DuckDuckGo: 6 motivos para trocar o Google pelo buscador rival

DuckDuckGo é um buscador rival do Google que oferece mais privacidade aos usuários. Criado em 2008, o mecanismo de busca não armazena o histórico de pesquisa e tem recursos como exibição de versões criptografas dos sites. Com isso, o DuckDuckGo busca manter as informações pessoais dos usuários mais seguras, evitando o rastreamento e a coleta de dados durante as consultas. O buscador está disponível em navegadores como Chrome , Firefox e Edge , e também na forma de aplicativos para celulares Android e iPhone ( iOS ). Nas linhas a seguir, entenda melhor o funcionamento do DuckDuckGo e veja seis motivos que podem te convencer a trocar o Google pelo buscador rival.

DuckDuckGo é buscador que promete mais privacidade durante as consultas

1. Você não precisa ativar o modo anônimo para navegar com privacidade

Diferente do Google, em que é preciso navegar em uma guia anônima para ter mais privacidade, o DuckDuckGo protege o usuário automaticamente contra search leakage. O termo, que pode ser traduzido como "vazamento de pesquisa", dá nome ao compartilhamento dos termos consultados com os sites que são clicados na página de resultados. Além dos termos usados na pesquisa, os sites ainda coletam outros dados, como endereço de IP, conectando as palavras-chave às informações pessoais dos usuários.

Modo anônimo do Google Chrome e outros buscadores não é totalmente privado

Ao proteger os usuários contra o vazamento de pesquisa, o DuckDuckGo cobre os rastros e redireciona os cliques do internauta para que os sites não saibam quais termos foram buscados. Ele também exibe versões criptografadas dos sites nos resultados. Os sites ainda saberão que você os visitou, mas não saberão quais termos você pesquisou para chegar até eles.

2. Não armazena seu histórico de busca

O DuckDuckGo não armazena histórico de busca, ou seja, não salva pesquisas. Dessa forma, o usuário não recebe sugestões de consultas e nem consegue rever algo que procurou anteriormente. Graças a essa política do buscador, é impossível recuperar uma pesquisa feita, e você não precisa se preocupar em ter uma consulta específica atrelada ao seu endereço IP.

O Google, por sua vez, salva todo o histórico de busca, exceto se a função de exclusão automática estiver ativada ou se o usuário acessar sua conta e excluir a pesquisa. No modo de navegação anônima, o histórico de pesquisa é privado e excluído quando a janela é fechada. Apesar de ser mais privada, essa modalidade também coleta informações como localização e atividade de pesquisa. Além disso, o Google pode divulgar o histórico de pesquisa dos usuários para fins legais, em casos de intimação, ordem judicial ou mandado de busca, por exemplo.

3. Exibe poucos anúncios

Comparado ao Google, que costuma exibir anúncios em destaque já nos primeiros resultados de busca, o DuckDuckGo mostra bem menos anúncios para o usuário. Além disso, ele bloqueia rastreadores online, fazendo com que as propagandas não apareçam novamente durante a navegação. Na prática, se o usuário pesquisar por determinado produto no DuckDuckGo, ele não verá anúncios sobre esse produto em outros sites. O Google, por outro lado, não bloqueia os rastreadores, exibindo anúncios relacionados à pesquisa durante a navegação.

DuckDuckGo não guarda histórico de busca dos usuários

4. Os sites carregam mais rápido no DuckDuckGo

Usuários do DuckDuckGo também podem notar diferenças em relação à velocidade de carregamento das páginas. Isso porque os rastreadores online de outros buscadores não só coletam informações pessoais para exibir anúncios, como também adicionam dados extras aos sites que você visita, o que aumenta o tempo de carregamento deles. O DuckDuckGo, por sua vez, bloqueia esses rastreadores, liberando banda larga e permitindo que os sites carreguem mais rapidamente.

5. Os resultados de pesquisa não são influenciados pelo histórico de busca

O Google personaliza os resultados mostrados aos usuário com base em comportamentos de busca e cliques anteriores. No DuckDuckGo, como não há armazenamento do histórico de pesquisa, os resultados não são filtrados. Considerando que os resultados não são personalizados conforme os interesses do usuário, eles podem ser mais imprecisos quando comparados aos exibidos pelo Google. Alguns dos resultados que figuram na primeira página de uma pesquisa do DuckDuckGo podem surgir na segunda ou terceira página do Google, por exemplo, por serem menos relevantes.

Resultado de busca no DuckDuckGo

6. Informações que o DuckDuckGo coleta

Mesmo que o DuckDuckGo não armazene informações pessoais dos internautas, ele usa cookies para salvar quaisquer alterações feitas nas configurações dos usuários e para acompanhar suas pesquisas recentes no menu que aparece abaixo da barra de pesquisa. Além disso, vale ressaltar que o DuckDuckGo coleta apenas informações anônimas de produtos e trabalha com sites afiliados que não exigem dados pessoais dos internautas. O mecanismo de busca não armazena dados pessoais dos usuários em seus servidores.

