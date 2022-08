Dia dos Pais 2022: veja 8 presentes 'tech' por a partir de R$ 49

1 de 9 iPhone 13 é uma opção para presentear neste Dia dos Pais — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 é uma opção para presentear neste Dia dos Pais — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Positivo Smart Lâmpada Wi-Fi – a partir de R$ 49

A Smart Lâmpada Wi-Fi, da Positivo, pode ser controlada via aplicativo ou assistente virtual. A lâmpada LED de 9 W oferece diferentes tons de iluminação, oscilando entre a luz branca fria e quente, e opções coloridas. É um item interessante, por exemplo, para programar um tipo específico de iluminação para os dias de cinema em casa, ou para alguma cor específica, como azul ou rosa, por exemplo. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 49.

Ela pode ser interessante para pais divertidos e que gostam de uma casa moderna e tecnológica. Dentre os assistentes virtuais disponíveis, a lâmpada é compatível com a Alexa e Google Assistente. Além disso, a fabricante promete baixo consumo de energia e alta potência de funcionamento. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o brilho intenso e a qualidade do material. Porém, relatam dificuldade para conectar a lâmpada com a internet 5 GHz.

Prós: pode ser controlada remotamente

pode ser controlada remotamente Contras: relatos de não conectar à rede 5 GHz

A JBL Go 2 é uma caixa de som que apresenta um design compacto e quadricular com dimensões de 8 x 7 cm. Ela conta com botões power e para controle multimídia. Além disso, traz conexão Bluetooth para parear com dispositivos móveis e apresenta portas USB e P2 para fone de ouvido. A fabricante promete ainda uma autonomia de bateria de até cinco horas. O dispositivo ainda tem resistência à água e recurso interno para cancelamento de ruídos. Ela é vendida por valores que partem de R$ 189.

A caixinha está disponível nas cores preta, vermelha, verde e azul-marinho. O aparelho possui um único alto-falante e uma frequência entre 180 Hz e 20 mil Hz. Já a potência de 3 W pode deixar a desejar um pouco, pois o número encontra-se abaixo da média para caixas de som portáteis. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam a rápida conexão sem fio via Bluetooth. No entanto, relatam que a reprodução de som é baixa.

Prós: design compacto

design compacto Contras: baixa potência e autonomia de bateria

3. JBL Tune 115TWS – a partir de R$ 358

O Tune 115TWS, da JBL, é um fone de ouvido intra-auricular com funcionamento sem fio. É facilmente pareável via Bluetooth com celulares. O eletrônico possui microfones embutidos, recurso favorável para consumidores que costumam atender ligações ou realizar videochamadas. A fabricante promete uma autonomia de bateria robusta de 21 horas, sendo seis horas destinadas ao par de fones, e outras 15 horas no estojo. Também fornece o recurso Dual Connect, no qual o usuário pode escolher acionar apenas um ou ambos os fones. O design exterior do produto ainda pode ser controlado via touch por meio de pequenos toques. Ele é vendido por cerca de R$ 358.

Pode ser uma boa opção de presente para os pais que escutam música a caminho do trabalho, por exemplo. Tanto o acabamento dos fones quanto do estojo de carregamento são na cor branca. Este estojo pode ser recarregado por conexão cabeada via USB e disponibiliza luzes LED que informam o status de carregamento. A ficha técnica se completa com a conexão com a assistente virtual Alexa. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o conforto proporcionado pelo material do acabamento e o fato de vir com adaptadores de orelha de vários tamanhos. Entretanto, destacam negativamente o emparelhamento Bluetooth, pois desconecta-se do celular com frequência.

Prós: compatibilidade com a Alexa

compatibilidade com a Alexa Contras: não é resistente à água

4. AOC Roku TV 32S5195/78G – a partir de R$ 1.199

A Roku TV 32S5195/78G, da AOC, é uma televisão smart com 32 polegadas. O display oferece uma resolução HD de 1280 x 720 pixels e uma taxa de atualização de 60 Hz. A parte traseira hospeda três entradas HDMI e duas USB para conectar-se a outros aparelhos, além de portas Ethernet e outras P2 para fios de áudio e vídeo. O televisor é vendido por cifras a partir de R$ 1.199.

