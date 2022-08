Free Fire: Nobru dá 5 dicas para streamers impulsionarem suas lives

Bruno "Nobru" Goes, um dos maiores jogadores, streamers e produtores de conteúdo de Free Fire do cenário nacional, compartilhou algumas dicas para quem quiser obter sucesso como streamer. A ação faz parte da websérie "Hypa minha live", que o sócio-proprietário da Fluxo (Free Fire) está realizando em seu canal do YouTube . Os conselhos visam ajudar os profissionais da área a se reinventarem em suas lives, explorando as principais plataformas de transmissões ao vivo do momento, como YouTube Gaming, Twitch e Facebook Gaming. Confira, a seguir, as cinco dicas do Nobru.

1 de 3 Confira cinco dicas de Nobru para você alavancar suas lives — Foto: Divulgação/Next Confira cinco dicas de Nobru para você alavancar suas lives — Foto: Divulgação/Next

1. Saiba quem você é

Nobru afirma que há três tipos de streamers: os que possuem uma gameplay razoável, mas que se destacam no carisma; aqueles atraem mais a atenção com suas habilidades em qualquer jogo do que pela sua interação com o chat, e os que possuem um pouco de cada uma dessas qualidades.

Entender qual é o seu estilo de live e procurar saber qual tipo de streamer você mais se identifica ajuda trabalhar este ponto específico para evoluir. Dessa forma, os espectadores que já te acompanham irão se manter fiéis, e você acabará atraindo mais seguidores com o tempo.

2. Entenda a sua comunidade

Nobru lembra que não é necessário entender somente o público em seu canal. Diferentes jogos e plataformas também contam com diferentes comunidades. Estudar essas peculiaridades deve ser uma atividade constante para que você possa ver seus números crescerem. Pensar em detalhes como os jogos que os espectadores dessas comunidades gostam de assistir e qual tipo de abordagem será de maior agrado ao público é outro ponto importante.

2 de 3 Nobru focou em sua identidade visual para adquirir sucesso nas plataformas de streaming — Foto: Divulgação/Garena Nobru focou em sua identidade visual para adquirir sucesso nas plataformas de streaming — Foto: Divulgação/Garena

3. Cuide da sua identidade visual

Na websérie, Nobru lembra que construiu seu estilo ao longo dos anos e que é importante o streamer mostrar quem ele é em cada detalhe, como as roupas que você veste durante as lives, as gírias utilizadas e até as artes que você usa em seu canal. Segundo o jogador, o streamer tem que saber que é o protagonista da live, a principal razão que leva outras pessoas a acompanharem o canal. Dessa forma, é muito importante cuidar da identidade visual para torná-la ainda mais única.

4. Estude as plataformas

Levando em consideração que as plataformas de streaming são a ferramenta de trabalho do streamer, é necessário compreender cada detalhe sobre como elas funcionam. Isso não vale somente para a comunidade da plataforma, como já foi comentado em um tópico anterior. Nobru reforça que entender pontos como mudanças de algoritmo e a lógica na remuneração do streamer é crucial para realizar um bom trabalho na plataforma.

3 de 3 Streamers famosos, como o próprio nobru, podem ser suas referências para trilhar o caminho do sucesso nas lives — Foto: Divulgação/next Streamers famosos, como o próprio nobru, podem ser suas referências para trilhar o caminho do sucesso nas lives — Foto: Divulgação/next

5. Tenha referências