, aumentando o fator de rejogabilidade e o envolvimento. O jogo, avaliado em 3,8 de 5 estrelas, suporta o cross-play e cross-save entre todas as plataformas. O TechTudo testou o game em janeiro de 2022 e concluiu que ele tem background bem construído e gameplay divertida.

Prós: cross-play entre todas as plataformas

cross-play entre todas as plataformas Contras: gráficos não entregam qualidade equivalente à nova geração de consoles

5 de 7 Rainbow Six Extraction mantém a essência da produção original com seus operadores e armas — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand Rainbow Six Extraction mantém a essência da produção original com seus operadores e armas — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Deathloop é um jogo de tiro em primeira pessoa para o PlayStation 5 (PS5). O título ficou conhecido pelo seu uso criativo de um looping de tempo para criar uma intrincada história repleta de ação. Inclusive, ele recebeu dois prêmios no The Game Awards 2021, incluindo Melhor Direção de Jogo. Escondidos, no entanto, estão alguns segredos deixados pelos desenvolvedores, como easter eggs, entre eles o icônico código 0471. Existem ainda conexões com outros games da produtora Arkane Studios e da Bethesda Softworks, que publica o jogo. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os compradores listaram que o jogo pela diversão e por possuir mais de três finais, sendo desafiador. Ele tem preç original de R$ 299, mas aparece por R$ 119 — desconto de R$ 180.

Em Deathloop, os jogadores podem assumir o papel de Colt. O protagonista vive dentro de uma distorção temporal que faz a enigmática ilha de Blackreef repetir o mesmo dia por toda a eternidade. Sem preocupação com o amanhã, a ilha se tornou morada para uma sociedade decadente que festeja todos os dias, mas esconde comportamentos com a pouca humanidade de quem deixou de enxergar sentido na morte do próximo. O personagem embarca em uma missão para matar oito alvos que mantêm o pesadelo temporal vivo na ilha, os Visionários. Todos eles precisam ser mortos antes que o dia reinicie, tarefa que vai se mostrar particularmente difícil de ser realizada em um único dia.

Prós: mais de um final, easter eggs e representatividade negra

mais de um final, easter eggs e representatividade negra Contras: jogo fácil e gráficos da geração passada

6 de 7 Deathloop é um jogo de tiro em primeira pessoa para o PlayStation 5 — Foto: Divulgação/Steam Deathloop é um jogo de tiro em primeira pessoa para o PlayStation 5 — Foto: Divulgação/Steam

6. Uncharted: Coleção Legado Dos Ladrões — de R$ 249 por R$ 115

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões traz Uncharted: A Thief's End e Uncharted 4: The Lost Legacy, tudo remasterizado exclusivamente para PlayStation 5 (PS5). Na história, você irá acompanhar Nathan e Chloe Frazer em aventuras separadas e como eles são forçados a confrontar o passado e forjar os próprios legados. A coleção completa é comercializado normalmente por R$ 249, mas atualmente é encontrado por R$ 115, ficando R$ 110 mais barato. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, o duo da franquia se destaca pela qualidade gráfica, pelas fases difíceis da jogatina e possibilidade de jogar em 60 FPS. Porém, outros jogadores destacaram que a remasterização não é de fácil vista e acaba decepcionando um pouco.

A Thief's End acontece vários anos após sua última aventura, o caçador de tesouros aposentado Nathan Drake é obrigado a voltar ao mundo dos ladrões. O destino bate à porta dele quando Sam, o irmão que Drake pensava ter morrido, reaparece pedindo ajuda para salvar a própria pele, trazendo a proposta de uma aventura irresistível. Ele, inclusive, venceu mais de 150 prêmios de Jogo do Ano. Já em The Lost Legacy, para recuperar um artefato antigo e tirá-lo das mãos de um guerrilheiro implacável, Chloe Frazer vai precisar da ajuda da famosa mercenária Nadine Ross e desbravar os Gates Ocidentais da Índia, tudo para encontrar a Presa de Ganesha. Em sua maior jornada até agora, Chloe terá de confrontar o passado e decidir o que está disposta a sacrificar para forjar o próprio legado. Nesa fase, a produção apresenta uma mistura exótica de paisagens urbanas, selvas e ruínas ancestrais na costa sudoeste da península indiana.

Prós: possibilidade de jogar em 60FPS

possibilidade de jogar em 60FPS Contras: remasterização não é tão visível para quem jogou no PS4

7 de 7 Uncharted Lost Legacy trouxe os holofotes para Chloe e Nadine — Foto: Divulgação/Sony Uncharted Lost Legacy trouxe os holofotes para Chloe e Nadine — Foto: Divulgação/Sony

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022