Já o controle remoto oferece teclas de atalho para acionar apps de quatro serviços de streaming, sendo Netflix, Globoplay, Deezer e Dazn, o que pode ser útil para assistir a filmes com toda a família reunida. A tecnologia interna é bivolt, logo, adapta-se automaticamente à rede elétrica disponível entre 110 V e 240 V. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a estética da TV e disponibilidade de múltiplas entradas de conexão.

Prós: imagem HD

imagem HD Contras: tamanho da tela pode desagradar alguns usuários

O Apple Watch 3, da Apple, é um relógio inteligente confeccionado em alumínio, enquanto a pulseira apresenta produção em silicone. É possível conectá-lo via Wi-Fi ou Bluetooth a outros dispositivos para garantir maior versatilidade, como fones de ouvido e celular. O smartwatch possibilita a realização de várias tarefas além de verificar as horas, como atender ligações, responder mensagens em aplicativos e outras redes sociais, acionar o sistema de música nos fones de ouvido, monitorar o status de saúde (como frequência cardíaca e saturação de oxigênio no sangue) e realizar pagamentos via NFC.

O acessório é indicado para pais que não vivem sem a tecnologia e desmeja reunir as funções de vários aparelhos em um único item portátil. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam a usabilidade do produto durante atividades físicas.

Prós: é bastante versátil

é bastante versátil Contras: preço elevado

A Hero9 Black, da GoPro é uma câmera de ação que já vem com encaixe para tripé. Ela possui resolução de imagem para fotografia de até 20 MP, é resistente à água e suporta profundidade de até dez metros. O modelo oferta filmagem ao vivo em 1080p e gravação de vídeos em 5K. O produto promete uma duração de bateria 30% maior que a dos modelos anteriores da marca (como Hero8 e Hero7) com um componente de 1.720 mAh. O item é bastante interessante para os pais que desejam filmar aventuras no mar ou na natureza. É possível encontrar a câmera por valores a partir de R$ 2.339.

Ela oferece conectividade USB e disponibiliza estabilização para vídeos enquanto o equipamento se encontra em movimento e nivelamento de horizonte integrado à câmera para ajustar corretamente a imagem. Além disso, disponibiliza a opção de controle por voz, recurso específico para gravar em câmera lenta em até 8x e pode ser utilizada como webcam. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a qualidade das imagens e a estabilidade da câmera nas filmagens. Contudo, relatam fragilidade do material para suportar a água, mesmo em profundidade rasa.

Prós: oferta display frontal

oferta display frontal Contras: não dispõe de conectividade sem fio, como Wi-Fi ou Bluetooth

O Inspiron i15-3501-WA70S, da Dell, é um notebook indicado aos pais que procuram uma máquina para o dia a dia ou para jogos leves. Isso porque a memória RAM de 8 GB junto com o SSD de 256 GB auxiliam na execução fluida dos softwares. O design apresenta uma tela de 15,6 polegadas e resolução HD de 1290 x 720 pixels. Com Windows 11 de fábrica, a máquina promete um processador Core i7, da Intel, e uma placa de vídeo dedicada para o processamento eficiente de vídeos e gráficos. Ele é visto por cerca de R$ 4.369.

As laterais do notebook fornecem quatro portas de conexão USB, uma P2 para fone de ouvido, uma HDMI e um slot para cartão de memória SD. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima performance da máquina

Prós: fornece 8 GB de RAM

fornece 8 GB de RAM Contras: não é indicado para jogos pesados

O iPhone 13 é um celular que faz parte da nova linha de celulares da Apple. Ele tem câmera dupla de 12 MP para as fotos e resolução 4K para vídeos. A fabricante promete uma autonomia de bateria de até 19 horas. É um celular útil para pais com muitos arquivos ou que desejam gravar vídeos em alta qualidade.

Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a fluidez do sistema para abrir e alternar entre aplicativos. Porém, criticam a ausência do carregador na caixa. O modelo de 128 GB aparece na Amazon por valores a partir de R$ 5.183.

Prós: resolução 4K para filmagem

resolução 4K para filmagem Contras: não vem com carregador na caixa

