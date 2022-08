Impressora Epson: 6 modelos com preços e configurações variadas

Outra opção é a Epson F170, que permite personalizar brindes, canecas e mouse pads por valores que partem de R$ 2.599. Além disso, a empresa conta com opções multifuncionais, que além de imprimir, podem copiar e escanear, como por exemplo, a Epson L8180, que visa atender demandas de forma econômica, podendo ser encontrada por cerca de R$ 5.184. Veja a seguir seis modelos de impressoras Epson disponíveis no Brasil em 2022 na Amazon.

Impressora Epson: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 759 e R$ 5.184

1. Epson L121 – a partir de R$ 759

A L121, da Epson, promete entregar impressões mais práticas e econômicas. Isso porque faz parte da linha EcoTank, que substitui os equipamentos que necessitam constantes trocas de cartuchos. Ela traz bases de tinta laterais, permitindo o fácil acompanhamento dos níveis dos reservatórios. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 759.

A cada carga completa de tintas originais, a impressora produz até 4.500 páginas impressas em preto ou 7.500 páginas coloridas. Ainda de acordo com o fabricante, a EcoTank L121 também oferece uma experiência de recarga fácil, limpa e sem erros. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o produto se destaca pela qualidade da impressão.

Prós: qualidade de imagem

qualidade de imagem Contras: não contém bandeja

Epson EcoTank L121 promete entregar impressões mais práticas e econômicas

A L3250, da Epson, se destaca pela economia. Ela possui um dos menores custos de impressões da linha, imprimindo até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de tintas de reposição original. O modelo conta com a tecnologia Heat-Free, função que evita altos custos de impressão e desperdício. É possível comprar o equipamento por valores que partem de R$ 1.151.

Ela permite conexões a partir de dispositivos móveis, além de impressão Wirless, Wi-Fi Direct 3, cabo USB, Wi-Fi e Ethernet para grupos de trabalho. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacaram a impressão otimizada de fotos, oferecendo uma qualidade maior na impressão de texturas, sombras e contraste em fotos.

Prós: várias opções de conectividade e velocidade de impressão

várias opções de conectividade e velocidade de impressão Contra: incompatível com sistema Apple

Epson L3250 se destaca pela economia

A M1120 é uma impressora com tinta clássica que fornece a função piezoelétrica Micro Piezo patenteada da Epson, oferecendo impressões rápidas, de baixo custo. Ao contrário de outras funções de impressão, essa não requer aquecimento da tinta, diminuindo também o consumo de energia. Isso também explica a alta velocidade de saída da primeira página em comparação com as impressoras a laser. Sua conectividade é wireless e ela pode ser comandada por smartphone ou tablets. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 1.249.

A resolução de impressão é de 720 DPI, o suficiente para obter documentos claros de quase qualquer complexidade. O equipamento pode imprimir até 11 mil páginas em preto. Porém, de acordo com os últimos compradores, que avalariam a máquina em 4,3 de 5 estrelas, o modelo não se destina à impressão de fotos, sendo apenas textos, gráficos, diagramas e imagens para documentos e apresentações.

Prós: alta velocidade de impressão

alta velocidade de impressão Contras: não imprime fotos

A Epson M1120 imprime até 11 mil páginas em preto proporcionando até 90% de economia

A Epson F170 é uma impressora para quem busca impressões rápidas para usos profissionais. Ela permite personalizar brindes, canecas e mouse-pads. Além do mais, ela possui uma função de sublimação de tinta da própria marca, bandeja de alimentação automática com capacidade para 150 folhas, e driver de impressão compatível com Windows e Mac. O modelo é visto por cerca de R$ 2.599.

Seu design compacto maximiza o espaço onde ela é colocada. Além disso, ela faz impressões em tamanho A4 e conectividade USB, Ethernet e Wireless integrado. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, a máquina se destaca pelo custo-benefício e ela tende a não ser uma impressora econômica.

Prós: qualidade de impressão

qualidade de impressão Contra: não é econômica

A F170, da Epson, possui conectividade USB, Ethernet e Wireless integrado

A Epson EcoTank L14150 é uma impressora multifuncional com tanque de tinta de alta produtividade. O modelo imprime frente e verso automaticamente, sendo em velocidade de impressão de até 38 páginas por minuto em preto e branco e 24 em colorido e resolução máxima de 4800 x 1200 DPI. Avaliada em 4,5 de 5 estrelas, a impressora se destaca pela qualidade de impressão em alta demanda. Porém, tende a cancelar suas funções sem permissão. O modelo é comercializado por valores que partem de R$ 4.166.

De acordo com a fabricante, a garrafa com tinta preta rende até 7,5 páginas, enquanto o tanque com a tinta colorida pode imprimir até 6 mil cópias. A bandeja de saída da impressora suporta até 30 folhas de tamanho comum e até 20 no tamanho A3. O modelo é compatível com tamanhos até A3+. O dispositivo possui conectividade Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Rede Ethernet e ainda é compatível com impressão móvel a partir de smartphones e tablets.

Prós: qualidade de impressão em alta demanda

qualidade de impressão em alta demanda Contras: cancela a impressão sem permissão

Epson EcoTank L14150 é um modelo de alta produtividade

A Epson L8180 promete alta performance de impressão em fotos coloridas, em preto e branco e para textos, o que pode ser uma boa opção para escritórios. Ela é um modelo multifuncional 3 em 1, imprimindo até tamanho A3+, cópia e scanner com conectividade Wi-Fi e Ethernet, uma comunicação compartilhada por um único cabo para todos os dispositivos da rede. Ela conta com flexibilidade e cinco bandejas de papel, incluindo papéis de até 1,3 mm de espessura. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 5.184 para comprar o produto.

O fabricante promete alta produtividade em impressões frente e verso, sendo elas automáticas em A4 e rendimento de até 2.300 fotos com baixo custo de garrafas de reposição. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas, o produto se destaca pela qualidade da impressão e fácil conexão. Porém, os últimos compradores revelaram que ela sempre trava devido aos papéis que atolam com facilidade.

Prós: fácil conexão

fácil conexão Contra: os papéis atolam com facilidade

A Epson L8180 é um modelo multifuncional 3 em 1, imprimindo até tamanho A3+, cópia e scanner com conectividade Wi-Fi e Ethernet

