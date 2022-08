Eleições 2022: como denunciar fake news no WhatsApp, Facebook e mais

Denunciar fake news nas redes sociais é um procedimento de suma importância para o processo eleitoral. É comum que, durante o período de eleições, notícias falsas sobre fraudes na urnas ou montagens com os boletins das seções viralizem no WhatsApp , Facebook e Instagram . Quando não é freada, a circulação de desinformação pode ganhar grandes proporções e comprometer a legitimidade e a integridade das eleições. Por isso, depois de confirmar que uma publicação é falsa, é muito importante denunciá-la, para que seja retirada de circulação ou sinalizada como enganosa. Todas as denúncias são anônimas, e a conta denunciada não é notificada do relato.

Em 2021, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no Âmbito da Justiça Eleitoral. Por meio de parcerias com agências de checagem e plataformas como WhatsApp, Twitter e Telegram, o programa tem como objetivo combater a desinformação sobre o sistema eletrônico de votação e o processo eleitoral. A iniciativa também deu origem ao Sistema de Alerta de Desinformação Contra as Eleições, onde é possível reportar URLs de publicações falsas e fazer denúncias detalhadas. Nas linhas a seguir, saiba como denunciar fake news nas redes sociais e no site do TSE.

1 de 8 Saiba denunciar fake news e mensagens impróprias no WhatsApp — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Saiba denunciar fake news e mensagens impróprias no WhatsApp — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

WhatsApp

O WhatsApp conta com um recurso para denunciar, de forma anônima, conteúdos prejudiciais, como spam e mensagens falsas. A ferramenta está presente na versão web do mensageiro e no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). A plataforma não notifica o usuário ou grupo denunciado e protege a identidade de quem fez a denúncia. É recomendado o envio de prints para complementar a denúncia e facilitar sua análise. Se a mensagem for confirmada como notícia falsa, o mensageiro irá bani-la.

2 de 8 WhatsApp tem recurso para denunciar fake news — Foto: Reprodução/Getty Images WhatsApp tem recurso para denunciar fake news — Foto: Reprodução/Getty Images

Para denunciar fake news no WhatsApp para iOS, basta abrir a conversa do grupo ou pessoa, tocar sobre o nome da conversa, rolar a tela para baixo e selecionar o botão "Denunciar (nome do contato)". Em seguida, escolha entre as opções "Denunciar e bloquear" ou "Denunciar". Uma mensagem de "Ok" será exibida. Na versão para Android, basta tocar sobre os três pontos ao lado do nome do contato, selecionar "Mais" e depois "Denunciar".

Facebook

Também é possível denunciar fake news, conteúdos impróprios e perfis falsos no Facebook. Em decorrência da grande quantidade de material enganoso que foi divulgado durante as eleições de 2018, a rede social possui um criterioso processo de análise das denúncias. Caso veja uma publicação falsa pela plataforma, clique nos três pontinhos (…) no seu canto superior direito e, em seguida, selecione "Denunciar publicação".

3 de 8 Facebook permite denunciar notícias e perfis falsos pelo aplicativo e versão web — Foto: Luciana Maline/TechTudo Facebook permite denunciar notícias e perfis falsos pelo aplicativo e versão web — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Uma nova página será exibida, onde é possível selecionar o problema da publicação. Entre as opções disponíveis estão "Nudez", "Venda não autorizada", "Spam", "Violência", "Assédio", "Suicídio ou automutilação", "Informação falsa", "Discurso de Ódio", "Terrorismo" e "Outra coisa". Escolha a opção que se enquadra na sua denúncia e clique sobre ela. Em seguida, selecione "Enviar" para confirmar. Por fim, também é possível bloquear ou ocultar o perfil da pessoa denunciada.

Instagram

O Instagram conta com uma equipe de mais de 40 mil pessoas e um sistema de inteligência artificial para combater informações falsas e desrespeitosas. Para denunciar conteúdos ofensivos ou que contenham violência, basta clicar nos três pontinhos localizados no canto superior direito da publicação desejada e selecionar "Denunciar". Em seguida, aparecerão as opções da motivação da denúncia, que incluem "spam", "nudez ou atividade sexual", "informação falsa", "símbolos ou discurso de ódio", "golpe ou fraude" ou "simplesmente não gostei". Após enquadrar a denúncia em uma dessas categorias, basta clicar em "Avançar" para concluir.

