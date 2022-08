Erro na câmera do celular: 5 dicas de como resolver (Android e iPhone)

A câmera de celulares Android e iPhone ( iOS ) pode apresentar mensagens de erro e bugs por uma série de motivos. Normalmente, os problemas são resolvidos com alguns passos simples, como ao fechar o aplicativo ou reiniciar o celular. No entanto, caso a falha persista, pode ser necessário limpar o cache da funcionalidade ou atualizar o sistema operacional do smartphone para uma versão mais recente. Nesse sentido, confira a seguir cinco dicas do que fazer se o app de câmera do celular apresentar erros constantes (dentro ou fora de outros aplicativos).

1 de 5 Câmera do celular com problema? Veja cinco dicas de como resolver — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Câmera do celular com problema? Veja cinco dicas de como resolver — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

1. Reinicie o aplicativo ou o smartphone

O primeiro passo para tentar corrigir problemas na câmera do celular é, antes de tudo, reiniciar o aplicativo. A solução, apesar de simples, pode consertar vários bugs - inclusive os que causam mensagens de erro. Para isso, é possível forçar a parada do app e fechá-lo, certificando-se de que ele também não está ativo em segundo plano.

Para isso, no Android, vá em "Configurações" > "Apps" > "Gerenciar apps" > "Forçar parada". No iPhone, basta visualizar todos os aplicativos abertos e, então, jogar para cima o que quiser fechar. Se o problema persistir, é hora de reiniciar o smartphone. Ao fazer isso, falhas mais superficiais serão corrigidas, e a câmera vai voltar a funcionar normalmente.

2. Confira as permissões concedidas ao app de câmera

A câmera do celular - seja em apps ou em seu funcionamento normal - também pode apresentar erros caso alguma permissão necessária não tenha sido concedida e/ou tenha sido removida sem querer. Para funcionar, o aplicativo normalmente pede acesso ao hardware da câmera e do microfone, bem como à galeria de mídias e aos serviços de localização.

Para checar as permissões do app no Android, acesse as configurações do celular e toque sobre “Apps”. Em seguida, aperte sobre “Câmera” e, na próxima tela, pressione em “Permissões”. No iPhone, basta ir em "Ajustes" e, então, procurar pelo app que estiver tentando usar. Lá, é possível checar se as funções estão habilitadas para ativá-las, caso não estejam.

2 de 5 Verifique as permissões do app de câmera no Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro Verifique as permissões do app de câmera no Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Limpe o cache do app da câmera

Falhas na câmera também podem ser ocasionadas por um congestionamento no uso da memória cache. Essa tecnologia faz com que apps sejam carregados mais rapidamente, mas, com o tempo, o seu acúmulo pode deixar o celular lento, sem espaço de armazenamento e com bugs. Por isso, é interessante limpá-lo com certa frequência.

Para limpar os dados de cache e tentar resolver o problema no celular Android, toque e pressione o ícone do app de câmera por alguns segundos. Depois, aperte sobre o ícone de “i” na caixa que aparecerá ao lado do app. Em seguida, pressione sobre "Armazenamento e cache" e, para concluir, na próxima tela, vá em “Limpar cache”.

3 de 5 Limpe o cache para tentar solucionar erros na câmera do Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro Limpe o cache para tentar solucionar erros na câmera do Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Verifique se algum app está usando a câmera

A câmera também pode apresentar erros caso seja usada por dois aplicativos ao mesmo tempo - como pelo app da própria funcionalidade e mais outro ativo em segundo plano, por exemplo. Assim, se estiver em uma chamada de vídeo no WhatsApp ou FaceTime e tentar abrir a câmera do celular, é possível que uma mensagem de erro apareça na tela - ou, então, que a ligação seja pausada. Nesse caso, verifique se há algum app aberto com acesso a câmera e feche-o.

5. Atualize o sistema operacional do celular

Mensagens de erro em aplicativos também podem aparecer com maior frequência se o celular estiver desatualizado. Por isso, é importante manter o smartphone sempre com a última versão dos updates de sistema operacional das fabricantes.

4 de 5 Veja se há updates disponíveis e mantenha o seu Android sempre atualizado — Foto: Reprodução/Clara Fabro Veja se há updates disponíveis e mantenha o seu Android sempre atualizado — Foto: Reprodução/Clara Fabro

No Android, é possível checar se existem atualizações disponíveis através da aba de configurações do celular, em “Sistema”. Em seguida, toque sobre “Avançado” e em “Atualizações do sistema” para verificar updates. No iPhone (iOS), vá até os Ajustes, toque sobre “Geral” e, depois, em “Atualização de Software”.

5 de 5 Verificando se há atualizações disponíveis no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Verificando se há atualizações disponíveis no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de Apptuts e Gadget Bridge

Veja também: Como saber se uma foto é fake? Veja dicas para descobrir