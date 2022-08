Dia do Gamer: 7 cadeiras gamer que prometem conforto por longas horas

1 de 8 Veja 7 cadeiras gamer para comprar no Dia do Gamer — Foto: Divulgação/ThunderX3 Veja 7 cadeiras gamer para comprar no Dia do Gamer — Foto: Divulgação/ThunderX3

1. PCYes Mad Racer STI - a partir de R$ 849

A Mad Racer STI é um modelo da marca PCYes que é recomendada para aqueles que buscam custo-benefício na hora de comprar uma cadeira. Revestida em malha de poliuretano acolchoada, ela pode proporcionar conforto para aqueles que passam bastante tempo no PC. O produto é vendido por preços a partir de R$ 849.

É preciso destacar que, diferente da maior parte das cadeiras, esta não dispõe de apoio para cervical e lombar. Ainda neste sentido, ela não oferece a possibilidade de ajustar a altura do apoio de braço. Entretanto, ela permite mudar a altura e reclinar o encosto. A Mad Racer STI suporta até 120 kg. Consumidores da Amazon avaliam a cadeira em 4,5 estrelas. As avaliações destacam a qualidade do material e o conforto, mas algumas mencionam um possível incômodo com a inclinação natural da cadeira.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não acompanha apoio para lombar e cervical ou ajuste para apoio do braço

2 de 8

2. Krait Snake - a partir de R$ 859

A Krait Snake está entre uma das cadeiras mais em conta. Por isso, pode se enquadrar no segmento de consumidores que desejam conforto para a jogatina, mas sem investir cifras que alcancem a casa dos R$ 1 mil. Além de configurar uma opção em conta, ela oferece estilo no acabamento em preto e branco, estilizada com a logo da marca. A cadeira é vendida por cerca de R$ 859.

O revestimento em poliuretano também pode agradar em termos de facilidade na limpeza, uma vez que ele não exige critérios muito elaborados para isso, segundo a fabricante. Outro fator de destaque fica por conta da espuma de alta densidade, que confere altura e pode se reverter em conforto para usuários. A cadeira conta com apoio para pescoço e lombar, além de ajuste no apoio para os braços. Reclinável, ela usa uma base reforçada com rodízios de borracha para conferir maior estabilidade. Avaliada em 4,2 na Amazon, ela soma comentários sobre o custo-benefício, mas alguns consumidores reclamam da fragilidade do produto.

Prós: espuma de alta densidade na composição

espuma de alta densidade na composição Contras: possível fragilidade do produto, de acordo com classificações

3 de 8

A cadeira XZONE é uma opção para quem deseja investir em conforto e acabamento elaborado na faixa dos R$ 900. Isso porque todo o revestimento é feito em material sintético, até mesmo o apoio para braços. A cor preta também pode chamar a atenção daqueles que procuram algo mais discreto para compor o game station. Ela é encontrada por valores que partem de R$ 898.

Entre os destaques, a cadeira apresenta o sistema anti-ruído que a fabricante aplica ao modelo, de modo a eliminar possíveis barulhos incômodos. Além disso, é um produto que contempla pessoas mais pesadas, com até 135 kg. Apesar de ter apoio para pescoço e lombar, ela deixa de lado o ajuste para os braços – o que pode soar como desvantagem. Entretanto, mantém ajuste de tamanho e encosto reclinável. A CGR-01-BW é avaliada em 4,2 estrelas na Amazon. Apesar dos comentários sobre o custo-benefício, alguns clientes destacam percalços com a estrutura após pouco tempo de uso.

Prós: suporta até 135 kg e conta com sistema anti-ruído

suporta até 135 kg e conta com sistema anti-ruído Contras: sem ajuste para o apoio de braço

4 de 8

4. Dazz Galaxy Thunder - a partir de R$ 1.199

A Galaxy Thunder, da Dazz, combina conforto e design elaborado. Com luzes RGB no entorno, ela pode ser considerada entre aqueles que procuram um acabamento iluminado para compor o setup. Para além deste detalhe, ela investe em um revestimento em courino, ideal para quem procura alternativas aos demais tecidos, como o poliuretano. Assim como outros modelos, este também investe em aspectos pensados na ergonomia, como apoio ajustável para braços e almofadas para pescoço e lombar. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 1.199.