4 de 8 Instagram tem equipe e sistemas para combater conteúdos enganosos — Foto: Unsplash Instagram tem equipe e sistemas para combater conteúdos enganosos — Foto: Unsplash

Twitter

Denunciar fake news no Twitter é um processo semelhante ao do Facebook e Instagram. A principal diferença é que o microblog gera diferentes protocolos de ação dependendo da denúncia realizada. Conteúdos enganosos ou questionáveis, por exemplo, são sinalizados com uma etiqueta especial. Ao tocarem sobre elas, os usuários são redirecionados para Moments que trazem informações confiáveis sobre o assunto tratado no tuíte enganoso. O processo de análise é feito por uma equipe da plataforma, com a ajuda da tecnologia.

5 de 8 Twitter classifica informações enganosas com etiqueta especial — Foto: Getty Images/SOPA Images Twitter classifica informações enganosas com etiqueta especial — Foto: Getty Images/SOPA Images

Para fazer uma denúncia, basta selecionar o ícone de três pontinhos, localizado no canto superior direito do tuíte, e ir em "Denunciar Tweet". Em seguida, clique em "Iniciar denúncia" e responda à pergunta "Para quem é essa denúncia?", clicando na opção que melhor se encaixa à sua necessidade. Prossiga em "Próximo" e escolha a razão da denúncia, que pode ser por "xingamentos", "assédios e violência", "spam", "automutilação", "conteúdo sensível ou perturbador", "informações enganosas" e "gratificações de dinheiro". Uma nova caixa de perguntas será aberta, a depender do conteúdo informado anteriormente. Preencha todos os campos até finalizar a denúncia.

O YouTube também adota medidas para evitar a circulação de fake news. Para denunciar um vídeo, basta clicar no ícone de três pontinhos, no canto inferior direito do player. Em seguida, selecione "Denunciar" e escolha a opção que melhor se adequa ao motivo da denúncia – neste caso, "Spam ou enganoso". Insira uma justificativa no campo indicado e, por fim, vá em "Próxima".

6 de 8 YouTube tem recurso para denunciar vídeos enganosos — Foto: Getty Images YouTube tem recurso para denunciar vídeos enganosos — Foto: Getty Images

Outra rede social que permite denunciar publicações falsas é o TikTok. O processo é semelhante ao das demais plataformas. A diferença é que é preciso clicar em "Relatar" em vez de "Denunciar". Para fazer a denúncia, basta acessar o perfil que será reportado, ir no ícone de três pontos no canto superior direito da tela e seguir em "Denunciar conta" ou "Denunciar conteúdo". Por fim, escolha uma razão para a denúncia e finalize o processo.

7 de 8 É possível relatar fake news em conteúdos do TikTok — Foto: Getty Images/SOPA Images É possível relatar fake news em conteúdos do TikTok — Foto: Getty Images/SOPA Images

Como denunciar fake news ao TSE

É possível, ainda, denunciar fake news diretamente ao TSE por meio do site do Sistema de Alerta (https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/sistema-de-alerta). O canal é destinado ao combate aos disparos em massa e à desinformação, como veiculação de discurso de ódio no meio eleitoral e informações falsas sobre local e horário de votação.

8 de 8 Site do TSE permite que eleitor denuncie fake news diretamente ao Tribunal — Foto: Reprodução/Juliana Campos Site do TSE permite que eleitor denuncie fake news diretamente ao Tribunal — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Para registrar um alerta, basta acessar a página do programa e escolher uma entre as sete classificações do tema da denúncia, as quais incluem "desinformação", "discurso violento ou odioso", "disparo em massa" e "grave perturbação do ambiente democrático". Em seguida, responda à pergunta "A mensagem se refere ao processo eleitoral?" com "Sim" ou "Não" e clique em "Enviar". A página abrirá mais caixas de textos para serem preenchidas, pedindo URL e mais detalhes sobre a publicação enganosa. Também possível anexar um arquivo, caso queira incluir imagens.

Com informações de G1 e TSE

