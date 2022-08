Dia dos Pais 2022: veja 8 produtos gamer para os pais fãs de jogos

O Dia dos Pais será comemorado no domingo (14) e os filhos que querem presentar pais gamer podem encontrar produtos focados para jogos na Amazon . Empresas como HyperX , Logitech , Nintendo , Sony e Microsoft oferecem consoles, headsets, volantes gamer e controles. O produto mais barato da lista é o FIFA 22 para PS4 , que é o principal game de futebol do mercado e pode ser adquirido por cerca de R$ 127 .

1 de 9 Dia dos Pais 2022: veja 8 opções para fãs de jogos — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Dia dos Pais 2022: veja 8 opções para fãs de jogos — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Playstation 5 + Horizon: Forbidden West – a partir de R$ 4.749

O PlayStation 5 (PS5) é o novo console da Sony que pode ser um presentão para os papais entrarem na nova geração de consoles. Além de mais poder gráfico em comparação com o PS4, ele chega com um novo controle que promete mais imersão e suporte a tecnologias como Ray-Tracing, que torna os gráficos ainda mais realistas.

No bundle disponível em oferta, o console acompanha o game Horizon Forbiden West, que é um dos principais exclusivos da plataforma, o que pode ser uma boa opção para aproveitar os gráficos do novo console com uma aventura que coloca o jogador em um mundo pós apocalíptico com robôs selvagens e uma protagonista forte. O combo é vendido por preços a partir de R$ 4.749.

2 de 9 PS5 pode ser interessante os pais que querem entrar na nova geração de consoles — Foto: Rubens Achilles/TechTudo PS5 pode ser interessante os pais que querem entrar na nova geração de consoles — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

2. HyperX Cloud Stinger Core – a partir de R$ 179

O HyperX Cloud Stinger Core é um headset muito procurado por jogadores. O fone promete boa qualidade de áudio e pode ser ideal para quem quer presentar o pai com um fone confortável e com uma qualidade de construção superior. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 179.

O acessório é compatível com os consoles de Sony e Microsoft, além de também poder ser utilizado em PCs. O headset conta ainda com cancelamento de ruído e pode ser uma opção interessante para quem tem o hábito de jogar games competitivos com amigos.

3 de 9 HyperX Cloud Stinger Core pode ser uma boa opção de custo-benefício — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo HyperX Cloud Stinger Core pode ser uma boa opção de custo-benefício — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Logitech G29 é um volante gamer ideal para quem curte jogos de corrida e principalmente para jogos mais voltados a simulação. O modelo promete melhorar a experiência na hora da jogatina e o produto é um dos mais conceituados do segmento. Ele é vendido por cerca de R$ 1.848.

O G29 conta com um visual premium e oferece diversos recursos que prometem emular a experiência de dirigir um carro de verdade. O equipamento é compatível com os consoles PS3, PS4 e PS5, além de também oferecer suporte a computadores.

4 de 9 Logitech G29 é o modelo voltado para PlayStation — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G29 é o modelo voltado para PlayStation — Foto: Divulgação/Logitech

O DualSense é o novo joystick da Sony que chegou com o PS5 prometendo revolucionar a experiência dos jogadores. Além de um novo design, o controle agora conta com gatilhos resistivos, que mudam o feedback tátil de acordo com a proposta de cada jogo. O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 377.

Além de ser compatível com o novo console, os novos DualSense também podem ser utilizados em computadores, principalmente para quem joga via Steam, mas vale ressaltar que nem todos os recursos do controle estão disponíveis no PC.

5 de 9 DualSense traz novos recursos para melhorar a jogatina — Foto: Rubens Achilles/TechTudo DualSense traz novos recursos para melhorar a jogatina — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O console da Nintendo é um sucesso do mercado com mais de 100.000.000 de unidades vendidas e com jogos que já se tornaram verdadeiros clássicos. Com uma proposta híbrida, o Switch se destaca por permitir que os jogadores levem o console para qualquer lugar como um portátil ou contectá-lo na TV para jogar na tela grande. O videogame é encontrado por preços que partem de R$ 2.420.

Ele conta com uma biblioteca de títulos premiados como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon e Pokemón. O Nintendo Switch é mais uma opção de presente interessante, principalmente porque os pais podem utilizar o console de forma portátil.

6 de 9 Nintendo Switch pode ser utilizado de forma portátil ou na TV — Foto: Divulgação/Nintendo Nintendo Switch pode ser utilizado de forma portátil ou na TV — Foto: Divulgação/Nintendo

6. Nintendo Controle Pro – a partir de R$ 339

O Pro Controller, do Nintendo Switch, é um controle que promete oferecer uma experiência mais confortável que os joy-con, que são os controladores padrão do Switch. Ele apresenta um design mais parecido com os joysticks dos consoles concorrentes por cerca de R$ 339.

O controle Pro, do Switch, promete além de mais conforto com uma melhor pegada, mais versatilidade para o console, principalmente quando ele está sendo utilizado em modo dock conectado na TV. Para quem curte jogos de luta e outros títulos que requerem mais precisão nos comandos, o Pro Controller pode melhorar a experiência nos games.

7 de 9 Design do Pro Controller é mais confortável para jogar do que os Joy-Cons — Foto: Divulgação/Nintendo Design do Pro Controller é mais confortável para jogar do que os Joy-Cons — Foto: Divulgação/Nintendo

7. FIFA 22 (PS4) – a partir de R$ 127

O FIFA 22 é o principal game de futebol do mercado. Nesta versão, os jogadores mais uma vez têm acesso a uma infinidade de times e ligas licenciadas, além da jogabilidade que se tornou um padrão na indústria.

A versão em oferta é a do PS4, que assim como as demais, conta com todos os modos de jogo com destaque para o Ultimate Team, no qual é possível montar um time contratando por meio de cartas os principais jogadores das ligas mais importantes do mundo da bola. É possível comprar o título por preços que partem de R$ 127.

8 de 9 FIFA 22 é um dos jogos mais populares entre todas as plataformas — Foto: Divulgação/EA Games FIFA 22 é um dos jogos mais populares entre todas as plataformas — Foto: Divulgação/EA Games

8. Controle Sem Fio Xbox – a partir de R$ 799

O controle do Xbox é mais uma opção que além de ser compatível com o console, pode ser utilizado no PC. Cabe destacar que os controles da Microsoft têm compatibilidade completa com sistemas Windows, o que é mais um ponto a se considerar para quem joga no computador.

O modelo da lista é a versão dos consoles Xbox Series, que além de refinamentos em seu design, traz botão dedicado a captura de imagens e conectividade USB tipo-C, o que permite que o controle seja usado de forma cabeada, dispensando assim a necessidade de pilhas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 799 para comprar o produto.

9 de 9 Controle do Xbox Series X/S segue o formato de seu antecessor — Foto: Murilo Molina/TechTudo Controle do Xbox Series X/S segue o formato de seu antecessor — Foto: Murilo Molina/TechTudo

