Está entediado? Veja sete sites para se distrair e fugir do tédio

A Internet está repleta de sites que podem ser usados como distrações em momentos de tédio. Jogos como Wordle e Quick, Draw!, do Google , são boas pedidas para passar o tempo online de forma divertida. Outras páginas, por sua vez, vão além da simples distração e permitem que o usuário aprenda enquanto navega. É o caso dos sites LyricsTraining , que ajuda a aprender inglês com música, e Gueoguessr, game que testa conhecimentos em geografia. Para os que estão entediados e procuram um escape fora da web, o Netflix Roulette , que indica títulos para assistir no streaming, é uma opção interessante. A seguir, o TechTudo lista sete sites para se distrair e fugir do tédio.

1 de 8 Lista reúne sete sites para se distrair e fugir do tédio — Foto: Zíngara Lofrano/TechTudo Lista reúne sete sites para se distrair e fugir do tédio — Foto: Zíngara Lofrano/TechTudo

Qual o melhor site para assistir filmes online no celular? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Wordle

Wordle é um jogo de adivinhação de palavras disponível para navegadores. O desafio consiste em acertar a palavra de cinco letras do dia em até seis tentativas. Cada letra da palavra sugerida é sinalizada com uma cor que indica o nível de acerto. Se uma letra ficar amarela, significa que ela está presente na palavra, mas em outra posição. Se a letra ficar verde, está na posição certa. Por fim, uma letra preta não está presente na palavra. Uma nova palavra é escolhida a cada 24 horas, e é a mesma para todos os usuários que jogarem naquele dia.

2 de 8 Wordle é jogo de adivinhação de palavras — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Wordle é jogo de adivinhação de palavras — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

O passatempo se popularizou rapidamente pelas redes sociais do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Aliás, o jogo pode ser um desafio interessante para aprimorar o inglês. Para aqueles que preferem brincar no próprio idioma, há uma versão em português chamada Termo. Existem ainda edições temáticas do jogo.

2. Quick, Draw!

O site Quick, Draw! (Rápido, Desenhe!, em português) é uma boa pedida para aqueles que estão entediados e querem treinar a habilidade de desenhar. Desenvolvida pelo Google, a ferramenta (quickdraw.withgoogle.com) usa inteligência artificial (IA) e redes neurais para aprender e adivinhar os desenhos dos usuários. Na brincadeira, que segue o estilo do jogo Gartic, cada jogador tem 20 segundos para desenhar o item sugerido, enquanto a IA reconhece o desenho.

3 de 8 Quick, Draw! é um site baseado em inteligência artificial que "aprende" com os desenhos dos usuários — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Quick, Draw! é um site baseado em inteligência artificial que "aprende" com os desenhos dos usuários — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

3. Geoguessr

Geoguessr (geoguessr.com) é um jogo que permite ao usuário explorar o mundo enquanto testa conhecimentos em geografia. Disponível na versão web e em aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS), o game transfere o jogador aleatoriamente, durante cinco rodadas, para uma parte do mundo. O usuário, então, precisa adivinhar o local onde está e apontar em um mapa sua localização. A pontuação aumenta conforme a precisão do palpite do jogador.

4 de 8 Gueoguessr oferece dicas à medida que o jogador explora os cenários — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Gueoguessr oferece dicas à medida que o jogador explora os cenários — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

O Geoguessr é gratuito e pode ser jogado individualmente ou no modo multi-jogador. Para isso, basta fazer um rápido cadastro na plataforma. O jogo, que se baseia no sistema de exploração do Google Maps e o Google Street View, também é interessante para descobrir pontos turísticos e, assim, encontrar novos destinos de viagem.

4. Song Trivia

Song Trivia (songtrivia2.io) é um jogo gratuito que funciona como um quiz musical. O site possui uma vasta biblioteca de músicas, categorizada por gêneros e artistas. Conforme a categoria escolhida, o jogador deverá responder, dentro de um curto período de tempo, qual o nome da música que está sendo tocada ou de quem é a voz na canção. O Song Trivia está disponível na versão web e em aplicativo para celulares Android . É possível brincar sozinho ou com amigos, usando o modo multijogador.

5 de 8 Song Trivia pede que jogadores adivinhem música que está sendo cantada — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Song Trivia pede que jogadores adivinhem música que está sendo cantada — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

5. Netflix Roulette

O site Netflix Roulette é ideal para os usuários que passam horas vasculhando o catálogo da Netflix e não conseguem decidir o que assistir. Isso porque ele indica, de forma aleatória, títulos disponíveis no streaming a partir de alguns filtros pré-selecionados. Para usar a ferramenta, basta acessar "reelgood.com/roulette/netflix" (sem aspas), selecionar o gênero desejado, a nota no IMDb, informar se você quer ver filmes ou séries e clicar em "Spin". Feito isso, o Netflix Roulette indica um título, acompanhado de nota e sinopse. Se quiser, o usuário pode testar a roleta com outros serviços, como Amazon Prime Video e Disney+.

6 de 8 Netflix Roulette indica filmes e séries para espectadores indecisos — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Netflix Roulette indica filmes e séries para espectadores indecisos — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

6. LyricsTraining

O site LyricsTraining permite se distrair e aprender inglês assistindo a videoclipes de músicas. O método de aprendizagem da plataforma, disponível também em aplicativo para os sistemas Android e iOS, consiste em completar as letras das canções com palavras que faltam. Dessa forma, o usuário pratica suas habilidades de escuta, treina o vocabulário e conhece novas expressões.

São quatro níveis de dificuldade, conforme a quantidade de palavras que devem ser preenchidas: iniciante, intermediário, avançado e expert. O vídeo para até que os espaços em branco exibidos sejam preenchidos corretamente, e a cada pausa a vida do usuário diminui.

7 de 8 Lyrics Training incentiva e dá dicas para que o jogador não erre as letras das músicas. — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Lyrics Training incentiva e dá dicas para que o jogador não erre as letras das músicas. — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Além do inglês, os alunos do LyricsTraining podem optar por aprender outros 12 idiomas: espanhol, português, francês, italiano, alemão, holandês, japonês (romaji), turco, polonês, sueco, finlandês e catalão. O LyricsTraining é gratuito, mas possui um modo premium com funções e modos de jogo extras.

Wayback Machine é uma plataforma que abriga versões passadas de mais de 687 bilhões de endereços da web. O acervo inclui capturas de tela de páginas de redes sociais, jornais online, sites governamentais, entre muitos outros. A navegação é simples; basta colar o link da página ou do site que você deseja ver e escolher a data. Caso existam registros salvos, o Wayback Machine exibirá uma versão do site escolhido na época selecionada pelo usuário, que poderá se distrair "voltando no tempo".

8 de 8 Wayback Machine exibe versões antigas de páginas da web — Foto: Reprodução/Marvin Costa Wayback Machine exibe versões antigas de páginas da web — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Com informações de Hubspot

Veja também: Sete truques e jogos escondidos no Google