Futebol: 7 apps essenciais para acompanhar o seu time

Amantes de futebol podem baixar vários apps disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ) que podem ser úteis de diversas formas no dia a dia. As opções permitem, entre outras coisas, acompanhar jogos ao vivo, checar estatísticas, conferir calendários e rankings, e ler as principais notícias sobre times e campeonatos. Globoplay , GE , Cartola FC e 365Scores são alguns desses serviços, e contam com download gratuito na Google Play e App Store . Veja, a seguir, sete aplicativos essenciais para quem gosta de futebol.

1. Ge (Globoesporte.com)

O GE é o app oficial e gratuito do portal Globo Esporte. Por meio dele, usuários conseguem ler as últimas notícias de variadas modalidades de esporte, verificar rankings e pontuações de campeonatos, conferir calendários de jogos e até checar placares. Além disso, também é possível rolar um

"feed", como em uma rede social; e ver conteúdos em vídeo, como melhores momentos de partidas e debates sobre os times.

Na barra inferior, basta tocar na opção “Meu time” para escolher um clube específico e ver notícias e vídeos sobre. Já no botão “Agenda”, dá para visualizar os dias e horários dos próximos jogos e acompanhar os lances de uma partida - ao vivo, por meio de textos. Em “Tabela”, é possível selecionar um campeonato e ver a classificação dos clubes. Por fim, no “Menu”, usuários podem conferir outros esportes, acompanhar blogs e podcasts, e assinar o Premiere para assistir jogos e programas da TV Globo.

2. Globoplay

Ao fazer uma assinatura do serviço de streaming Globoplay, é possível ter acesso a diversos canais da Rede Globo- como o SportTV, em que é possível acompanhar programas esportivos e a cobertura completa de jogos nacionais e internacionais. Para ter acesso a essa opção, o usuário deve assinar o pacote Globoplay + Canais ao vivo, que custa R$ 514,80 ao ano. O app permite que você espelhe a programação em Smart TV e faça download dos conteúdos.

3. Futebol Ao Vivo

O Futebol ao Vivo é um app gratuito, disponível para celulares Android. Para acompanhar os jogos em tempo real, basta tocar no botão "Ao Vivo". Além disso, dá para buscar por informações de times e competições no botão "Procurar", e ver tudo sobre os últimos acontecimentos do universo esportivo na opção “Notícias”.

O app também conta com um calendário, localizado na parte superior da interface, que permite visualizar datas de próximos jogos, conferir resultados de partidas passadas e checar estatísticas e lances de jogos em tempo real. Também é possível apertar no “Sininho” e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe de um confronto.

4. OneFootBall

Pelo OneFootBall, é possível conferir todas as notícias sobre futebol. Ao abri-lo, basta fazer cadastro e, então, selecionar clubes e seleções preferidos para acompanhar. Feito isso, na página inicial, um feed apresentará matérias de forma personalizada e, para ler, basta tocar sobre uma delas.

Ainda, no botão “Transferência”, é possível conferir informações sobre as últimas movimentações de jogadores entre clubes e as negociações em andamento. Também dá para saber mais sobre uma competição específica e visualizar próximos jogos, estatísticas e detalhes sobre os times participantes. Já em “Jogos”, os usuários podem acompanhar lances de partidas ao vivo ou checar informações sobre as que já aconteceram ou que ainda vão acontecer.

5. 365Scores

Com o 365Scores, usuários podem acompanhar todos os detalhes das principais competições do planeta. Ao abrir o aplicativo, é possível fazer um cadastro para ter acesso a recomendações personalizadas, e, então, selecionar as principais ligas e times para acompanhar.

Na página inicial, dá para conferir uma lista completa dos jogos que vão acontecer e, ao ativar o botão “Live”, são exibidas as partidas em andamento. O app também exibe um "campinho" no qual é possível acompanhar a posição da bola e o jogador que está com ela, além de informações como faltas, impedimentos, cartões e mais.

No menu, estão as últimas reportagens relacionadas ao futebol. Já na opção “Seguindo”, dá para seguir times e ativar notificações para equipes e campeonatos. Também há a opção “Remover anúncios”, que pode ser habilitada ao convidar 3 amigos para usar o app ou ao pagar uma assinatura mensal de R$ 2,61, ou anual de R$ 7,97, com renovação automática.

6. Cartola Oficial

O Cartola Oficial é um app de jogo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), que permite escalar um time em todas as rodadas do Brasileirão série A masculino. Então, conforme o desempenho dos jogadores escolhidos, é possível acumular pontos. Para jogar na plataforma, basta fazer login ou criar uma conta Globo e, então, montar o time ao escolher detalhes como camisa e escudo. Feito isso, o usuário receberá 100 cartoletas (as moedas do jogo) para fazer a primeira escalação.

Para escolher os jogadores, é possível aplicar filtros de time, posição e que provavelmente vão estar em campo. Assim, o patrimônio vai aumentar ou diminuir conforme o seu desempenho nas rodadas. Além disso, também dá para participar de disputas com outros jogadores e checar resultados, notícias e estatísticas dos times e atletas.

Para participar de mais ligas e desafios, é preciso assinar a versão Pro, que custa R$ 64,90 ao ano. Assim, o usuário tem opções exclusivas para personalização do escudo e camisa do time, além de poder receber prêmios em todas as rodadas caso faça uma das maiores pontuações.

7. FotMob

O FotMob é outro aplicativo que permite acompanhar as novidades e estatísticas de diversos campeonatos de futebol ao redor do mundo. Ao começar, o usuário deve selecionar times e ligas favoritas, além dos jogadores que mais gosta. Na tela inicial, é possível ver os resultados dos últimos jogos e tocar sobre eles para checar estatísticas. Também é possível visualizar jogos passados e conferir próximos confrontos.

Caso selecione um campeonato específico, é possível observar classificação e demais informações sobre clubes e jogadores. Já ao apertar no “Sininho”, usuários podem configurar diversos tipos de alertas, seja para lembretes de partidas, gols, encerramentos de jogos, cartões vermelhos e até pênaltis perdidos.

