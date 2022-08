Foto de capa para Linkedin: 5 apps para escolher uma imagem de fundo

Escolher uma foto de capa para o LinkedIn , plataforma disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), é algo fácil de ser feito com alguns aplicativos - como Canva , por exemplo. Usar uma imagem de fundo na rede social pode ser útil para representar a atuação profissional de uma pessoa ou empresa, além de trazer mais seriedade ao perfil. Atualmente, existem diversos apps disponíveis na Google Play Store e App Store que podem ser usados para criar, baixar ou buscar inspiração para uma nova foto de capa. Vale ressaltar, contudo, que as imagens devem ter formato .PNG ou .JPEG, com até 8MB.

Para botar imagem de fundo no LinkedIn, toque no ícone de perfil e, em seguida, na área de capa. Depois, pressione “Alterar” > “Upload de fotos”. Depois, basta ajustar a imagem e apertar em “Salvar”. Já para alterar uma capa existente, toque no ícone de perfil e pressione a imagem de fundo. Em seguida, toque em “Editar” > “Adicionar”. Feito isso, aperte em “Upload de fotos” > “Avançar” > e insira a imagem. Veja, a seguir, cinco apps para escolher uma imagem de fundo no Linkedin.

O Canva é um aplicativo de edição que permite fazer projetos gráficos, editar fotos e vídeos, realizar colagens, criar capas, entre outros. Na plataforma, é possível encontrar inspirações de imagem de fundo para o LinkedIn com cores e elementos prontos ou criar artes do zero. Vale ressaltar que, apesar de o app ter ferramentas gratuitas, algumas funcionalidades só podem ser usadas com assinatura premium - que varia entre R$ 24,15/mês e R$ 34,90/mês, a depender do plano.

Para produzir uma capa pelo Canva, abra o app e digite na barra de busca “Capa para LinkedIn”. Alguns modelos prontos serão exibidos, então, toque em um deles para começar a editar. Para alterar um item, basta pressioná-lo. Feito isso, o aplicativo vai apresentar um menu com botões que podem ser usados para modificar cor, texto, incluir animações, efeitos etc.

Caso queira, também é possível criar uma imagem do zero ao tocar no símbolo de (+) e, em seguida, em “Tamanho personalizado”. Feito isso, basta digitar a altura e largura recomendada para a capa (1584x396 px) e, então, será possível fazer a edição.

O PicsArt é outra opção de app que permite editar fotos, vídeos e produzir designs diversos. A plataforma conta com recursos adicionais, como opções de desfoque, remoção de fundo e exclusão de objetos indesejados das imagens. No PicsArt, é possível criar uma capa para o LinkedIn a partir de imagens já disponíveis na plataforma ou externas. O app custa R$ 15,99/mês e está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

Para criar um template para o LinkedIn no PicsArt, abra o aplicativo e toque no símbolo de (+). Pressione a opção “Colorir fundos” e selecione, na barra de ferramentas, as opções para dimensionar o tamanho da imagem, inserir fotos, efeitos, entre outros. Também é possível criar uma capa a partir de uma imagem ao tocar em “Todas as fotos”, escolher a opção desejada e realizar a edição.

O Flickr é uma plataforma de acervo de fotos, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O app apresenta diversas imagens profissionais que podem ser salvas e usadas como capa do LinkedIn. No entanto, algumas delas podem estar sujeitas a direitos autorais e não estarem permitidas para uso nas redes. Já em outros casos, as imagens podem estar disponíveis para apropriação, desde que o autor seja creditado; ou sob domínio público, para serem usadas livremente.

Para encontrar uma imagem para o LinkedIn no Flickr, abra o app e toque no ícone de lupa na barra superior da tela. Em seguida, pesquise por termos relacionados ao tipo de capa desejado. Depois, selecione a imagem e verifique o tipo de licença - para isso, basta tocar no ícone de informações, localizado na parte inferior da tela. Então, baixe a imagem ao tocar no símbolo de compartilhamento e pressione a opção “Salvar”.

Editor de fotos, vídeos e design gráfico, o Fotor funciona de maneira similar ao Canva e PicsArt. A plataforma inclui ferramentas avançadas de edição de imagens, como redução de ruído e equilíbrio de cor, ideal para a criação de artes profissionais. O aplicativo é gratuito, mas algumas das funções adicionais só podem ser usadas com o plano pago, que custa R$ 19,17/mês.

Para obter uma nova capa para a rede profissional, abra o aplicativo e toque em “Modelos”. Em seguida, pesquise por “Capa para LinkedIn”. Selecione a imagem desejada e toque no ícone de (+). Na parte inferior da tela, serão exibidos os botões para edição da imagem, como plano de fundo, cor, fontes e outros.

O Pinterest é um app gratuito de imagens em que é possível encontrar ideias para capas do LinkedIn. As fotos podem ser salvas em pastas públicas ou particulares, e podem ser salvas ao tocar nos três pontinhos. Assim, o Pinterest pode ser útil para encontrar inspirações de imagens prontas que podem ser usadas no perfil profissional.

Para usar o Pinterest, abra o aplicativo e toque no ícone de lupa. Em seguida, digite na barra de busca “Capa para LinkedIn”. Feito isso, diversas imagens serão apresentadas pelo app. Então, basta escolher uma e apertar nos três pontinhos para poder salvá-la. Caso queira, também é possível pressionar no botão "Ler" para ser redirecionado à página externa em que a foto foi originalmente postada.

