Fone de ouvido com microfone: 7 modelos de formatos e marcas diferentes

Fones de ouvido com microfone são ideais para curtir músicas, realizar videochamadas e atender ligações. Empresas como JBL, Apple, Samsung , Philips , HP e Logitech oferecem modelos por preços a partir de R$ 58, como é o caso do Philips PRO6105, que apresenta botões para configuração do volume e plug P2.

Já o JBL Tune 510BT conta com autonomia de bateria máxima de 40 horas e compatibilidade com Alexa por valores que partem de R$ 211. Outra opção é o AirPods Pro, que é indicado para ser usado com iPhone, iPad e MacBook e tem cancelamento ativo de ruído por cerca de R$ 1.899. Veja a seguir sete fones de ouvido com microfone para comprar no Brasil em 2022.

1. Philips PRO6105 – a partir de R$ 58

O PRO6105, da Philips, é um fone de ouvido com design discreto e intra-auricular. Além disso, fornece microfone embutido no cabo, além de botões para configuração do volume. Desenvolvido na cor preta, o equipamento promete reprodução sonora em alta definição e capacidade para processar os sons graves, médios e agudos de forma eficiente. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 58.

As almofadas auriculares são confeccionados em silicone confortável e disponibilizam três tamanhos distintos para o melhor conforto do usuário. O cabo conta com um plug P2, que pode ser compatível com a maioria dos smartphones do mercado. A frequência de resposta do equipamento se encontra entre 7 Hz e 40 mil Hz. Avaliado com uma nota 4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a tecnologia de cancelamento de ruído e o bom custo-benefício. Porém, criticam o acabamento, que apresenta fragilidade.

2. HP H150 – a partir de R$ 119

O H150, da HP, apresenta design minimalista e maleável. O modelo intra-auricular oferta ganchos anatômicos de silicone para encaixar na orelha e um microfone removível no lado esquerdo. Ele ainda conta com botões multimídia no cabo e entrada P2 banhada a ouro para evitar ferrugem. Esta opção é encontrada por cerca de R$ 119.

O dispositivo foi projetado para ser leve e confortável, ideal para usuários que passam longas horas conectados. O fone traz um driver de 10 mm, isolamento acústico e uma frequência de resposta que oscila entre 20 Hz e 20 mil Hz. O acessório é compatível com Windows, Linux, e macOS. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o bom custo-benefício e a eficiência do produto.

O Sense 100HW, da WAAW, diferente de todos os itens citados até aqui, é um modelo over-ear: as conchas acolchoadas de material sintético envolvem toda a orelha. Esta possibilidade pode aumentar o isolamento acústico, além de proporcionar maior conforto durante várias horas de uso. O periférico oferta um cabo de conexão com plug P2, e um controle touch que pode ser utilizado para atender chamadas ou para configuração multimídia. O fone pode ser visto por valores que partem de R$ 143.

O produto ainda apresenta um microfone integrado, útil para quem deseja ficar com as mãos livres durante ligações. A frequência de resposta oscila entre 20 Hz a 20 mil Hz. O design promete um estilo bastante padrão e objetivo, confeccionado na cor preta e com acolchoamento em material sintético emborrachado na área do arco. Este mesmo arco também oferta construção dobrável, o que pode ser útil para usuários que costumam transportar os fones de ouvido. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a construção do design e a reprodução de graves.

4. Logitech H390 – a partir de R$ 195

O H390, da Logitech, também apresenta design over-ear: as conchas ofertam acolchoamento em tecido sintético. Também promete um microfone que se ramifica de uma das conchas e traz tecnologia de cancelamento de ruído. O design é simples, composto em uma confecção preta com um arco emborrachado e acabamento dobrável para facilitar o transporte. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 195.

O cabo de conexão apresenta um plug USB, um controle para configurar o volume e mutar o equipamento. A tecnologia interna do aparelho promete reproduzir sons verossímeis e em estéreo e conta com uma frequência de resposta que oscila entre 20 Hz e 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício para a boa performance ofertada. Porém, criticam que o item não tem isolamento acústico.

O Tune 510BT, da JBL, fornece conchas com acolchoamento robusto para promover conforto ao usuário. O arco da cabeça também conta com acolchoamento, além de um acabamento dobrável. O item promete conectividade sem fio, uma característica interessante para usuários exigentes. A parte exterior de uma das conchas oferta botões para a configuração multimídia e uma tecla power. O modelo é vendido por cerca de R$ 211.

A fabricante promete encaixe leve e macio na cabeça, som de qualidade e uma autonomia de bateria máxima de 40 horas. Este modelo também é compatível com assistente virtuais como a Alexa. O sistema interno ainda promete recarga rápida e eficiente da bateria, possibilidade de mudar a conexão Bluetooth rapidamente de um dispositivo para outro, e uma frequência de resposta padrão de 20 Hz até 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a duração da bateria e o encaixe confortável na cabeça. No entanto, criticam que o plug do cabo de carregamento não entra corretamente no encaixe.

O Galaxy Buds Live, da Samsung, é um fone sem fio via Bluetooth que traz microfone integrado e acompanha um estojo para recarregar o dispositivo. Ele apresenta formato intra-auricular e possui tecnologia que separa automaticamente a reprodução de sons graves dos agudos. O dispositivo também traz cancelamento de ruído, ajuste ergonômico à orelha, resistência à água e autonomia de bateria de cinco horas. Ele é vendido por preços a partir de R$ 384.

O periférico garante conexão rápida e descomplicada com outros dispositivos da marca sul-coreana, como celulares e smartwatches. Enquanto a frequência de resposta concentra um valor padrão, que oscila entre 20 Hz e 20.000 Hz. O fabricante ainda disponibiliza outros dois modelos nas versões branca e rosa. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o isolamento de ruídos e a ótima reprodução de músicas. Porém, criticam que o acessório não isola os ruídos externos.

7. Apple AirPods Pro – a partir de R$ 1.899

O AirPods Pro, da Apple, é um fones de ouvido indicado para ser usado com iPhone, iPad, e MacBook. Ele é resistente a respingos de água e acompanha caixa com lacre magnético. O produto ainda traz microfone embutido, design ergonômico e equalização adaptativa que se ajusta automaticamente à música. A tecnologia ativa de cancelamento de ruído auxilia a ouvir músicas com mais qualidade, já que que as invasões sonoras externas tendem a ser canceladas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.899 para adquirir o produto.

A autonomia de bateria alcança até 24 horas com o estojo de carregamento e apresenta uma frequência vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Avaliado com nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a boa reprodução de música. Porém, relatam que o microfone deixa a desejar quando a conexão falha.

