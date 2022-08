Fone over-ear ou on-ear? Saiba como escolher o aparelho perfeito

Fones de ouvido over-ear e on-ear são conhecidos genericamente como headsets. No entanto, o formato desses modelos muda principalmente em relação ao tamanho das conchas: as versões over-ear são maiores, enquanto as opções on-ear são menores. Isso altera a experiência do usuário, visto que modifica a recepção de ruídos externos e também o conforto após horas contínuas de uso. Antes de optar entre um e outro, o consumidor precisa entender as principais diferenças e avaliar qual é a melhor opção de acordo com a sua procura