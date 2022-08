Dia dos solteiros: 7 coisas que todo mundo já fez em apps de paquera

Nesta segunda-feira (15) é comemorado o Dia dos Solteiros e, para celebrar a data, o TechTudo reuniu sete ações que todo mundo já fez em aplicativos de namoro, disponíveis para Android e iPhone ( iOS ). Baixar um app em um dia e apagar no outro, dar match "sem querer" e até mesmo salvar o nome do contato no WhatsApp como "Fulano Tinder " são algumas entre as várias práticas comuns de se ter nesse tipo de aplicativo. Confira, nas próximas linhas, a lista completa de sete coisas que praticamente todo mundo já fez em apps de paquera.

Baixar app em um dia e apagar no outro

A lista inicia com uma ação muito clássica: baixar o app de paquera e, pouco tempo depois, exclui-lo. Isso acontece porque, embora aplicativos de namoro sejam boas opções para conhecer novas pessoas e marcar um encontro, muitos usuários baixam esses apps de relacionamento - como o Tinder ou Happn, por exemplo - apenas por curiosidade ou tédio.

Nesses casos, o usuário até cria o perfil e dá likes em algumas pessoas, mas, por não encontrar ninguém que julgue interessante ou apenas por não querer não usar mais o serviço, acaba desinstalando o app no dia seguinte ou até mesmo segundos após baixar. Com outras opções, como Bumble, é possível ainda que o usuário desista de usar o app por causa da grande quantidade de informações necessárias para montar o perfil.

Dar match "sem querer"

Uma coisa em comum entre os apps de relacionamento é o funcionamento por gestos. No caso do Tinder, por exemplo, o usuário arrasta a tela para direita quando deseja dar like, e para a esquerda quando o objetivo é rejeitar o perfil.

Porém, a mecânica dos gestos acaba, muitas vezes, confundindo os usuários, que pode ao invés de rejeitar um perfil, arrastar a tela para o lado contrário e dar like em uma pessoa que não tinha interesse. O usuário, então, leva um susto com o aviso de "match" na tela - e, depois, ainda passa pelo desconforto de receber um "oi" e/ou ter que desfazer a combinação.

Deixar alguém "no vácuo" eterno

Há quem diga que conversar pelo app de namoro é mais difícil do que dar match com alguém. Mas por que as pessoas deixam as outros no vácuo se houve um interesse mútuo? A resposta para essa pergunta pode variar de caso para caso.

Alguns usuários podem achar o processo burocrático, enquanto outros ficam com "preguiça" de responder às mesmas perguntas de sempre, como "Oi, tudo bem?" e "tudo sim e você?". Por isso, é tão comum deixar alguém "no vácuo" em apps de relacionamentos. Para evitar levar uma ignorada, o ideal é fugir de papos corriqueiros. Aproveite informações disponíveis nos perfis para puxar assunto.

Salvar o nome do contato no WhatsApp como "Fulano Tinder (ou outro app)"

Quando uma conversa flui em apps de namoro, é comum passar o número do WhatsApp para facilitar a comunicação. Nesse caso, salvar o nome do contato no mensageiro como "Fulano Tinder (ou outro app)" é uma referência muito comum de usuários que usam aplicativos de relacionamento. Até porque, com tantos "contatinhos", essa é uma forma fácil de não esquecer em que plataforma conheceu a pessoa.

Aumentar a distância de km depois de ver algum ex no feed

Muitos usuários usam apps de relacionamento para conhecer pessoas. Mas, como os aplicativos de namoro mostram perfis próximos a você, é comum encontrar quem menos deseja ver enquanto procura um novo pretendente - como um ex ou até mesmo um colega de trabalho, por exemplo.

Para fugir desse tipo de situação, muitos usuários aumentam a distância máxima em "Preferências de descoberta". O app, então, começa a exibir perfis que estão um pouco mais longe da sua localização.

Gastar todos os seus 'super likes' e não conseguir usar com alguém que queria muito

O Tinder limita a quantidade de 'super likes'. Na versão gratuita, por exemplo, ele libera um 'super like' por dia. Já assinantes da versão Plus e Gold podem usar o recurso cinco vezes por semana. Porém, é comum se empolgar com os primeiros perfis que aparecem na tela e usar todos os 'super likes' rápido demais.

O problema desse uso desenfreado é que, eventualmente, após usar o app durante algum tempo, é possível que apareça para você alguém em quem você pode ter mais interesse do que a pessoa que originalmente levou seu Super Like.

Dar match com uma pessoa bonita, mas depois descobrir que ela é chata

A expressão "quem vê cara não vê coração" pode ser muito bem empregada no Tinder. Isso porque provavelmente você já deve ter dado match com uma pessoa bonita, mas que, depois de conversar ou até mesmo ir a um encontro, descobriu que se tratava de um(a) chato(a). Não há muito o que fazer nesses casos, exceto reclamar com os amigos, recorrer ao Twitter (também para reclamar) e/ou continuar scrollando seu aplicativo de relacionamento até encontrar alguém mais interessante.