Isso pode conferir maior conforto para quem passa muito tempo em frente às telas. O ajuste de altura também é um recurso, assim como a possibilidade de reclinar o encosto. Os consumidores da Amazon avaliaram a Galaxy Thunder em 4,7 estrelas. Entre os comentários, estão elogios ao revestimento e ao conforto. Alguns ainda alertam que o cabo USB para ligar as luzes RGB é curto.

Prós: acabamento em luzes RGB e encosto reclinável

acabamento em luzes RGB e encosto reclinável Contras: suporta até 100 kg

5 de 8

A EC3 é um modelo no portfólio da ThunderX3 que pode se destacar entre o público que procura um design neutro. O acabamento preto reserva apenas alguns detalhes coloridos para destacar o logo da marca. Apesar de usar tecido sintético, a fabricante investe em tecnologia Air Tech. Presente na composição do produto, ela busca conferir respirabilidade mesmo sob uso intenso. O produto pode ser visto por cerca de R$ 1.278.

Almofadas para cervical e lombar também são recursos que acompanham a EC3 e podem ser um diferencial na hora da compra. Outro fator que diferencia o item dos demais é o balanço que a cadeira possibilita, movimento capaz de ajudar na circulação daqueles que passam bastante tempo sentados. No entanto, o item não possibilita ajuste de altura para braços. A cadeira ainda ajusta altura e inclina em 135 graus. O peso máximo suportado é de 125 kg. As avaliações mencionam 4,5 estrelas na Amazon e as classificações elogiam o conforto, o design, mas ressaltam uma certa dificuldade na montagem por conta de possíveis problemas estruturais.

Prós: tecido com tecnologia respirável e mecanismo de balanço

tecido com tecnologia respirável e mecanismo de balanço Contras: sem apoio de braço regulável

6 de 8

A cadeira BC3 da ThunderX3 é um produto que deve contemplar o público que deseja investir um valor mais alto em conforto para longas horas no PC. A estrutura é feita de poliuretano, com um acabamento que permite a passagem de ar e, consequentemente, respirabilidade durante o uso. A estampa camuflada pode agradar aqueles que buscam um toque a mais no design do produto. Ela é vista por preços que partem de R$ 1.391.

Munida de recursos ergonômicos, a cadeira oferece ajuste para o apoio de braço, bem como regulagem de altura. Além disso, ela também permite ajustar a inclinação do encosto e fazer um movimento de balanço – aspecto que deve otimizar a circulação sanguínea. Por fim, vale mencionar que ela traz apoio para cervical e lombar e suporta pessoas com até 125 kg. Avaliada em 4,6 estrelas na Amazon, a BC3 agrega comentários positivos acerca do conforto e do acabamento, mas reserva alertas para o formato do assento que pode ser diminuto para alguns casos.

Prós: mecanismo de balanço e apoio para cervical e lombar

mecanismo de balanço e apoio para cervical e lombar Contras: menções negativas ao formato do assento

7 de 8

Para os fãs de PlayStation, a da PCYes pode ser uma boa pedida. Isso porque os detalhes da cadeira contam com o logo e símbolos bordados que remetem à marca japonesa. Com acabamento em poliéster, a cadeira combina preto e branco na composição do design, cores que são neutras e podem combinar com diversos arranjos de game station. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.476 para comprar o produto.

No combo da cadeira, também seguem alguns recursos ergonômicos, como apoio ajustável para braços e encosto reclinável em até 180 graus. Mais uma vez, marcam presença as duas almofadas, uma para a cervical e outra para a lombar. O peso máximo suportado pelo item é 120 kg e ele acompanha apoio para as pernas. Quanto às classificações do produto na Amazon, vale mencionar que consumidores evidenciam a qualidade do produto e o conforto no geral, incluindo o tecido do acabamento. No entanto, eles alertam para possíveis barulhos que a cadeira pode fazer ao longo do uso.

Prós: encosto reclinável e apoio para pernas

encosto reclinável e apoio para pernas Contras: valor elevado

8 de 8

Com informações de Pichau, ThunderX (1/2), Dazz, Xzone e PCYes

