Encurtador de link: 5 opções de apps para Android e iPhone (iOS)

1 de 6 Saiba como encurtar link do WhatsApp pelo celular com o Bit.ly — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Saiba como encurtar link do WhatsApp pelo celular com o Bit.ly — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

1. Bitly

Para encurtar um link pelo app Bitly, é preciso criar uma conta na plataforma ou fazer login com as credenciais do

. Feito isso, basta tocar no ícone de "+", localizado na tela inicial, e colar a URL que deseja diminuir. Então, a plataforma vai gerar um link curto pronto para uso. Posteriormente, caso queira, é possível usar o aplicativo para conferir o total de cliques que o link personalizado recebeu.

O serviço exibe todas as URLs encurtadas na página inicial, e a aba "TOP 10" reúne os mais acessados da conta do usuário. Quanto aos planos de assinatura, a plataforma conta com quatro tipos: "Starter"; "Basic"; "Premium" e "Enterprise", com preços que variam entre U$ 8 e 199 dólares (R$ 41,25 a R$ 1 mil). Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), o aplicativo apresenta interface somente em inglês.

2 de 6 Aplicativo Bitly permite encurtar links longos — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativo Bitly permite encurtar links longos — Foto: Reprodução/Marcela Franco

2. URL Shortener

O URL Shortener é outro aplicativo que permite encurtar links, e, para usá-lo, não é necessário criar uma conta. A tela inicial apresenta um espaço para o usuário colar o link longo e, então, fazer a conversão. Ainda, a plataforma permite escolher o final do domínio entre várias opções disponíveis.

O app também disponibiliza outras funcionalidades, como o modo escuro e a possibilidade de favoritar os links encurtados. Vale dizer que a versão paga do URL Shortener, que elimina os anúncios exibidos no aplicativo, custa R$ 9,49.

3 de 6 App URL Shortener funciona de forma simples — Foto: Reprodução/Marcela Franco App URL Shortener funciona de forma simples — Foto: Reprodução/Marcela Franco

3. Rebrandly

Para usar o app de encurtar links Rebrandly, é preciso fazer login. Então, para converter a URL longa em uma menor, toque em "New link", na tela inicial. Depois, cole o endereço no espaço em branco e vá em "Create link". Como diferencial, o app ainda possibilita personalizar o final da URL com as palavras que desejar.

Na plataforma disponível para celulares Android e iPhone (iOS), também é possível usar recursos de criação de QR Code do link e o rastreamento de URL, que permite descobrir a quantidade de pessoas que acessaram o endereço encurtado.

4 de 6 Aplicativo Rebrandly permite personalizar link curto; interface do serviço é totalmente em inglês. — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativo Rebrandly permite personalizar link curto; interface do serviço é totalmente em inglês. — Foto: Reprodução/Marcela Franco

4. Short URL Maker

O Short URL Maker é um aplicativo de encurtar links exclusivo para celulares iPhone. Nele, é possível converter URLs longas em curtas com os domínios "bit.ly", "v.gd", "is.gd", "goo.gl", "próprio.li", "sh.st" e "dwz.cn". A ferramenta de conversão é bem simples, basta colar o link longo no espaço em branco e, depois, selecionar uma opção de domínio.

Em seguida, dá para tocar em "Copy" para copiar o novo link ou pressionar "Share" para compartilhar a nova URL em algum mensageiro ou rede social. Para usar o serviço sem a presença de propagandas, o usuário pode pagar US$ 2.9 (cerca de R$ 16, na cotação atual).

5 de 6 App Short URL Maker é exclusivo para usuários de iPhone — Foto: Reprodução/Marcela Franco App Short URL Maker é exclusivo para usuários de iPhone — Foto: Reprodução/Marcela Franco

5. Short URL

Disponível para Android, o Short URL é mais um app de encurtamento de links. O serviço, que conta apenas com uma aba, é o mais simples da lista. Na tela inicial, coloque a URL original no retângulo em branco e selecione entre as opções de domínios disponíveis, que são "is.gd" e "v.gd". Depois, basta tocar no ícone de folha para copiar o novo link. Vale destacar que essa opção não exige que o usuário crie um login na plataforma.

6 de 6 Short URL completa a lista de aplicativos para encurtar link, também com interface somente em inglês. — Foto: Reprodução/Marcela Franco Short URL completa a lista de aplicativos para encurtar link, também com interface somente em inglês. — Foto: Reprodução/Marcela Franco

