Impressora térmica: veja 5 modelos para seu estabelecimento comercial

O modelo HRX-HT-158, da Pelegrin, é a opção com o melhor custo-benefício da lista. Ela é uma impressora térmica compacta e silenciosa, ideal para emissão de recibos e cupons. Sua velocidade de impressão é de 90 milímetros por segundo e a fabricante garante boa qualidade de resolução. O dispositivo é compatível com bobinas de 58 mm, é bivolt, possui conectividade via cabo USB e compatibilidade com Windows. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 179.

No site da Amazon, a opção é avaliada com nota 4 de 5. Consumidores que adquiriram a peça elogiam sua qualidade e custo-benefício, mas criticam a resolução de impressão e relatam dificuldades ao realizar a instalação do dispositivo.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: segundo relatos, a resolução da impressão pode deixar a desejar

2. Epson TM T20X - a partir de R$ 577

A Epson TM T20X é uma impressora não fiscal que pode emitir cupons e códigos de barras em velocidades de até 200 milímetros por segundo. Ela possui guilhotina que suporta até 1,5 milhões de cortes e, de acordo com a fabricante, também conta com baixo índice de falhas. A opção ainda traz luzes em LED nas laterais para informar o status da impressora e tem conectividade via cabo USB ou serial pela entrada de rede. Esta opção é vista por preços a partir de R$ 577.

O dispositivo recebeu nota 4,8 de 5 dos consumidores, que elogiaram o desempenho do modelo, mas criticaram o fato da impressora não vir acompanhada de um CD para instalação.

Prós: o modelo possui baixo índice de falhas e alta qualidade de resolução

o modelo possui baixo índice de falhas e alta qualidade de resolução Contras: não acompanha CD com driver de instalação

3. Elgin i9 - a partir de R$ 629

A impressora térmica i9, da Elgin, é um modelo capaz atender a estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte. Ela conta com guilhotina com corte automático de papel e pode emitir textos e gráficos em alta velocidade a uma taxa de até 300 milímetros por segundo. O modelo também tem portas USB, serial, de rede e paralela. Ela é capaz de emitir cupons como NFC-e e SAT. Ela é comercializada por valores a partir de R$ 629.

No site da Amazon, a impressora é avaliada com nota 4,7 de 5, e consumidores que adquiriram o modelo elogiam a agilidade do produto e a qualidade de impressão. Vale dizer que a opção é compatível com Windows e Linux.

Prós: diversas opções de conectividade

diversas opções de conectividade Contras: o modelo é um pouco mais caro do que outros dispositivos da mesma categoria

A impressora térmica da Bematech pode ser utilizada para emitir cupons e extratos não fiscais, como DANFE, NFC-e e extrato CF-e, ordens de serviço e relatórios gerenciais. O modelo pode imprimir a uma velocidade de 250 milímetros por segundo e promete alta qualidade de resolução. Ela também conta com um recurso chamado Easy Recovery System, que desbloqueia a guilhotina do equipamento para resolver problemas com atolamento de papel de forma rápida. O produto é visto por cerca de R$ 647.

O dispositivo possui interface USB, mas permite conexão com serial Ethernet e DB-9 e tem compatibilidade com plataformas Windows e Linux. No site da Amazon, a opção recebeu nota 4,7 de 5 pelos consumidores, que elogiaram a construção do dispositivo e a velocidade de impressão, mas criticaram a qualidade do equipamento. Segundo alguns relatos, o modelo apresentou problemas após poucos meses de uso.

Prós: impressão rápida e silenciosa e sistema para desbloquear a guilhotina em casos de atolamento de papel

impressão rápida e silenciosa e sistema para desbloquear a guilhotina em casos de atolamento de papel Contras: alguns consumidores relatam que o modelo apresentou problemas com poucos meses de uso

Outra opção da Elgin é o modelo L42Pro, que pode imprimir etiquetas. O item possui grande versatilidade no mercado, já que pode emitir etiquetas em diferentes formatos, tamanhos e materiais, podendo imprimir, inclusive, sobre fitas de cetim. O modelo tem velocidade máxima de 4 polegadas por segundo, com resolução de até 300 DPI. De acordo com a fabricante, o uso do equipamento é simples e não é necessário passar nenhum tipo de treinamento para conseguir operá-lo.

O equipamento é avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon. Os consumidores elogiam a versatilidade e rapidez da impressora. É possível adquirir o produto por cifras que partem de R$ 1.190.

Prós: versatilidade de impressão em diferentes materiais

versatilidade de impressão em diferentes materiais Contras: preço mais alto pode ser um impeditivo para a compra

