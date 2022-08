Google Duo vira Google Meet: o que você precisa saber sobre a mudança

O Google integrará totalmente o Google Duo ao Meet até o final de 2022, em uma versão que reúne todos os recursos disponíveis em ambas as plataformas em apenas um app. A ideia, segundo o que foi divulgado, é integrar os aplicativos para que a empresa ofereça somente um serviço de videochamadas e reuniões. Por essa razão, quem já possui o Google Duo notará que o ícone será mudado para o mesmo do Meet , enquanto usuários do Google Meet , por sua vez, serão notificados quando a atualização da nova versão do app estiver disponível.

A mudança abrange recursos que, até então, só podiam ser utilizados no Google Duo, e outros que ficavam restritos ao Google Meet - como, por exemplo, o agendamento de reuniões. Confira, nas próximas linhas, o que você precisa saber sobre a mudança de Google Duo para Google Meet.

1 de 1 Google Meet será integrado ao Duo e passará a conter recursos de ambas as plataformas — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Google Meet será integrado ao Duo e passará a conter recursos de ambas as plataformas — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Por que o Google Duo virou Meet?

Unir o Google Duo ao Meet foi a maneira que a Google encontrou para cruzar as funções dos dois aplicativos. A ideia é, como mencionado anteriormente, manter apenas um serviço de videochamadas. “Essa experiência integrada fornecerá aos usuários uma solução única para videochamadas e reuniões com pessoas ao longo de suas vidas”, informou a empresa ao TechTudo.

O anúncio da integração entre os aplicativos foi feito já em junho desse ano. O comunicado explicava que o Duo passaria a se chamar Google Meet, e que, até o fim de 2022, todos os recursos do Meet seriam migrados para o Duo - mantendo o nome do segundo app. Dessa forma, quem tiver o Google Duo atualizado no aparelho será notificado de que a plataforma agora se chamará Meet. Já quem tiver o Google Meet instalado será direcionado para usar a nova versão já ao abrir o app.

Qual é o impacto dessa mudança? Serão dois ou apenas um app?

O processo de integração acontecerá durante o ano de 2022, e até dezembro apenas um app estará disponível para utilização, com o nome de Google Meet. Enquanto isso, algumas mudanças já estão sendo feitas em ambas as plataformas. As funções de planos de fundos personalizáveis em chamadas e reuniões, agendamento de videochamadas, chat em reuniões, legendas em tempo real e integração a outros serviços da empresa (como Gmail e Google Assistente), originalmente do Meet, já foram disponibilizadas no app do antigo Duo, por exemplo.

O app - que não será duplicado - também passará a apresentar o ícone do Google Meet no lugar do Duo. Entre as funções novas que chegarão à versão repaginada do Meet estão os filtros e efeitos, as mensagens de textos e vídeos e ainda video-conferências com números de telefone e endereços de e-mail.

"Ainda este ano, iremos renomear o Duo para Google Meet, nosso único serviço de comunicação por vídeo no Google, que está disponível para todos sem nenhum custo", afirma a empresa ao TechTudo.

Haverá adição ou supressão de alguma função? Se sim, qual?

Todas as funções existentes no Google Meet serão adicionadas ao Duo, que passará a se chamar Meet. Dessa maneira, será possível agendar reuniões ou abrir videochamadas instantaneamente em dupla ou grupos, como dá para fazer atualmente. Ainda, usuários poderão também contatar pessoas por número de telefone e e-mail, além de usar filtros e efeitos, enviar mensagens por chat e pedir ao Google Assistente fazer ligações usando os dispositivos conectados ao app.

Além disso, o histórico de conversa, contatos e mensagens permanecerão salvos no aplicativo - ou seja, você não precisa se preocupar em perder as informações que mantém em qualquer um dos apps até então.

Outra função que será adicionada ao app são os recursos de compartilhamento. Em fevereiro deste ano, o Duo já havia permitido que usuários pudessem assistir a vídeos do YouTube juntos pelo app. Com a atualização, esse recurso permitirá também que as pessoas possam ouvir músicas no Spotify em conjunto, além de desfrutar de jogos como Heads Up!, UNO! Celular ou Kahoot!. A funcionalidade estará disponível na guia “Atividades”, que terá as opções de compartilhamentos e direcionará os usuários para a plataforma selecionada.

Vou precisar atualizar o app para ter acesso à nova versão?

Usuários que já tenham o Duo instalado no celular não precisarão reinstalar outro aplicativo para ter acesso aos novos recursos - o importante é apenas mantê-lo atualizado na loja virtual de apps (veja aqui como programar a atualização automática). A principal diferença aqui é que alguns recursos, como o agendamento de reuniões, só poderão ser usados após o login na conta do Google.

Já quem tem o Meet instalado no aparelho poderá continuar usando o app normalmente. Porém, após o lançamento das atualizações, os usuários serão orientados pela plataforma a usarem a nova versão.

"Não haverá novos recursos de videochamadas adicionados ao app Meet existente. Para poder usar os recursos de videochamada e reunião, você precisará fazer o download do aplicativo Meet atualizado. Informaremos os usuários sobre quaisquer alterações ou ações que eles precisem realizar para acessar a nova experiência nos próximos meses", informou o Google.

